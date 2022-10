MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In China blieben die Börsen wegen des Nationalfeiertags geschlossen.

FREITAG: In China bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertags geschlossen.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.22 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 3.773,00 -0,6% n.def.

E-Mini-Future Nasdaq-100 11.564,75 -0,5% n.def.

Euro-Stoxx-50 3.433,71 -0,4% -20,1%

Stoxx-50 3.404,28 -0,6% -10,9%

DAX 12.468,34 -0,4% -21,5%

FTSE 6.996,57 -0,8% -4,5%

CAC 5.951,90 -0,6% -16,8%

Nikkei-225 27.311,30 +0,7% -5,1%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 139,40 -0,36

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 87,54 87,76 -0,3% -0,22 +24,4%

Brent/ICE 93,13 93,37 -0,3% -0,24 +26,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 170,00 173,69 -2,1% -3,69 +170,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.714,27 1.716,08 -0,1% -1,80 -6,3%

Silber (Spot) 20,58 20,73 -0,7% -0,14 -11,7%

Platin (Spot) 927,65 921,95 +0,6% +5,70 -4,4%

Kupfer-Future 3,55 3,52 +0,9% +0,03 -19,8%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Etwas leichter wird die Wall Street am Donnerstag zum Start nach einer volatilen Sitzung am Mittwoch erwartet. Die Perspektive auf die Geldpolitik hat sich seit dem Vortag bereits wieder geändert. Zu Quartalsbeginn hatte noch die Aussicht auf eine weniger restriktive geldpolitische Haltung der US-Notenbank im Gefolge einiger schwacher Daten und der jüngsten Marktturbulenzen für eine kräftige Erholung der Aktienkurse gesorgt. "Aber in den letzten 24 Stunden haben solide US-Daten eine Gegenbewegung zu diesem Narrativ ausgelöst, da sie der Fed mehr Spielraum für weitere Zinserhöhungen in den kommenden Monaten geben sollten", so Henry Allen, Stratege bei der Deutschen Bank.

Mit einem Mini-Plus von 0,1 Prozent reagiert die Aktie von Costco Wholesale vorbörslich auf die Mitteilung des Großhandelsunternehmens, dass der Umsatz im September 10,1 Prozent über Vorjahr lag. Under Armour gingen nachbörslich 0,9 Prozent höher um. Bei dem Sportartikelhersteller wird David Baxter zukünftig das Amerika-Geschäft führen, weil Stephanie Pugliese das Amt aufgibt. Integer Projects (-2,3%) litten unter einer Gewinnwarnung . Jeweils nach Vorlage von Quartalszahlen liegen Resources Connection auf Nasdaq.com 0,3 Prozent und Richardson Electronics 8,5 Prozent höher.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 203.000

zuvor: 193.000

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Etwas leichter - "Die Short-Deckungen sind abgeschlossen", so ein Händler mit Blick auf die starken Rally-Gewinne vom Montag und Dienstag, als sich der DAX um etwa 900 Punkte vom Vorwochentief gelöst hatte. Nun fehlten die Anschlusskäufe. "Ein Problem ist, dass sich auch die Besserung im Umfeld zum Teil als nicht nachhaltig herausgestellt hat", so der Marktteilnehmer. Mit Sorge blicken Händler zudem auf die Inflation in den Niederlanden. Sie sprang im September auf 14,5 Prozent nach 12,0 Prozent im Vormonat. Unter Druck stehen am Mittag die Aktien der Öl- und Gas-Industrie, die rohstoffnahen Basic Resurces, die Titel der Banken und Industrie-Aktien. Dagegen können sich Autoaktien nach dem schwachen Mittwoch gemessen an ihrem Stoxx-Branchenindex um 0,4 Prozent erholen. Auch Medien-Titel liegen leicht im Plus, Technologie-Aktien notieren wenig verändert. Im DAX steigen Porsche Holding um 1,4 Prozent, Sartorius um 2,5 Prozent und Zalando um 3,4 Prozent. Auf der anderen Seite geben Munich Re 2,3 Prozent ab, Infineon um 2,2 Prozent und BASF um 1,6 Prozent. Leicht positiv für Merck KGaA werten Händler erste Aussagen vom Kapitalmarkttag. Der Kurs fällt trotzdem um 1,2 Prozent. Unter Druck stehen die Aktien von Shell nach ihrem Zwischenbericht. Die Titel fallen in Amsterdam um 4,8 Prozent. Hier belastet vor allem die Erwartung geringerer Handelsumsätze im Bereich Integrated Gas. Die Einrichtungshauskette XXXLutz will Home24 übernehmen. Für die Aktie von Home24 geht es um 124,6 Prozent auf 7,46 Euro nach oben. Profiteur ist auch die Aktie des Mitbewerbers Westwing (+19,1%), die nun als potenzieller Übernahme-Kandidat gesehen werden könnte.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:29 Mi, 18:11 % YTD

EUR/USD 0,9887 +0,0% 0,9925 0,9873 -13,0%

EUR/JPY 143,12 +0,1% 143,41 142,77 +9,4%

EUR/CHF 0,9730 +0,2% 0,9710 1,0175 -6,2%

EUR/GBP 0,8772 +0,5% 0,8731 0,8749 +4,4%

USD/JPY 144,73 +0,1% 144,56 144,64 +25,7%

GBP/USD 1,1272 -0,4% 1,1317 1,1285 -16,7%

USD/CNH (Offshore) 7,0564 -0,2% 7,0411 7,0755 +11,1%

Bitcoin

BTC/USD 20.150,72 +0,5% 20.348,89 20.074,49 -56,4%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Überwiegend freundlich - Die Aufwärtstendenz seit Beginn des aus Aktienmarktsicht als gewinnträchtig geltenden letzten Quartals des Jahres setzte sich damit fort. Lediglich Hongkong scherte nach dem Kursfeuerwerk vom Vortag leicht nach unten aus mit einem aber eher moderaten Minus von 0,4 Prozent im Späthandel. Andernorts ging es nach oben, am kräftigsten in Seoul um 1,0 Prozent. Der Nikkei-225-Index in Tokio verbesserte sich um 0,7 Prozent. Das Marktbarometer in Sydney schloss kaum verändert. Die Aktienmärkte nahmen den Schwung der Wall Street mit. Dort hatten die Indizes zwar knapp im Minus geschlossen, hatten sich im Handelsverlauf aber von deutlicheren Anfangstiefs fast vollständig wieder erholt. Beruhigt zeigten sich die Ölpreise im asiatischen Geschäft. Sie bewegten sich kaum, nachdem sie vortags nach dem mit 2 Millionen Barrel hoch ausgefallenen Förderkürzungsplan der Opec+ weiter gestiegen waren. Ölaktien waren gesucht, in Tokio gewannen Inpex 2,0 und Idemitsu Kosan 0,9 Prozent, in Hongkong CNOOC 1,4 und in Sydney Woodside 2,6 Prozent. In Tokio schnellten Rakuten Group um 4,6 Prozent nach oben, befeuert von Berichten, wonach Mizuho Financial Group (-0,2%) 20 Prozent an dem Internetunternehmen, das auch eine Internetbank betreibt, erwerben will. Korea Shipbuilding & Offshore Engineering verteuerten sich in Seoul um 6,3 Prozent nach dem Erhalt neuer Großaufträge.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt präsentieren sich am Donnerstag wenig verändert. Seit den Wahlen und dem Sieg des Rechtsbündnisses steht Italien am Anleihenmarkt im Fokus. So weisen die Marktstrategen der Commerzbank auf die jüngste Spreadsausweitung der BTPs gegenüber den Bunds hin. Ausgelöst wurde dies duch die Ratinagentur Moody's, die vor einer möglichen Herabstufung des Ratings gwwarnt hatte, sollte sich in Italien das mittelfristge Wachstum abschwächen, falls sie versprochenen Reformen für den New-Generation-Fonds der EU nicht umgesetzt würden. Der Zeitpunkt der Warnung sei ungewöhnlich, nachdem die Ratinagentur am Freitag die Überprüfung ausgelassen habe.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

BASF

will nichtionische Tenside im asiatisch-pazifischen Raum gemeinsam mit einem Partner produzieren. Das DAX-Unternehmen kündigte die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit der südkoreanischen Hannong Cehmicals an, an dem die BASF SE mit 51 Prozent beteiligt sein wird. Nach Erteilung der entsprechenden Genehmigungen soll BASF Hannong Chemicals Solutions mit Sitz am Standort Daejuk in Korea im ersten Quartal 2023 gegründet werden.

COVESTROS

Aufsichtsrat hat Klaus Schäfer für weitere sechs Monate bis Ende Juni 2023 zum Mitglied des Vorstands bestellt. Angesichts der großen geopolitischen Unsicherheiten habe das Gremium den Manager gebeten, seinen zum Jahresende auslaufenden Vertrag zu verlängern, teilte der Werkstoffhersteller mit.

MERCK KGAA

sieht sich bei seinen mittelfristigen Zielen bis 2025 auf Kurs. "Wir sind nach wie vor auf einem sehr guten Weg, unser mittelfristiges Wachstumsziel von 25 Milliarden Euro Umsatz bis 2025 zu erreichen", sagte Konzernchefin Belén Garijo anlässlich des Kapitalmarkttages. Neben dem organischen Wachstum setze Merck dabei auf Lizenzierungen und ergänzende Akquisitionen, wobei ab dem kommenden Jahr auch wieder größere Zukäufe möglich seien.

VOLKSWAGEN

könnte einem Agenturbericht zufolge kurzfristig eine Milliardeninvestition auf dem weltweit größten Automarkt China tätigen. Der DAX-Konzern wolle den Aufbau seiner Software-Aktivitäten in China beschleunigen, berichtet Reuters unter Berufung auf informierte Personen. Kommende Woche solle eine Investition in ein Joint Venture mit einem Partner vor Ort publik gemacht werden. Es gehe um eine Summe deutlich oberhalb von 1 Milliarde Euro.

PROSIEBENS

Tochter Flaconi einen neuen Chef gefunden. Wie der Mutterkonzern Prosiebensat1 mitteilte, wird Bastian Siebers, sieben Jahre lang Geschäftsführer der Tengelmann-Tochter Babymarkt.de, zum 15. Oktober CEO des Kosmetik-Onlinehändlers. Der Abschied des bisherigen CEO Christoph Honnefelder nach nur wenigen Monaten im Amt war im Juli bekanntgegeben worden.

SHELL

