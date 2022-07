MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:58 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 3.810,75 -0,4% -19,7%

E-Mini-Future Nasdaq-100 11.546,00 -0,6% -29,2%

Euro-Stoxx-50 3.428,71 -0,7% -20,2%

Stoxx-50 3.457,47 -0,4% -9,5%

DAX 12.663,13 -0,9% -20,3%

FTSE 7.168,71 -0,9% -2,1%

CAC 5.893,04 -1,0% -17,6%

Nikkei-225 26.423,47 +1,0% -8,2%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 149,68 +0,57

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 107,82 108,43 -0,6% -0,61 +49,4%

Brent/ICE 111,98 113,50 -1,3% -1,52 +49,5%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 169,55 167,30 +4,1% 6,61 +53,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.800,93 1.807,80 -0,4% -6,87 -1,6%

Silber (Spot) 19,82 19,98 -0,8% -0,16 -15,0%

Platin (Spot) 875,75 889,05 -1,5% -13,30 -9,8%

Kupfer-Future 3,51 3,62 -2,9% -0,11 -20,9%

Mit Abgaben zeigen sich die Ölpreise. Leicht stützend wirkt die Hoffnung, dass US-Präsident Joe Biden in dieser Woche eine Lockerung der Strafzölle auf chinesische Güter verkünden wird. Doch übergeordnet würden weiterhin die Sorgen vor einer Inflation und damit auch einer sinkenden Nachfrage das Sentiment belasten, heißt es.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Mit Abschlägen dürfte die Wall Street nach dem langen Wochenende am Dienstag starten. Am Montag blieben die Börsen wegen des Unabhängigkeitstages geschlossen. Die Belastungsfaktoren sind dabei die gleichen geblieben. Dies sind die Sorgen vor weiteren kräftigen Zinserhöhungen durch die US-Notenbank um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen, was gleichzeitig die Befürchtungen einer Rezession verstärkt. Dazu kommen die andauernden Bedenken vor einer Energiekrise, vor allem in Europa, die aber auch globale Konsequenzen haben dürfte. Denn Russland kann jederzeit mit einem Gasstopp für eine deutliche konjunkturelle Belastung sorgen. Übergeordnet sind die Blicke bereits auf das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung gerichtet, das am Mittwoch ansteht. Hier hoffen Anleger auf Hinweise über das weitere Zinstempo der US-Notenbank. Zuletzt hatten schwächere US-Daten immer wieder zu Spekulationen geführt, die Fed könnte bei den Zinserhöhungen etwas den Fuß vom Gas nehmen. Dazu kommt am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht für Juni. Für die Aktie von Exxon Mobil geht es vor der Startglocke um 1,3 Prozent nach oben. Der Gewinn im zweiten Quartal dürfte bis zu 18 Milliarden Dollar betragen, hieß es in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht. Dies wäre der höchste Gewinn seit fast 25 Jahren. Zu verdanken sei dies höheren Öl -Raffineriemargen sowie den deutlich gestiegenen Preisen für Öl und Gas.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

16:00 Auftragseingang Industrie Mai

PROGNOSE: +0,6% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die europäischen Aktienmärkte drehen am Dienstagmittag deutlich ins Minus. Der DAX liegt rund 200 Punkte unter seinem Tageshoch. "Die Unsicherheiten sind einfach zu groß", so ein Händler. Er verweist auf die drohende Energiekrise, die die Anleger verunsichere. Russland könne jederzeit durch einen Stopp der Gaslieferungen die deutsche Wirtschaft ins Chaos werfen. Hinzu komme der Streik der norwegischen Öl- und Gasarbeiter, der die Lage weiter verschärfe. Entscheidend wird sein, ob nach der bevorstehenden etwa 10-tägigen regulären Wartung von Nordstream 1 wieder Gas durch die Pipeline fließen wird. Daneben warten die Anleger auf den Beginn der Berichtssaison. Nach Ansicht von Strategen könnten sich die Konsensschätzungen im Markt als zu hoch erweisen. Auf der Verliererseite ganz oben stehen die konjunkturabhängigen rohstoffnahen Basic Resources. Aber auch Papiere aus dem Versicherungssektor und der Autobranche stehen mit Index-Abschlägen von 1,4 Prozent überdurchschnittlich stark unter Druck. Prosieben brechen um 6,5 Prozent ein. Im Handel heißt es, Goldman Sachs habe die Aktie auf "Sell" gesenkt. Im Sog fallen RTL um 5,3 Prozent. Shop Apotheke steigen dagegen um 10,7 Prozent. Der Konzern hat den Umsatz im zweiten Quartal um 15 Prozent auf 287 Millionen Euro gesteigert. Haupttreiber sei das Geschäft jenseits rezeptpflichtiger Medikamente gewesen. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte das Unternehmen.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:07 Uhr Mo, 18:33 % YTD

EUR/USD 1,0297 -1,2% 1,0436 1,0422 -9,4%

EUR/JPY 140,02 -1,0% 142,11 141,44 +7,0%

EUR/CHF 0,9938 -0,8% 1,0023 1,0016 -4,2%

EUR/GBP 0,8564 -0,5% 0,8614 0,8612 +1,9%

USD/JPY 135,98 +0,2% 136,13 135,70 +18,1%

GBP/USD 1,2023 -0,7% 1,2116 1,2102 -11,2%

USD/CNH (Offshore) 6,7066 +0,2% 6,6924 6,6955 +5,5%

Bitcoin

BTC/USD 19.700,39 -1,1% 20.297,41 19.686,45 -57,4%

Der Euro steht unter Druck und fällt unter die Marke von 1,03 Dollar. Er rutscht damit auf den tiefsten Stand seit knapp 20 Jahren. Damit rückt die Parität in greifbare Nähe - es wäre das erste Mal seit Einführung des Euro 1999. Im Handel heißt es, dass der drohende Energie-Notstand in Europa nun auch den Euro erfasse. Die Angst vor einer Rezession nehme zu. "Die Krise frisst sich langsam in die Köpfe", so der Kommentar eines Händlers. Dagegen geht es für den Dollar kräftig nach oben. Der Dollar-Index gewinnt 0,9 Prozent. Hier stützt vor allem die Erwartung weiter aggressiver Zinserhöhungen durch die US-Notenbank, heißt es.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Überwiegend mit Aufschlägen haben sich die Börsen in Ostasien und China am Dienstag gezeigt. Anleger kauften in der Hoffnung, dass US-Präsident Joe Biden in dieser Woche eine Lockerung der Strafzölle auf chinesische Güter verkünden wird. In Schanghai stützte diese Hoffnung jedoch nicht nachhaltig. Der Composite-Index gab anfängliche Gewinne ab und beendete den Handel kaum verändert. Auch der im Juni kräftig gestiegene und klar in den expansiven Bereich zurückgekehrte Caixin-Einkaufsmanagerindex für den chinesischen Dienstleistungssektor vermochte die Stimmung nicht aufzuhellen. Denn einige der befragten Unternehmen äußerten in der Umfrage Bedenken wegen der langfristigen Folgen der Pandemie für Geschäftsentwicklung und Nachfrage. Auf der Stimmung lastete in Schanghai nach Angaben aus dem Handel auch die Nachricht, dass ein Hacker persönliche Daten von einer Milliarde chinesischen Bürgern erbeutet habe. Ein nachgebender Yen verhalf dem Nikkei-225-Index zu einem Plus. In Sydney schloss der S&P/ASX-200 um 0,3 Prozent höher, nachdem die Reserve Bank of Australia den Leitzins um 50 Basispunkte erhöht hatte. Die Entscheidung war weitgehend so erwartet worden. Aktien aus den Sektoren Gold, Energie und Technik führten den Markt an.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien geben am europäischen Kreditmarkt am Dienstag nach. Dabei dürfte es sich lediglich um eine Gegenbewegung handeln. Nicht nur deuten die Risikoprämien absolut betrachtet weiter ein sehr hohes Stressniveau an. Der sich anbahnende Energie-Notstand in Europa droht die Prämien weiter kräftig nach oben zu treiben. Mit steigenden Rezessionsrisiken steigen nämlich auch die Ausfallrisiken.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

DEUTSCHE BÖRSE

Der Goldbestand der börsengehandelten Inhaberschuldverschreibung Xetra-Gold ist laut Angaben der Deutschen Börse zum 30. Juni auf 242 Tonnen angestiegen. Zum Jahreswechsel waren es noch 237 Tonnen Gold.

DEUTSCHE POST

Die Deutsche-Post-Tochter DHL eCommerce Solutions investiert mehr als 560 Millionen Euro in ihr britisches E-Commerce-Geschäft, DHL Parcel UK. Damit soll im Zusammenhang mit dem deutlichen Anstieg des Volumens und der Nachfrage nach E-Commerce- und B2B-Services eine adäquate Infrastruktur geschaffen werden, die weiteres Wachstum ermöglicht. Seit Anfang 2020 habe das Volumen um 40 Prozent zugelegt.

VOLKSWAGEN

Ein von Volkswagen angeführtes Konsortium will den Autovermieter Europcar nach der Übernahme von der Börse nehmen. Wie die Green Mobility Holding SA mitteilte, liegt der Anteil nach Ablauf der verlängerten Annahmefrist bei 93,62 Prozent des Aktienkapitals. "Folglich hat die Green Mobility Holding beantragt, ein Squeeze-Out-Verfahren zu einem Preis von 0,51 Euro je Aktie durchzuführen und das Unternehmen von der Börse zu nehmen", heißt es in der Mitteilung.

DELIVERY HERO

