MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Großbritannien (London) bleiben die Börsen wegen des Feiertages Bank Holiday im Sommer geschlossen.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.55 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.025,75 -0,8% -15,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 12.492,75 -1,0% -23,4%

Euro-Stoxx-50 3.550,22 -1,5% -17,4%

Stoxx-50 3.572,58 -1,1% -6,4%

DAX 12.814,05 -1,2% -19,3%

FTSE Kein Handel wegen Feiertag

CAC 6.175,66 -1,6% -13,7%

Nikkei-225 27.878,96 -2,7% -3,2%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 148,52 -1,44

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 93,59 93,06 +0,6% +0,53 +31,9%

Brent/ICE 101,41 100,99 +0,4% +0,42 +36,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 272,06 339,20 -19,8% -67,14 +405,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.728,38 1.737,80 -0,5% -9,42 -5,5%

Silber (Spot) 18,69 18,91 -1,2% -0,22 -19,8%

Platin (Spot) 861,23 867,25 -0,7% -6,03 -11,3%

Kupfer-Future 3,59 3,70 -3,0% -0,11 -19,1%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Weiter abwärts dürfte es mit der Wall Street am Montag gehen. Damit setzen sich die Abgaben vom Freitag fort, als Fed-Chef Jerome Powell die Anleger durch deutliche Töne verunsichert hatte. Sein Haus werde die Inflation bekämpfen, auch wenn dies für die Wirtschaft schmerzhaft sein sollte, so Powell. "Der Markt hat sich in den letzten drei, vier Wochen selbst übertroffen... mit der Einpreisung eines möglichen Umschwenkens der Fed zu einer taubenhafteren Haltung," sagt Clara Cheong, globale Marktstrategin bei J.P. Morgan Asset Management.

Etwas fester haben sich die Aktien von Alliancebernstein Global High Income Closed Fund im nachbörslichen Handel am Freitag gezeigt. Der Kurs stieg um 0,3 Prozent, nachdem die Investmentgesellschaft Zahlen zum ersten Geschäftsquartal veröffentlicht hatte. Der Kurs der Regionalfluggesellschaft Mesa Air Group erholte sich um 4,8 Prozent von einem Minus von 3,1 Prozent im regulären Handel. Die Gesellschaft hat sich im Kampf um Personal mit der zuständigen Pilotengewerkschaft auf Gehaltserhöhungen um bis zu 172 Prozent geeinigt. Nachdem andere Airlines die Gehälter kräftig erhöht hatten, hatte Mesa Schwierigkeiten, die eigenen Piloten zu halten.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Schwächer - Zinserhöhungssorgen gepaart mit Rezessionsängsten seien keine gute Kombination für Aktien, heißt es im Handel. Nach der falkenhaften Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole müsse sich der Markt neu positionieren. Sämtliche Sektoren notieren im Minus. Technologie-Aktien sind erwartungsgemäß die Hauptverlierer mit minus 1,9 Prozent. Diese gelten als besonders zinssensibel. Der Telekomsektor hält sich mit Abschlägen von 0,6 Prozent noch relativ gut. Versorgeraktien gehören zu den Hauptverlierern in Deutschland. "Das hat nicht nur mit der neuerlichen Diskussion über die Gasumlage zu tun, sondern mit einer zunehmend als chaotisch und unplanbar empfundenen Energiepolitik", sagt ein Händler. Dies nehme dem Sektor die Transparenz, was ihn für Anleger unattraktiv mache. Dazu komme übergeordnet der Anstieg der langlaufenden Renditen. Daher fielen nicht nur Versorgerwerte wie Uniper um 5 Prozent, sondern auch Windparkbetreiber wie Encavis um 4,9 Prozent. RWE geben 1,9 Prozent nach. Rheinmetall verlieren 3,5 Prozent. Belastend wirkten dabei beide Segmente des Unternehmens: Die Automobilsparte leide unter den allgemeinen Konjunktursorgen, die Rüstungssparte unter der Vergabe des Panzer- und Haubitzenauftrages von Polen nach Südkorea.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:25 Uhr Fr, 17:31h % YTD

EUR/USD 0,9985 +0,3% 0,9933 1,0003 -12,2%

EUR/JPY 138,24 +0,9% 137,84 137,24 +5,6%

EUR/CHF 0,9655 +0,4% 0,9635 1,0377 -6,9%

EUR/GBP 0,8539 +0,6% 0,8515 0,8492 +1,6%

USD/JPY 138,45 +0,6% 138,80 137,21 +20,3%

GBP/USD 1,1694 -0,3% 1,1665 1,1779 -13,6%

USD/CNH (Offshore) 6,9204 +0,4% 6,9273 6,8810 +8,9%

Bitcoin

BTC/USD 19.838,24 -0,7% 19.836,74 20.829,06 -57,1%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Überwiegend leichter - Im Sog der sehr schwachen US-Börsen ist es zu Beginn der neuen Woche auch an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien abwärts gegangen. An der Wall Street hatten falkenhafte Äußerungen des US-Notenbankchefs Jerome Powell am Freitag eine Verkaufswelle ausgelöst. Mit minus 2,7 Prozent lag der Nikkei-225-Index in Tokio an der Spitze der Verlierer. Honda Motor (+0,4%) stemmten sich gegen die negative Tendenz. LG Energy sanken in Seoul um 1,3 Prozent. Der südkoreanische Leitindex Kospi fiel um 2,2 Prozent. Für die Aktie der Billigfluggesellschaft Jeju ging es um rund 10 Prozent abwärts, nachdem das Unternehmen eine Bezugsrechtsemission angekündigt hatte. Deutlich besser hielt sich die Börse in Schanghai mit plus 0,1 Prozent. Schwache Konjunkturdaten weckten dort Hoffnungen auf weitere Unterstützung durch die chinesische Notenbank. In Hongkong zeigte sich der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,9 Prozent niedriger. An der Börse in Sydney ging es mit dem S&P/ASX-200 um 2 Prozent abwärts. Die schwergewichteten Sektoren Finanzen und Rohstoffe verloren 2,2 und 2,4 Prozent, größter Verlierer war der Technologiesektor mit Abgaben von durchschnittlich 4,4 Prozent.

+++++ CREDIT +++++

Am Montag zeigen sich die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (CDS) auf dem erhöhten Niveau vom Freitag. Die geringen Bewegungen im Verlauf der Vorwoche wichen einer kräftigen Ausweitung nach der Rede von US-Notenbank-Chef Powell. Seine Aussagen und auch die einiger EZB-Vertreter fielen deutlich falkenhafter als erwartet aus. Der Itraxx Crossover weitete sich um fast 6 Prozent aus und notiert nun bei 559 Basispunkten. Mitte August hatte er sich angesichts der damaligen Entspannung bei der Zinseinschätzung im Tief noch bei 464 Bp gezeigt.

Die Zins-Experten der Commerzbank rechnen nun sogar mit einem "heißen Herbst" am Kreditmarkt. Mit einer Fülle von Makrodaten voraus und der EZB-Sitzung am 8. September dürfte die Lage volatil bleiben. Die Spreads würden der allgemeinen Marktbewegung vom Freitag noch hinterherhinken, dazu werde es am Primärmarkt lebhaft zugehen. Vor allem Emittenten aus energieintensiven Sektoren dürften daran interessiert sein, schnell an den Markt zu kommen. Zumindest für sie könnte eine Eskalation der Gaskrise dazu führen, dass sich das nachsommerliche Finanzierungsfenster schnell schließt.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

BAIN CAPITAL / OLYMPUS

Der Investor übernimmt den Geschäftsbereich Life-Science und industrielle Anwendungen der japanischen Olympus Corp. für 427,6 Milliarden Yen (ca. 3,11 Milliarden Euro). Olympus geht davon aus, die Übertragung der Aktien der Tochter Evident Co. am 4. Januar abzuschließen. Der Veräußerungsgewinn dürfte dementsprechend im vierten Geschäftsquartal per Ende März 2023 verbucht werden.

LEHMAN BROTHERS

Der Insolvenzverwalter der britischen Tochter von Lehman Brothers hat nach Informationen des Handelsblatts 48 Millionen Euro an Nordrhein-Westfalen (NRW) überwiesen. "Der inzwischen rechtskräftige Beschluss ist im Juni 2022 antragsgemäß durch das Landgericht Bonn über eine Summe von 48 Millionen Euro erlassen worden", sagte eine Sprecherin des NRW-Justizministeriums auf Nachfrage. Das Geld ist informierten Kreisen zufolge bereits eingegangen und kann im Landeshaushalt verbucht werden.

STEINHOFF

Der Möbelhändler hat seinen Wachstumskurs fortgesetzt und den Umsatz in ersten neun Monaten seines Geschäftsjahres 2021/22 um 12 Prozent gesteigert. Die Beeinträchtigungen des Geschäftes durch die pandemiebedingten Auflagen und Vorschriften haben sich im dritten Quartal entspannt, doch der Krieg in der Ukraine sorge weiterhin für Volatilität, verschärfe die bestehenden Störungen der Lieferkette und den Inflationsdruck.

HONDA / LG ENERGY

Der japanische Autobauer Honda will laut einem Zeitungsbericht zusammen mit dem südkoreanischen Batteriehersteller LG Energy Solution eine Batteriefabrik für Elektrofahrzeuge in den USA bauen. Die Investitionen in die neue Anlage dürften sich Erwartungen zufolge auf mehrere hundert Milliarden Yen - oder umgerechnet einige Milliarden Euro - belaufen, berichtet die Zeitung Nikkei Asia ohne Angabe von Quellen.

