MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In den USA bleiben die Aktien- und Rentenbörsen wegen des Feiertages Juneteenth, dem Gedenktag zur Befreiung der afroamerikanischen Bevölkerung aus der Sklaverei, geschlossen.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.05 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 3.699,25 +0,6% -22,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 11.376,00 +0,7% -30,3%

Euro-Stoxx-50 3.447,68 +0,3% -19,8%

Stoxx-50 3.382,95 +0,6% -11,4%

DAX 13.160,70 +0,3% -17,2%

FTSE 7.084,35 +1,0% -5,0%

CAC 5.887,24 +0,1% -17,7%

Nikkei-225 25.771,22 -0,7% -10,5%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 144,43 +0,13

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 109,07 109,56 -0,4% -0,49 +49,9%

Brent/ICE 112,27 113,12 -0,8% -0,85 +48,8%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 125,06 124,10 +6,2% 7,32 +50,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.838,63 1.840,30 -0,1% -1,67 +0,5%

Silber (Spot) 21,65 21,67 -0,1% -0,02 -7,1%

Platin (Spot) 943,55 933,70 +1,1% +9,85 -2,8%

Kupfer-Future 3,97 4,01 -1,0% -0,04 -10,6%

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Etwas fester - Das Geschäft wird als ruhig beschrieben. In den USA wird aufgrund eines Feiertags am Berichtstag nicht gehandelt. Sorgen macht aber unverändert die Inflation: In Deutschland sprangen die Erzeugerpreise im Mai um 33,6 Prozent zum Vorjahr. Das ist der größte Anstieg seit 1949. Negativ bewertet der Markt die Wahlschlappe von Emmanuel Macrons Ensemble-Bündnis bei der Parlamentswahl. Der CAC-40-Index in Paris zeigt sich indes wenig beeindruckt vom Wahlausgang - der Index steigt 0,3 Prozent. Im Fokus bei den Einzelaktien stehen Valneva. Der US-Pharmariese Pfizer beteiligt sich nun mit 8,1 Prozent an Valneva. Die Aktien springen darauf um 20 Prozent. Auch Bayer werden positiv gesehen. Der Konzern hat den vierten Glyphosat-Prozess in Folge gewonnen. Für die Aktien geht es 1,1 Prozent höher. Hellofresh steigen um 4,1 Prozent. Der im DAX verbliebene Lieferdienst wird nach Händlerangaben nun höher in den Portfolios gewichtet, nachdem Delivery Hero (+3,8%) den Index verlassen musste. Zurück im DAX sind zudem Beiersdorf (+2,3%). ABB geben etwas nach. Der Kurs fällt um 1,3 Prozent. Der Konzern verschiebt den Börsengang des E-Mobility-Geschäfts. Für Thyssenkrupp geht es 1 Prozent nach unten - der Konzern hatte am Freitag mitgeteilt, den Börsengang der Wasserstofftochter zunächst auf Eis zu legen.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:40 Uhr Fr, 17:55 % YTD

EUR/USD 1,0534 +0,4% 1,0523 1,0473 -7,4%

EUR/JPY 142,05 +0,3% 141,95 141,56 +8,5%

EUR/CHF 1,0145 -0,3% 1,0176 1,0176 -2,2%

EUR/GBP 0,8594 +0,1% 0,8605 0,8581 +2,3%

USD/JPY 134,86 -0,1% 134,91 135,17 +17,2%

GBP/USD 1,2256 +0,3% 1,2230 1,2203 -9,4%

USD/CNH (Offshore) 6,6870 -0,4% 6,6800 6,7176 +5,2%

Bitcoin

BTC/USD 20.627,58 +1,3% 19.880,08 20.583,80 -55,4%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Während sich die Indizes in Schanghai und Hongkong behaupten konnten, ging es andernorts abwärts. Der Nikkei-Index in Tokio büßte 0,7 Prozent ein und in Seoul sackte der Kospi sogar um 2 Prozent ab. Auch im australischen Sydney (-0,6%) ging es nach unten, bereits das siebte Mal in Folge. Die Sorgen vor global weiter stark steigenden Zinsen und damit die Gefahr eines Abgleitens in die Rezession drückten weiter auf die Stimmung. US-Finanzministerin Janet Yellen hatte am Wochenende nochmals vor "inakzeptabel hohen" Preisen gewarnt, die auch für den Rest des Jahres Bestand haben dürften. Zudem rechnet sie mit einer Verlangsamung der Wirtschaft. An den chinesischen Börsen sorgte derweil für Unterstützung, dass die chinesische Notenbank die ein- und fünfjährigen Referenzzinsen für Bankkredite wie erwartet unverändert ließ. Am Aktienmarkt in Hongkong zogen unterdessen Immobilienaktien kräftig an aus Erleichterung darüber. Für zusätzlichen Rückenwind sorgten Daten aus der Immobilienbranche, wonach sich das Momentum bei den Immobilienverkäufen zuletzt verbessert hat. In Sydney bekamen insbesondere Rohstoffaktien die grassierende Sorge vor einer drohenden Rezession zu spüren.

+++++ CREDIT +++++

Leicht entspannt zeigt sich am Montag die Lage an Europas Kreditmärkten. Angesichts des US-Feiertages ist die Aktivität gering, die CDX-Indizes werden daher nicht berechnet. Im Fokus des Kreditmarktes steht weiter die Diskussion über Rezessionsrisiken und damit eventuell ansteigende Ausfallwahrscheinlichkeiten bei Einzelunternehmen. Global steht weiter der rapide Anstieg der Renditen im Blick. Etwas Beruhigung macht sich hier mit Blick auf Italien breit: Der BTP-Futures der Staatsanleihen konsolidiert seine Erholung seit der Sondersitzung der EZB. Dies deutet auf weitere Entspannung bei den Benchmark-Anleihen hin.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Airbus startet mit Qantas Partnerschaft für nachhaltiges Flugbenzin

Airbus und Qantas Airways wollen gemeinsam bis zu 200 Millionen Dollar in die Hand nehmen, um den Einsatz von nachhaltigem Flugbenzin in Australien zu beschleunigen. "Die Partnerschaft zwischen Qantas und Airbus wird Mittel für lokal entwickelte und produzierte SAF- und Rohstoffinitiativen bereitstellen", heißt es in einer Mitteilung von Airbus.

BMW baut ab 2025 neue E-Antriebe in Steyr - 1 Mrd EUR Investition

BMW will ab 2025 im österreichischen Werk in Steyr die E-Antriebe der nächsten Generation entwickeln und produzieren. Dafür will der Münchener Autohersteller laut Mitteilung bis 2030 rund 1 Milliarde Euro investieren, davon rund 710 Millionen Euro in der Produktion.

KKR, GIP, Stonepeak bieten für Telekom-Masten - Agentur

KKR & Co, Global Infrastructure Partners und Stonepeak Partners haben einem Agenturbericht zufolge gemeinsam ein verbindliches Angebot für eine Mehrheitsbeteiligung an der 20-Milliarden-Euro schweren Funkmastensparte der Deutschen Telekom AG abgegeben. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag mit Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Sie konkurrieren mit einem Konsortium aus der kanadischen Investmentfirma Brookfield Asset Management Inc. und der spanischen Cellnex Telecom SA.

RWE und Commerzbank kooperieren bei Offshore-Strom für Mittelstand

RWE und Commerzbank wollen zusammen über einen "Grünen Mittelstandsfonds" mittelständischen Industrieunternehmen in Deutschland Zugang zu Ökostrom aus Offshore-Windkraftanlagen ermöglichen. Eine entsprechende Absichtserklärung sei unterzeichnet worden, wie beide Unternehmen mitteilten.

Aareal-Tochter Aareon erwirbt 93% an schwedischer Momentum Software

Die Aareal-IT-Tochter Aareon erwirbt die Mehrheit an der schwedischen Momentum Software AB. Wie Aareon mitteilte, hat das Immobilientech-Unternehmen durch die Mary Bidco AB 93 Prozent an Momentum erworben. Eine entsprechende verbindliche Vereinbarung sei unterzeichnet worden, der Kaufpreis betrage 108 Schwedische Kronen pro Aktie, damit werde Momentum basierend auf allen ausgegebenen Aktien mit rund 1,8 Milliarden schwedischen Kronen (168 Millionen Euro) bewertet. Geplant ist ein Squeeze-Out und Delisting von Momentum.

Aurelius verstärkt sich im Segment Dentalhandelsplattform

Das Beteiligungsunternehmen Aurelius verstärkt sich durch zwei Zukäufe im Bereich Online-Dentalhandel. Wie die Aurelius Gruppe mitteilte, erwirbt sie in einer kombinierten Transaktion die Dentalhandelsunternehmen Dental Bauer und Pluradent.

Bertelsmann fusioniert Majorel mit amerikanischer Sitel

Der Medienkonzern Bertelsmann will den Call-Center-Betreiber Majorel mit der amerikanischen Sitel Group fusionieren. Majorel, ein Gemeinschaftsunternehmen von Bertelsmann und der marokkanischen Saham, soll laut Mitteilung zu einem der global führenden Anbieter in der Customer-Experience-Branche aufsteigen.

Patrizia Infrastructure erwirbt 80% an italienischer Biomet

Die Patrizia AG hat über ihren European Infrastructure Fonds II eine 80-prozentige Beteiligung an Biomet erworben, einem italienischen Hersteller von verflüssigtem Bio-Erdgas (LNG).

Uniper schließt mit Direktvermarkter Solarstrom-Abnahmevertrag

Der Energieversorger Uniper hat einen langfristigen Abnahmevertrag für Solarstrom mit dem Direktvermarkter Sunnic Lighthouse abgeschlossen. Sunnic ist eine Tochter der in Hamburg ansässigen Enerparc AG.

IPO/ABB verschiebt Börsengang seines E-Mobility-Geschäfts

Das schwierige Marktumfeld macht dem Schweizer Industriekonzern ABB beim Börsengang seiner E-Mobility-Tochter einen Strich durch die Rechnung. Wie der Konzern mitteilte, hat er das für das zweite Quartal geplante IPO wegen der Marktbedingungen verschoben. ABB sei aber entschlossen, die Tochter an die Schweizer Börse zu bringen, wenn es das Umfeld zulasse.

AB Foods setzt dank Primark -Wachstum ein Drittel mehr um

Associated British Foods hat im dritten Quartal dank seiner Textil-Tochter Primark und der Weitergabe höherer Kosten im Nahrungsmittelgeschäft deutlich mehr umgesetzt als im Vorjahr. An dem Ausblick für das Gesamtjahr hielt AB Foods fest.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 20, 2022 07:06 ET (11:06 GMT)