MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:37 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 3.750,00 +1,6% n.def.

E-Mini-Future Nasdaq-100 11.322,75 +1,9% n.def.

Euro-Stoxx-50 3.482,93 +1,2% -19,0%

Stoxx-50 3.431,09 +0,4% -10,1%

DAX 12.817,58 +1,3% -19,3%

FTSE 6.984,03 +0,9% -6,3%

CAC 6.094,49 +0,9% -14,8%

Nikkei-225 27.156,14 +1,4% -5,7%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 136,56 -0,32

Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. 2,31 +0,04 +2,49

US-Rendite 10 J. 4,00 -0,01 +2,49

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 85,26 85,46 -0,2% -0,20 +21,1%

Brent/ICE 91,29 91,62 -0,4% -0,33 +24,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 119,50 127,98 -6,6% -8,48 +89,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.653,45 1.649,40 +0,2% +4,05 -9,6%

Silber (Spot) 18,79 18,73 +0,3% +0,07 -19,4%

Platin (Spot) 922,55 917,75 +0,5% +4,80 -4,9%

Kupfer-Future 3,40 3,43 -1,0% -0,04 -23,2%

Die Ölpreise notieren wenig verändert. Der Preis für die Sorte Brent fällt um 0,4 Prozent, WTI um 0,2 Prozent.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach den deutlichen Aufschlägen zu Wochenbeginn zeichnen sich am Dienstag erneute Kursgewinne zu Handelsbeginn ab. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 1,6 Prozent zu. Gestützt wird die Risikobereitschaft von optimistischen Erwartungen hinsichtlich der laufenden Berichtssaison und eines ruhigeren Umfelds an den Anleihemärkten. Am Montag hatten vor allem sinkende Anleiherenditen für eine Erholungsbewegung an den Börsen gesorgt. Das Handelsumfeld ist jedoch von hoher Volatilität gekennzeichnet. Vor allem die Sorge vor einem Abgleiten der Wirtschaft in eine Rezession als Folge der massiven Zinserhöhungen der Notenbanken, sorgt weiter für Verunsicherung. Konjunkturseitig stehen Daten zur Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung für September auf der Agenda. Erst nach Handelsschluss werden Daten zu den Rohöllagerbeständen des privaten American Petroleum Institute veröffentlicht. Zudem richten sich die Blicke auf die laufende Berichtssaison. Johnson & Johnson rücken vorböslich um 1,6 Prozent vor, nachdem der Arzneimittel- und Konsumgüterhersteller für das dritte Quartal einen Gewinn und Umsatz berichtet hat, der die Erwartungen übertraf. Auch Goldman Sachs (+2,4%) und Lockheed Martin (+0,8%) geben Einblicke in den Geschäftsverlauf. Erst nach Handelsschluss legt Netflix (+1,8%) Zahlen für das dritte Quartal vor.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q

13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 3Q

17:45 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 3Q

22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 3Q

23:30 AU/BHP Group Ltd, Produktionsbericht 1Q

Im Laufe des Tages:

AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 3Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/Munich Re, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: -0,2% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 80,0%

zuvor: 80,0%

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die europäischen Aktienmärkte bauen die Eröffnungsgewinne am Dienstagmittag noch etwas aus. Nach starken Vorlagen stützt nun auch ein kräftiger Rückgang der Gaspreise um weitere 8 Prozent. Positiv bewertet wird auch die Entwicklung in Großbritannien. Die Bank of England will erst einmal keine Liquidität aus den Märkten nehmen. Das ist zunächst gut für die Kurse, gilt aber auch als Rückschlag im Kampf gegen die Inflation. Angeführt wird die Rally von den Autotiteln und den Technologiewerten. Der Sektor der Technologiewerte folgt der Nasdaq, der europäische Stoxx-Subindex steigt um 1,6 Prozent. Der Index der Autowerte zieht sogar um 2,2 Prozent an. Gegen den Trend notiert der Sub-Index der europäischen Minenwerte knapp im Minus, hier belasten Aussagen von Rio Tinto. Der Bergbaukonzern hat das Förderziel für Kupfer und Eisenerz gesenkt, der Kurs verliert 0,5 Prozent. In Mailand steigen Telecom Italia um knapp 8 Prozent. Die Aktie profitiert von Berichten zur möglichen Übernahme. So wird von den Analysten von Equita auf Berichte verwiesen, nach denen CDP am Montag eine außerordentliche Sitzung abhielt, um die Frist für das unverbindliche Angebot bis zum 30. November zu verlängern. Dagegen berichte die "Milano Finanza", dass unter anderem CVC, über ein mögliches Gebot nachdenke. Swiss Re (+0,7%) wurde im dritten Quartal von Hurrikan Ian belastet. Der Rückversicherer rechnet wegen der durch den Hurrikan verursachten Schäden für das dritte Quartal mit einem Verlust von 500 Millionen Dollar, die Markterwartung lag bei einem Minus von 216 Millionen. Vermutlich hätten einige Anleger sogar mit einer noch höheren Belastung gerechnet, heißt es. Bei Roche entwickelten sich die Umsätze im dritten Quartal schwächer als erwartet. Der Ausblick wurde bestätigt, die Aktie notiert 1 Prozent leichter. Pfeiffer Vacuum (+10,4%) liegen nach einem überzeugendem Geschäftsverlauf im dritten Quartal stark im Plus. Nach einer starken Entwicklung nach neun Monaten hat der Pumpenhersteller die Prognose für das laufende Jahr angehoben. Mit einem Plus von 6 Prozent stehen auch Nagarro auf der Gewinnerseite. Der IT-Dienstleister hat den Ausblick weiter nach oben genommen.

+++++ DEVISEN +++++

zuletzt +/- % Di, 9:29 Uhr Mo, 17:05 % YTD

EUR/USD 0,9838 -0,0% 0,9844 0,9814 -13,5%

EUR/JPY 146,70 +0,0% 146,70 145,99 +12,1%

EUR/CHF 0,9797 -0,1% 0,9788 1,0037 -5,6%

EUR/GBP 0,8694 +0,4% 0,8692 0,8590 +3,5%

USD/JPY 149,10 +0,1% 149,03 148,73 +29,5%

GBP/USD 1,1319 -0,4% 1,1327 1,1419 -16,4%

USD/CNH (Offshore) 7,2066 -0,0% 7,2040 7,1992 +13,4%

Bitcoin

BTC/USD 19.569,12 +0,3% 19.613,89 19.493,99 -57,7%

Nach den Abgaben am Vortag legt der Dollar leicht zu. Der Dollar-Index gewinnt 0,2 Prozent. Die Währungsexperten von MUFG sind der Ansicht, dass sich der jüngste Kursrückgang des Dollars wahrscheinlich als vorübergehend erweisen wird. Die Aussicht auf eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank, während sich die Weltwirtschaft wackelig zeige, dürfte die Nachfrage nach sicheren Häfen erhöhen, so Analyst Lee Hardman in einer Notiz.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Mit dem Aufwärtsschwung der Wall Street im Rücken ist es auch an den asiatischen Börsen am Dienstag nach oben gegangen. Vor allem Technologiewerte erhielten Rückenwind. In China sorgten die angekündigte, dann aber verschobene Veröffentlichung der BIP-Daten für etwas Unruhe und fallende Kurs. Der Schanghai-Composite präsentierte sich im späten Geschäft knapp behauptet und hinkte hinterher. Gebremst wurde der Markt im chinesischen Kernland von den Sektoren Elektronik und Software. In Hongkong stützten Automobilwerte - getrieben von BYD - und Technologietitel den Markt. Die Titel des Elektroautomobilherstellers BYD kletterten nach einem Gewinnsprung im dritten Quartal um 5,7 Prozent. Die Prognose des Autoherstellers falle besser als erwartet aus, sagte Citi-Analyst Jeff Chung. Immobilienpapiere neigten zur Schwäche. Händler vermissten klare Signale der Politik zur Unterstützung des angeschlagenen Sektors. In Südkorea führten Internetwerte den lokalen Markt an. Kakao erholten sich um 2,2 Prozent nach den heftigen Vortagesverlusten im Zuge eines Feuers in einem Rechenzentrum. Neben Onlinespielaktien wie NCsoft (+8,4%) waren auch Titel im Bereich Grundstoffversorgung der Industrie gesucht, LG Chem und OCI zogen um 6,3 bzw. 8,1 Prozent an. Auch in Japan lagen Technologiepapiere mit Elektroniktiteln vorn. Insgesamt sprachen Händler von etwas nachlassenden Sorgen über die hohen Energiekosten. Zudem stabilisierte sich der Yen den zweiten Tag in Folge. Recruit Holdings stiegen um 5,1 Prozent, das Unternehmen kauft eigene Aktien zurück. In Sydney lieferte der Technologiesektor den Treiber. Außer dem Energiesektor schlossen alle Branchen im Plus. Technologiewerte zogen um 4,2 Prozent an - Novonix schnellten dabei 19 Prozent in die Höhe. Die Anteilsscheine der Investmentplattform Hub24 legten nach guten Handelsdaten um 14 Prozent zu. St. Barbara brachen dagegen nach Vorlage von Erstquartalszahlen und Ausblick um 22 Prozent ein.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen kommen auch am Dienstag zurück. Die jüngste Suche nach Rendite hat auch die Unternehmensanleihen nach oben geführt. Mit Blick auf die Banken heben die Strategen der DZ Bank hervor, dass zahlreiche Anleihen der Credit Suisse jüngst merkliche Spreadeinengungen verzeichneten. Der 5-Jahres-CDS auf Credit Suisse fiel innerhalb einer Woche auf 267 nach 336 deutlich zurück.

