MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Italien bleiben die Börsen wegen des Feiertages Mariä Himmelfahrt, in Südkorea wegen des Nationalfeiertags geschlossen.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.56 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.226,75 +0,4% -10,9%

E-Mini-Future Nasdaq-100 13.373,00 +0,5% -18,0%

Euro-Stoxx-50 3.764,56 +0,2% -12,4%

Stoxx-50 3.656,33 +0,1% -4,3%

DAX 13.751,38 +0,4% -13,4%

FTSE 7.485,35 +0,3% +1,1%

CAC 6.556,70 +0,2% -8,3%

Nikkei-225 28.546,98 +2,6% -0,9%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 155,53 +0,02

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 93,05 94,34 -1,4% -1,29 +30,0%

Brent/ICE 99,04 99,60 -0,6% -0,56 +33,0%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 202,29 208,10 -2,8% -5,83 +243,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.787,29 1.790,00 -0,2% -2,71 -2,3%

Silber (Spot) 20,29 20,32 -0,1% -0,03 -13,0%

Platin (Spot) 953,23 959,60 -0,7% -6,37 -1,8%

Kupfer-Future 3,66 3,71 -1,2% -0,04 -17,4%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Mit Gewinnen dürfte die Wall Street in den Freitag starten. Die Teilnehmer schöpfen Mut mit den Anzeichen, dass sich die hohe Inflation in den USA etwas abgekühlt hat. Am Mittwoch und am Donnerstag waren Teuerungsdaten niedriger ausgefallen als erwartet. Die Inflation und das Bestreben der US-Notenbank, sie durch eine Anhebung der Zinssätze zu bekämpfen, sind aktuell an den Märkten das richtungweisende Thema. Ein am Freitag anstehender Bericht der Universität Michigan über die Verbraucherstimmung könnte weitere Aufschlüsse darüber geben, wie die Konsumenten die Preise einschätzen. Am Aktienmarkt stehen Illumina mit kräftigen Abschlägen im Fokus. Die Titel des Herstellers von Geräten für die Gentechnik brechen um 15,8 Prozent ein. Die Gesellschaft verschreckte Anleger mit schlechter als prognostiziert ausgefallen Geschäftszahlen. Poshmark gaben am Donnerstag nachbörslich um 5,3 Prozent nach, der digitale Marktplatz traf zwar im Großen und Ganzen mit seinen Geschäftszahlen die Markterwartungen, verfehlte diese aber mit dem Ausblick.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Import- und Exportpreise Juli

Importpreise

PROGNOSE: -1,0% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage)

August

PROGNOSE: 52,5

zuvor: 51,5

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Etwas fester - Der DAX notierte mit 13.812 Zählern bereits auf einem Zweimonathoch. In der heißen Phase der Berichtssaison in Europa ging es für die Indizes in den vergangenen drei Wochen schrittweise nach oben. Die von vielen Marktteilnehmern befürchteten negativen Auswirkungen der Lieferkettenprobleme, hoher Inputpreise wie auch steigender Energiekosten auf die Unternehmensgewinne blieben bislang größtenteils aus. Bayer muss dem BASF-Konzern keinen Schadensersatz im Zusammenhang mit dem vor Jahren vereinbarten Verkauf von Saatgutgeschäften leisten. Die Bayer-Aktie machte nach Bekanntwerden der Entscheidung einen Sprung und zeigt sich gegen Mittag mit einem Plus von 3,9 Prozent als stärkster Wert im DAX, BASF legen um 1,5 Prozent zu. Zum Wochenschluss erholen sich die Reise- und Freizeittitel in Europa kräftig, deren Stoxx-Subindex mit einem Plus von 2,8 Prozent die Gewinnerliste anführt. Die Ergebnisse zum ersten Halbjahr des irischen Wett- und Glücksspielanbieter Flutter Entertainment sind besser als erwartet ausgefallen. Die Aktie legt nach Zahlen um 12 Prozent zu. Südzucker (+1,9%) und Cropenergies (+1,7%) haben derweil ihre Jahresprognosen erhöht. Freenet steigen um 2,4 Prozent. Die am Vorabend vorgelegten Zahlen zum zweiten Quartal hätten vor allem beim Gewinn überrascht. Uniper legen um gut 9 Prozent zu. Hier treibt die Aussicht auf eine mögliche Behebung der Gas-Knappheit.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:25 Uhr Do, 17:42 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0291 -0,3% 1,0317 1,0338 -9,5%

EUR/JPY 137,52 +0,2% 137,48 137,12 +5,1%

EUR/CHF 0,9705 -0,1% 0,9717 1,0645 -6,5%

EUR/GBP 0,8488 +0,3% 0,8464 0,8459 +1,0%

USD/JPY 133,63 +0,5% 133,27 132,65 +16,1%

GBP/USD 1,2125 -0,6% 1,2189 1,2222 -10,4%

USD/CNH (Offshore) 6,7421 -0,0% 6,7371 6,7373 +6,1%

Bitcoin

BTC/USD 23.831,78 -1,5% 23.955,21 24.434,02 -48,5%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Uneinheitlich - An den asiatischen Aktienbörsen hat sich am Freitag zum Handelsende hin eine leicht positive Meinung über den Fortgang von Inflation- und Zinsentwicklung durchgesetzt. Die US-Erzeugerpreise untermauerten die durch die Verbraucherpreise bereits gewonnene Sicht, die Inflation könnte ihren Höhepunkt gesehen haben. Gleichwohl meldeten sich auch wieder Zweifler zu Wort, die insbesondere nicht von einem Nachlassen des Zinsdrucks ausgingen. In China stand daneben insbesondere die Coronalage im Mittelpunkt. "Solange China an seiner 'Null-Covid-19'-Strategie festhält, dürfte die BIP-Entwicklung schwach bleiben", warnte China-Stratege Preston Caldwell von Morningstar. Kritisch beäugt wurden auch weiterhin die Spannungen rund um Taiwan. In dieser negativen Gemenge hielt sich der Schanghai-Composite knapp behauptet. In Hongkong zeigte sich der HSI gut behauptet im späten Geschäft. Die US-Inflationsentwicklung stütze den Markt hier etwas, hieß es. Mit Aufschlägen von 2,6 Prozent stach der Nikkei-225 in Tokio klar heraus. Technologie- und Elektronikwerte schoben den Markt an. Hier preisten Anleger ein allzu forsches Vorgehen der US-Notenbank aus, sinkende Zinserhöhungsfantasien stützten vor allem den Technologiesektor, hieß es. Der südkoreanische Kospi präsentierte sich gut behauptet, gestützt von den Bereichen Bauwesen und Schiffsbau. Händler sprachen aber von einem lustlosen Geschäft. Der australische S&P/ASX-200 schloss 0,5 Prozent leichter, verbuchte aber gleichwohl den vierten Wochenaufschlag in Folge.

+++++ CREDIT +++++

Weiter kräftig auf Einengungskurs zeigen sich auch am Freitag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Damit haben sich die Spreads an den Kreditmärkten genau invers zu den anderen Risikomärkten wie Aktien entwickelt. Allerdings stelle sich damit nun die Frage, ob es sich hier tatsächlich um eine Trendwende gehandelt habe oder nur eine Bullenfalle, betont Michael Koehler, Kreditanalyst der LBBW. Denn seit Jahrestief habe der DAX mehr als 10 Prozent zugelegt, parallel dazu ging es im Itraxx Crossover um mehr als 100 Basispunkte tiefer als noch beim Jahreshoch. Dies hänge unter anderem mit nachlassender US-Inflation und einer Stabilisierung der Makrodaten zusammen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Bayer kommt um Schadenersatz an BASF für Saatgut-Geschäfte herum

Bayer muss dem BASF-Konzern keinen Schadenersatz im Zusammenhang mit dem vor Jahren vereinbarten Verkauf von Saatgutgeschäften leisten. Der von BASF angerufene Internationale Schiedsgerichtshof (ICC) in Paris hat die Klage des Ludwigshafener Chemieriesen jetzt abgewiesen, wie beide Seiten bestätigten. Die Bayer-Aktie machte nach Bekanntwerden der Entscheidung einen Sprung und zeigte sich gegen Mittag mit einem Plus von 3,9 Prozent als stärkster Wert im DAX.

Volkswagen dank China mit stabilem Absatz im Juli

Der Volkswagen-Konzern hat dank hoher Autoverkäufe in China nach teils erheblichen Rückgängen in den Vormonaten einen stabilen Absatz im Juli erzielt. Rückenwind gab es vor allem von der Kernmarke, wo der Absatz um rund ein Zehntel kletterte. Die gesamten Auslieferungen lagen vergangenen Monat weltweit bei 725.400 nach 725.600 Einheiten im Vorjahr. Im mit Abstand wichtigsten Automarkt China stiegen die Auslieferungen um 22 Prozent. In Westeuropa verringerten sich die Verkäufe dagegen erneut spürbar um 11 Prozent.

Aumann mit Rekord-Auftragsbestand von 249 Millionen Euro

Der Anlagenbauer Aumann hat das Halbjahr mit Gewinn beendet. Nach sechs Monaten belief sich der operative Gewinn (EBITDA) auf 3 Millionen Euro, wie der Hersteller von automatisierten Fertigungs- und Montagelinien im westfälischen Beelen mitteilte. Vor Jahresfrist hatte hier noch ein Minus von 931.000 Euro zu Buche gestanden. Beim Umsatz verzeichnete Aumann ein Plus von fast 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 92,2 Millionen Euro.

EnBW verdient wegen gestiegener Kosten deutlich weniger

Der baden-württembergische Energieversorger EnBW hat im ersten Halbjahr aufgrund gestiegener Kosten auf bereinigter Basis deutlich weniger verdient. Dem Unternehmen kam jedoch eine positive Entwicklung bei den Erneuerbaren Energien zugute, wodurch Belastungen in anderen Bereichen teilweise ausgeglichen werden konnten. Der Ausblick auf das laufende Jahr wurde trotz der anhaltenden Unsicherheiten bestätigt. Das bereinigte EBITDA wird demnach weiter zwischen 3,03 und 3,18 Milliarden Euro erwartet, ein Anstieg um 2 bis 7 Prozent zum Vorjahr.

Jungheinrich über Erwartungen - Prognose 2022 bestätigt

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 12, 2022 06:56 ET (10:56 GMT)