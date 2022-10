MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.05 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 3.796,00 -0,3% -20,0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 11.465,75 -0,1% -29,7%

Euro-Stoxx-50 3.517,77 -0,3% -18,2%

Stoxx-50 3.453,98 +0,0% -9,6%

DAX 12.820,33 -0,9% -19,3%

FTSE 6.959,08 -0,8% -5,0%

CAC 6.145,10 +0,2% -14,1%

Nikkei-225 27.250,28 +1,0% -5,4%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 137,34 +1,18

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,61 84,58 -1,1% -0,97 +19,7%

Brent/ICE 92,01 93,26 -1,3% -1,25 +25,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 98,01 99,17 -1,2% -1,17 +48,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.640,48 1.649,80 -0,6% -9,32 -10,3%

Silber (Spot) 18,84 19,28 -2,3% -0,44 -19,2%

Platin (Spot) 914,55 929,00 -1,6% -14,45 -5,8%

Kupfer-Future 3,39 3,45 -1,8% -0,06 -23,5%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach zwei Handelstagen mit kräftigen Gewinnen ist an der Wall Street am Dienstag Konsolidierung angesagt. Der S&P-500 hatte am Montag auf dem höchsten Niveau seit einem Monat geschlossen. Nun liegen die Terminkontrakte auf die Aktienindizes leicht im Minus. Neben den Dauerthemen Zinsen, Inflation und Rezessionsgefahr steht die Berichtssaison im Blick. Vorbörslich werden unter anderem GM, Spotify, UPS, General Electric, 3M, Coca-Cola, Raytheon und Twitter ihre Bücher öffnen. Bereits am späten Montag wurden etliche Quartalszahlen zu publiziert. So hat die SAP-Tochter Qualtrics International das dritte Quartal überraschend mit einem kleinen Gewinn abgeschlossen, den Umsatz deutlich gesteigert und erneut die Jahresprognose angehoben. Für die Aktie geht es vorbörslich um 11 Prozent nach oben. Die Papiere von Packaging Corporation of America verloren im nachbörslichen Geschäft dagegen 1,1 Prozent. Das Unternehmen hat im dritten Quartal beim Gewinn je Aktie die Analystenschätzungen knapp übertroffen, der Umsatz blieb aber unter den Erwartungen. Die Titel von Crown Holdings knickten um 9,4 Prozent ein. Der Verpackungshersteller hat im dritten Quartal sowohl beim bereinigten Gewinn je Aktie als auch beim Umsatz die Erwartungen der Analysten verfehlt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 3Q

12:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 3Q

14:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 3Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q

22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 3Q

22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q

22:09 US/Visa Inc, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- BE

15:00 Geschäftsklimaindex Oktober

PROGNOSE: -14,0

zuvor: -11,8

- US

16:00 Index des Verbrauchervertrauens Oktober

PROGNOSE: 106,3

zuvor: 108,0

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Etwas leichter - Im Blick steht die Fahrt aufnehmende Berichtssaison: Geschäftszahlen legen am Dienstag unter anderem Alphabet, Microsoft und General Electric vor. Die Stimmung in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im Oktober weniger als erwartet eingetrübt, der Ifo-Geschäftsklimaindex sank auf 84,3 (September revidiert: 84,4) Punkte. Dass das Ifo-Geschäftsklima im Oktober faktisch nicht weiter gefallen ist, stellt aus Sicht von Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer keine Entwarnung dar. Linde brechen um 7 Prozent ein, das deutsche Traditionsunternehmen sagt dem DAX Adieu. Für die Analysten der DZ Bank kommt das Delisting nicht überraschend. Im Handel werden die Abgaben mit reiner Technik erklärt. Viele Index-Tracker müssten die Aktie mit dem geplanten deutschen Delisting verkaufen. Für den Konkurrenten Air Liquide geht es dagegen in Paris um 4,3 Prozent nach oben. Dazu wurden gute Umsatzdaten zum dritten Quartal vorgelegt. Laut Jefferies liegen sie über der Erwartung. Kräftig nach oben schießen SAP im DAX. Das Unternehmen hat ebenfalls mit guten Geschäftsdaten überzeugt. Vor allem das Cloud-Geschäft lief gut. Dazu hatte am Vorabend auch noch Tochter Qualtrics in den USA mit guten Quartalsdaten geglänzt. SAP steigen um 4,5 Prozent. Für die Aktien von Covestro geht es dagegen um deutliche 6,6 Prozent nach unten. Dank schneller Preiserhöhungen konnten die Umsatzziele im Quartal erreicht werden, der Gewinn könnte künftig aber vom hohen Gaspreis gedrückt werden. Für Adidas geht es um 4,1 Prozent nach unten, das Unternehmen will die Zusammenarbeit mit Rapper Kanye West beenden. Der Rapper war zuletzt wegen angeblicher antisemitischer Kommentare in die Kritik geraten. Auch in Europa gibt es zahlreiche Quartalsdaten: Überwiegend gut kommen die Geschäftszahlen der UBS an und treiben die Aktien um 4,7 Prozent nach oben. Bei Remy Cointreau geht es 5,5 Prozent abwärts, da trotz sehr starker Absatzzahlen die Prognose nicht erhöht wurde.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:25 Uhr Mo, 17:28 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9859 -0,1% 0,9878 0,9877 -13,3%

EUR/JPY 146,84 -0,2% 147,08 146,99 +12,2%

EUR/CHF 0,9883 +0,1% 0,9887 0,9993 -4,7%

EUR/GBP 0,8694 -0,6% 0,8748 0,8742 +3,5%

USD/JPY 148,95 -0,1% 148,88 148,82 +29,4%

GBP/USD 1,1340 +0,5% 1,1292 1,1297 -16,2%

USD/CNH (Offshore) 7,3748 +0,7% 7,3338 7,3140 +16,1%

Bitcoin

BTC/USD 19.282,54 -0,4% 19.345,35 19.272,72 -58,3%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Uneinheitlich - Während die Handelsplätze in Tokio und Sydney ihre Vortagesgewinne mit der anhaltenden Hoffnung auf weniger starke Zinsschritte durch die US-Notenbank weiter ausbauten, gaben die Börsen in Hongkong und Schanghai ihre zwischenzeitlichen Erholungsgewinne im späten Verlauf wieder ab. Der Hang-Seng-Index hatte am Vortag mit einem Abschlag von 6,4 Prozent den größten Tagesverlust seit November 2008 verzeichnet. Im späten Handel verlor der Index weitere 0,2 Prozent. Der Schanghai-Composite schloss kaum verändert. Auslöser waren die Entwicklungen auf dem am Sonntag zu Ende gegangenen Volkskongress der KP. Die neue Zusammensetzung des chinesischen Zentralkomitees verstärkte unter Investoren die Befürchtung, dass Staatschef Xi Jinping seine ideologiegetriebene Politik auf Kosten des Wirtschaftswachstums fortsetzen werde. Teilnehmer sprachen von einer anhaltenden Vorsicht am Markt. Die Technologiewerte in Hongkong erholten sich leicht von den starken Vortagesverlusten. In Tokio verbesserte sich der Nikkei-225 um 1,0 Prozent. In Sydney schloss der S&P/ASX-200 mit einem Plus von 0,3 Prozent. Gesucht waren vor der Bekanntgabe des Haushaltsplans der australischen Regierung vor allem die Finanzwerte. Bei den Einzelwerten fielen die Aktien von HSBC Holdings nach den Ergebnissen für das dritte Quartal um 4,5 Prozent in Hongkong. In Seoul büßten Posco Holdings 3,4 Prozent ein. Die Geschäftszahlen für das dritte Quartal haben unter den Erwartungen des Marktes gelegen.

+++++ CREDIT +++++

Etwas eingeengt zeigen sich am Dienstag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Anleihen. Andere Risikoassets wie die Bondmärkte ziehen sogar deutlich an. Die bevorstehende Zinserhöhung um 75 Basispunkte durch die EZB gelte am Markt als eingepreist, meint auch Yoram Lustig, Leiter des Multi-Asset Managements EMEA bei T. Rowe Price. Er verweist dazu auf den Anstieg der deutschen Erzeugerpreise im September um 2,3 Prozent allein gegenüber dem Vormonat und um 45,8 Prozent zum Vorjahr. Auch bei Metallen, Vorleistungs-, Investitions-, Gebrauchs- und Verbrauchsgütern wurden erhebliche Preissteigerungen verzeichnet.

Klar im Fokus der Marktteilnehmer steht aber weiter die Erleichterung über die Lösung der Regierungskrise in Großbritannien mit dem neuen Premier Rishi Sunak. Die Risikoprämien für britische Anleihen fallen auf 28 Basispunkte (Bp) zurück, nachdem sie vor dem Wochenende noch über 35 Bp gelegen hatten. Auf dem Höhepunkt der Krise Ende September waren sie sogar bis auf 49 Bp angestiegen. Mit dem aktuellen Stand befinden sie sich wieder im Einklang mit anderen Staaten wie Deutschland oder den USA.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

AMADEUS FIRE

hat in den ersten neun Monaten Umsatz und Gewinne gesteigert, allerdings bei leichter Verschlechterung der operativen Gewinnmarge (operative EBITA-Marge). Für das Gesamtjahr ist der Personalvermittler etwas pessimistischer beim Gewinnziel als zum Halbjahr. Den operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operatives EBITA) sieht das Unternehmen 2022 bei mehr als 70 Millionen Euro, das Gewinnplus nun am unteren Ende der Spanne von 7 bis 9 Prozent.

BAYWA

hat seine EBIT-Prognose für das Gesamtjahr nach einem guten Geschäft in den ersten neun Monaten erneut deutlich angehoben. Der Vorstand des SDAX-Unternehmens geht nun für das Gesamtjahr von einem EBIT von 475 bis 525 Millionen Euro aus. Ende Juli hatte der Konzern die Prognose bereits auf 400 bis 450 Millionen Euro angehoben.

TAKKT

