MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: Allerheiligen gilt in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz sowie im Saarland als gesetzlicher Feiertag. An den deutschen Börsen wird dessen ungeachtet normal gehandelt.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.59 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 3.921,00 +1,0% -17,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 11.587,75 +1,2% -28,9%

Euro-Stoxx-50 3.671,89 +1,5% -14,6%

Stoxx-50 3.581,79 +1,1% -6,2%

DAX 13.427,20 +1,3% -15,5%

FTSE 7.199,17 +1,5% -3,9%

CAC 6.371,76 +1,7% -10,9%

Nikkei-225 27.678,92 +0,3% -3,9%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 139,63% +1,19

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 87,68 86,53 +1,3% +1,15 +25,6%

Brent/ICE 94,03 92,81 +1,3% +1,22 +28,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 121,49 123,35 -1,5% -1,86 +86,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.652,51 1.632,60 +1,2% +19,91 -9,7%

Silber (Spot) 19,93 19,15 +4,0% +0,78 -14,5%

Platin (Spot) 947,10 930,05 +1,8% +17,05 -2,4%

Kupfer-Future 3,47 3,38 +2,9% +0,10 -21,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Steigende Aktienkurse in Asien und Europa sowie eine ausgeprägte Dollarschwäche manifestieren eine gestiegene Risikoneigung, von der die Wall Street gestützt werden dürfte. Die wird auch durch wieder hochkochende Spekulationen über einen abflachenden Zinspfad der Fed befeuert. Eine Zinserhöhung um weitere 75 Basispunkte am Mittwoch gilt in den USA als ausgemachte Sache. Anders als in Europa ist die Inflation in den USA seit Sommer auf dem Rückzug, insofern besäße die Fed Spielraum für einen weniger aggressiven Zinserhöhungszyklus, wie Händler mutmaßen. US-Präsident Joe Biden hat die Energiekonzerne dazu aufgerufen, die Produktion zu erhöhen und die Preise zu senken. Anderenfalls drohte er mit höheren Steuern für die Branche. Sollten seine Worte Gehör finden, hätte dies einen dämpfenden Inflationseffekt. Zudem fallen die Weizenpreise wieder. Die ukrainischen Getreideexporte durch die Korridore im Schwarzen Meer verlaufen auch ohne russische Sicherheitsgarantien bislang reibungslos. Zur guten Laune trägt auch die überraschend positiv verlaufene Berichtssaison bei.

Der Kurs von Uber Technologies springt im vorbörslichen US-Handel um gut 9 Prozent, nachdem der Fahrdienstleister mit dem Umsatz im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und einen optimistischen Ausblick gegeben hat.

Goodyear Tire & Rubber brechen um 7,4 Prozent ein, nachdem der Reifenhersteller im dritten Quartal die Erwartungen verfehlt und von andauernden Belastungen durch Inflation und Dollar-Stärke berichtet hatte.

Der Autovermieter Avis Budget hat den Umsatz im dritten Quartal kräftig gesteigert und mehr verdient als erwartet. Das verhilft der Aktie zu einem Plus von 0,8 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

21:05 US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q

21:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 3Q

21:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages:

- DE/SLM Solutions Group AG, Ende der Andienungsfrist zum Übernahmeangebot

der japanischen Nikon Corp

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)

Oktober

PROGNOSE: 49,9

1. Veröff.: 49,9

zuvor: 52,0

15:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober

PROGNOSE: 50,0 Punkte

zuvor: 50,9 Punkte

15:00 Bauausgaben September

PROGNOSE: -0,6% gg Vm

zuvor: -0,7% gg Vm

15:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Mit dem Monatsstart fließt wie so häufig frisches Anlagegeld an den Markt. Zudem hat mit dem November die saisonal beste Phase an den Aktienmärkten begonnen. Und schließlich setzen Marktteilnehmer darauf, dass Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch ein Ende des Leitzinserhöhungszyklus in Aussicht stellen könnte. In Europa erhält die Spekulation um ein Ende der geldpolitischen Straffung auch von den wieder deutlich fallenden Gaspreisen neue Nahrung. Dem britischen Rentenmarkt steht ab Dienstag der große Härtetest bevor. Die britische Notenbank beginnt mit dem aktiven Verkauf ihrer Anleihenbestände. Der Start in den Tag ist zunächst geglückt, die Renditen der Gilts mit einer Laufzeit von zehn Jahren fallen. Besonders stark erholen können sich nun die Verlierer des bisherigen Börsenjahres, so steigen im DAX Vonovia um 3,9 Prozent, Puma um 4,2 Prozent und Zalando um 7,8 Prozent. About You ziehen um 12,4 Prozent. Die Unternehmensplattform Scayle hat im laufenden Jahr bisher Neukunden mit einem Umsatzvolumen von etwa 100 Millionen Euro gewonnen. Für Ocado geht um 35,8 Prozent nach oben. Positiv wird gewertet, dass der Online-Lebensmittelhändler einen weiteren Vertrag für seine Lagertechnologiedienste abschließen konnte. Prosus steigen um 7 Prozent - gestützt von der Beteiligung Tencent. Laut Medienberichten soll ein Konsortium Gespräche mit Prosus bzw. Naspers über den Erwerb der von diesen gehaltenen Tencent-Aktien führen. Für BP geht es um 0,4 Prozent nach oben. Der Konzern hat zwar bereinigt deutlich mehr verdient als erwartet, im Vergleich zum zweiten Quartal ging der Gewinn allerdings zurück.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:05 Uhr Mo, 18:34 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9935 +0,5% 0,9927 0,9878 -12,6%

EUR/JPY 146,28 -0,5% 146,67 146,73 +11,8%

EUR/CHF 0,9873 -0,3% 0,9906 0,9985 -4,8%

EUR/GBP 0,8604 -0,2% 0,8609 0,8606 +2,4%

USD/JPY 147,23 -1,0% 147,75 148,55 +27,9%

GBP/USD 1,1548 +0,7% 1,1531 1,1478 -14,7%

USD/CNH (Offshore) 7,2680 -1,0% 7,2859 7,3334 +14,4%

Bitcoin

BTC/USD 20.518,69 +0,2% 20.603,40 20.408,46 -55,6%

Gestiegene Risikoneigung belastet den Dollar.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Positive Vorzeichen haben an den Aktienmärkten dominiert. Vielerorts bestimmte die Bilanzsaison das Geschehen. In Tokio stiegen Japan Tobacco um 9,5 Prozent, nachdem der Tabakkonzern seine Umsatz- und Gewinnziele erhöht hatte. Positiv wurden auch die Zahlen von Komatsu (+4,8%) aufgenommen. Kyocera (-7,5%) hat hingegen mit den Quartalszahlen die Erwartungen verfehlt. Auch Toyota (-1,9%) verdiente weniger als erwartet. In Schanghai stützte der Caixin-Einkaufsmanagerindex, der im Oktober gestiegen war. Der HSI in Hongkong lag im späten Handel fast 6 Prozent im Plus, angeführt von Technologiewerten. Ihr Subindex stieg um 8,8 Prozent. Meituan sprangen um gut 15 Prozent und Alibaba um rund 10 Prozent. Tencent stiegen um gut 12 Prozent nach Berichten, Citic wolle bei dem Unternehmen einsteigen. Aus dem Immobiliensektor kamen derweil erneut schlechte Nachrichten. So brachen CIFI Holdings um 23 Prozent ein, nachdem das Unternehmen die Rückzahlung von Schulden gestoppt hat. Der Kospi verbesserte sich in Seoul unter anderem dank guter Unternehmenszahlen. So gewannen LG Chem 11 Prozent nach der Vorlage überraschend guter Drittquartalszahlen. Kepco Engineering & Construction schossen um das Tageslimit von 30 Prozent nach oben. Der Kurs von Doosan Enerbility sprang um 20 Prozent. Beide Titel profitierten davon, dass Südkorea und Polen eine Absichtserklärung zum Bau eines Kernkraftwerks unterzeichnet hatten. In Sydney stützte der angehobene Leitzins. Einige Marktteilnehmer hätten einen größeren Zinsschritt erwartet.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen treten im Vorfeld der Fed-Sitzung auf der Stelle. Die Risikoneigung an den Kapitalmärkten legte jüngst zu, nachdem es Signale über eine Verlangsamung des Zinserhöhungstempos gab. Blerina Uruci, US-Chefvolkswirtin bei T. Rowe Price, geht davon aus, dass sich die Fed alle Optionen für die Dezember-Sitzung offen halten werde. Die Fed habe zwar das Funktionieren der Märkte im Blick, möchte aber auf das Schlimmste vorbereitet sein, ohne bei der immer noch hohen Inflation voreilig eine Kehrtwende bei den wirtschaftlichen Bedenken zu signalisieren, so die Teilnehmerin.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

DEUTSCHE BÖRSE

Die Clearing-Tochter der Deutschen Börse will mit einem neuen Anreizprogramm das Clearing-Geschäft weiter ausbauen. Ziel ist es, das Clearing von OTC-Zinsderivaten innerhalb der EU für Kunden attraktiver zu machen. Auch regulatorische Zielsetzungen - Clearing-Operationen sollen verstärkt in der EU abgewickelt werden - würden auf diesem Weg unterstützt.

LUFTHANSA

