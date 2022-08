MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:21 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.113,00 +0,5% -13,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 12.981,50 +0,4% -20,4%

Euro-Stoxx-50 3.705,89 +0,6% -13,8%

Stoxx-50 3.654,60 +0,1% -4,3%

DAX 13.488,30 +0,3% -15,1%

FTSE 7.413,06 +0,1% +0,3%

CAC 6.435,48 +0,4% -10,0%

Nikkei-225 27.741,90 +0,5% -3,7%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 157,12 -0,98

Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. 0,86 +0,05 +1,04

US-Rendite 10 J. 2,77 +0,02 +1,26

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 94,12 94,42 -0,3% -0,30 +31,5%

Brent/ICE 99,44 100,54 -1,1% -1,10 +33,5%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 205,57 200,30 +0,2% 0,39 +230,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.766,06 1.760,33 +0,3% +5,73 -3,5%

Silber (Spot) 20,02 19,98 +0,2% +0,04 -14,1%

Platin (Spot) 899,83 898,55 +0,1% +1,28 -7,3%

Kupfer-Future 3,51 3,52 -0,3% -0,01 -20,9%

Die Ölpreise geben etwas nach. Der Preis der europäischen Sorte Brent notiert 1,1 Prozent niedriger, WTI gibt 0,3 Prozent nach. Im Blick steht das Treffen der Opec und ihrer Verbündeten rund um Russland. Rezessionsängste dürften es unwahrscheinlicher machen, dass sich die Opec-Mitglieder bei ihrem Treffen am Mittwoch auf eine Erhöhung der Fördermengen einigen werden, so DNB Markets.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die Wall Street dürfte zur Wochenmitte mit leichten Aufschlägen in den Handel starten. Die Terminkontrakte auf die wichtigsten Indizes legen aktuell um 0,4 Prozent zu. Übergeordnet dürfte weiter die Taiwan-Visite der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, im Fokus stehen. Am Vortag hatte diese bei den Anlegern für erhebliche Unruhe gesorgt und die Börsen belastet. Es wird befürchtet, dass sich die angespannten Beziehungen zwischen den USA und China hierdurch weiter verschlechtern könnten, da Peking Taiwan als abtrünnige Provinz betrachtet. Mitglieder der US-Notenbank haben derweil Spekulationen gedämpft, dass die Fed angesichts der andauernden Rezessionsängste in den USA von einer weiteren Zinserhöhung abrücken könnte. Zudem richten sich die Blicke auf die laufende Berichtssaison. Die Aktie von Paypal macht vorbörslich einen Kurssprung um 11,6 Prozent, nachdem der aktivistische Investor Elliott bestätigt hat, sich mit 2 Milliarden US-Dollar an dem Zahlungsdienstleister beteiligt zu haben.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:00 US/Ebay Inc, Ergebnis 2Q

22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 2Q

22:02 DE/Morphosys AG, ausführliches Ergebnis 2Q

23:40 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages

- DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die rund 20.000 Beschäftigten

bei Lufthansa AG Boden

- IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service

(2. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 47,0

1. Veröff.: 47,0

zuvor: 52,7

16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli

PROGNOSE: 54,0 Punkte

zuvor: 55,3 Punkte

16:00 Auftragseingang Industrie Juni

PROGNOSE: +1,2% gg Vm

zuvor: +1,6% gg Vm

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die europäischen Aktienmärkte notieren am Mittwochmittag etwas höher. Die Umsätze sind, der Ferienzeit geschuldet, weiter vergleichsweise dünn. Kursbewegungen sind auf die Quartalszahlen der Unternehmen zurückzuführen. BMW-Aktien (-5,1%) leiden unter der Marge im Autobereich, die im zweiten Quartal bei 8,2 Prozent lag. Hier hatte der Markt laut Händlern mit Werten über 9 Prozent gerechnet. Im Sog geht es mit Mercedes-Benz um 1 Prozent nach unten. Der Stoxx-Subindex der europäischen Autoaktien fällt um 0,7 Prozent. Siemens Healthineers brechen um 2,6 Prozent ein. Hohe Kostensteigerungen und die China-Lockdowns belasten das Geschäft. Infineon steigen um 2,5 Prozent. "Sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnkennziffern liegen klar über den Erwartungen", sagt ein Marktteilnehmer. Besonders positiv sei der neue Margenausblick für das Segmentergebnis. Deutlich besser als erwartet sind die Zahlen beim schweizerischen Mischkonzern Oerlikon ausgefallen, der Kurs gewinnt 5 Prozent. Sowohl Gewinn und Umsatz als auch die Auftragseingänge seien besser als erwartet ausgefallen. Positiv werten die Analysten von RBC Capital, dass der Immobilienkonzern Vonovia (+1,2%) im ersten Halbjahr die Funds from Operations (FFO) je Aktie um 5,5 Prozent steigern konnte. Societe Generale legen um 4,2 Prozent zu. In allen Geschäftsbereichen habe es ein gutes Wachstum gegeben, heißt es am Markt. Die Commerzbank (+1,7%) ist im zweiten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt. Das operative Ergebnis legte dank eines kräftigen Ertragswachstums und trotz höherer Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite stark zu. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte die Bank. AXA (+5,0%) hat bei Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr die Markterwartungen übertroffen. Das Unternehmen kündigte überdies einen neuen Aktienrückkauf in Höhe von bis zu 1 Milliarde Euro an. Mit einem Kurssprung um 42 Prozent reagiert die Aktie von Avast auf die Nachricht, dass die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde CMA die Übernahme des Herstellers für Sicherheitssoftware und Dienstprogramme durch NortonLifeLock nach einer eingehenden Untersuchung zugestimmt hat.

+++++ DEVISEN +++++

zuletzt +/- % Mi, 8:27 Uhr Di., 18:22 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0192 +0,3% 1,0177 1,0126 -10,4%

EUR/JPY 135,80 +0,3% 135,52 138,32 +3,8%

EUR/CHF 0,9763 +0,3% 0,9733 0,9753 -5,9%

EUR/GBP 0,8357 +0,0% 0,8361 0,8421 -0,5%

USD/JPY 133,25 +0,1% 133,14 136,60 +15,8%

GBP/USD 1,2195 +0,3% 1,2170 1,2024 -9,9%

USD/CNH (Offshore) 6,7627 -0,2% 6,7586 6,7691 +6,4%

Bitcoin

BTC/USD 23.334,77 +1,0% 23.059,10 20.837,45 -49,5%

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar etwas leichter. Der Dollar-Index gibt um 0,1 Prozent nach. Am Vortag hatten steigende Marktzinsen und die Spannungen zwischen den USA und China den als vermeintlich sicheren Hafen geltenden Dollar Zulauf gegeben.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

An vielen Börsen in Ostasien ist es zu einer kleinen Gegenreaktion auf die kräftigen Verluste des Vortags gekommen. Der umstrittene Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi in Taiwan verhinderte jedoch eine deutlichere Erholung. Die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen den USA und China dürften sich weiter verschlechtern, so die Befürchtung. In Schanghai stützte der ermutigende Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor, der im Juli erneut gestiegen war, nicht nachhaltig. Unter den Einzelwerten tendierten Kweichow Moutai gut behauptet, nachdem der Spirituosenhersteller eine Gewinnsteigerung um 21 Prozent im ersten Halbjahr vermeldet hatte. In Hongkong wurde der Markt von Technologiewerten gestützt wie Alibaba (+3,2%) oder JD.com (+2,8%). An der Börse in Tokio drängten die Hoffnungen auf steigende Unternehmensgewinne die geopolitischen Sorgen in den Hintergrund. Daikin Industries verbesserten sich um 4,0 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Umsatz- und Ergebnisprognosen erhöht hatte. West Japan Railway (+3,5%) ist im ersten Geschäftsquartal in die Gewinnzone zurückgekehrt. In Seoul gewannen SK Hynix 0,8 Prozent. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben den weltweit ersten NAND-Flash-Chip mit 238-Schichten entwickelt. Der Aktienmarkt in Sydney wurde von den politischen Unsicherheiten um den wichtigen Handelspartner China und negative Vorgaben der US-Börsen belastet. Etwas Unterstützung erhielt der S&P/ASX-200 von den australischen Einzelhandelsumsätzen, die trotz der stark gestiegenen Preise auf ein Rekordhoch gestiegen waren. Die Aktie des Börsenbetreibers ASX verlor 3,4 Prozent, nachdem dieser die Einführung eines neuen Systems zur Abwicklung des Börsenhandels erneut verschoben hatte.

+++++ CREDIT +++++

Die Lage an den europäischen Kreditmärkten beruhigt sich schon wieder. Die Risikoprämien liegen wieder etwas unter den Hochs vom Dienstag, als sie zeitweise relativ deutlich gestiegen waren. "Trotz des Anstiegs vom Dienstag sollte sich die mittelfristige Gegenbewegung mit dem Trend zu rückläufigen Spreads erst einmal noch fortsetzen", sagt ein Marktteilnehmer. Die Verunsicherung wegen der Spannungen um Taiwan habe sich wieder gelegt.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

BMW bekräftigt Ausblick nach gutem 2. Quartal

