MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In den USA ruht der Anleihehandel wegen des Feiertages Veterans Day.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:12 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 3.975,75 +0,4% -16,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 11.684,50 +0,4% -28,3%

Euro-Stoxx-50 3.868,44 +0,6% -10,0%

Stoxx-50 3.667,38 -0,3% -4,0%

DAX 14.201,88 +0,4% -10,6%

FTSE 7.343,67 -0,4% -0,1%

CAC 6.574,66 +0,3% -8,1%

Nikkei-225 28.263,57 +3,0% -1,8%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 139,05 -1,45

Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. 2,11 +0,10 +2,29

US-Rendite 10 J. 3,82 0 +2,31

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 89,37 86,47 +3,4% +2,90 +28,0%

Brent/ICE 96,53 93,67 +3,1% +2,86 +31,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 102,36 113,45 -9,8% -11,09 +66,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.757,48 1.754,95 +0,1% +2,53 -3,9%

Silber (Spot) 21,43 21,78 -1,6% -0,34 -8,1%

Platin (Spot) 1.044,63 1.040,30 +0,4% +4,33 +7,6%

Kupfer-Future 3,86 3,76 +2,7% +0,10 -12,5%

Die Ölpreise profitieren von der Aussicht auf eine Lockerung der strengen Pandemiebeschränkungen in China.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die Hoffnung auf einen weniger rigorosen Zinspfad der Federal Reserve dürfte die US-Aktienmärkte am Freitag noch weiter nach oben tragen, wobei die Gewinne nach dem Kursfeuerwerk vom Donnerstag allerdings etwas bescheidener ausfallen dürften.

Anleger schöpften neue Zuversicht aus den am Vortag veröffentlichten Verbraucherpreisen. Deren Anstieg hat sich im Oktober stärker abgeschwächt als von Ökonomen vorhergesagt. Am Freitag gesellen sich dazu gute Nachrichten aus China. Dort sollen die strengen Pandemie-Beschränkungen endlich gelockert werden.

Während es am Donnerstag mit den Aktienkursen steil aufwärts ging, stürzten am Anleihemarkt mit den nachlassenden Zinserhöhungserwartungen die Renditen ab. Am Freitag ruht der Anleihehandel in den USA allerdings wegen des Feiertags Veterans Day.

An Konjunkturdaten wird der Uni-Michigan-Index der Verbraucherstimmung im November veröffentlicht. Volkswirte erwarten in der ersten Veröffentlichung einen leichten Rückgang gegenüber dem Vormonat. Unternehmensnachrichten sind derweil rar; die Bilanzsaison in den USA nähert sich dem Ende. Die ADR der in den USA gelisteten chinesischen Unternehmen zeigen sich vorbörslich sehr fest mit der bevorstehenden Lockerung der Lockdowns in China. Alibaba notieren fast 4 Prozent höher. JD.com gewinnen 6,5 Prozent.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage)

November

PROGNOSE: 59,5

zuvor: 59,9

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Freundlich - Besonders gefragt sind Technologie-, Rohstoff-, Einzelhandels- und Autotitel, deren Stoxx-Branchenindizes alle mehr als 2 Prozent gewinnen. Die Stoxx-Indizes der Pharmatitel, der Nahrungsmittel- und Getränkeaktien sowie der Telekom-Aktien stehen mit Abschlägen zwischen einem und 2 Prozent auch auf der Verliererseite. "Die Risikobereitschaft nimmt deutlich zu", so ein Händler. Das liegt nach vor an den unerwartet niedrigen US-Inflationsdaten vom Donnerstag, die auf globaler Ebene ein Kursfeuerwerk ausgelöst haben. Etwas positiver bewertet wird auch die Entwicklung in China, dort werden die restriktiven Corona-Maßnahmen etwas gelockert. Im DAX steigen Zalando um weitere 6,9 Prozent, Puma um 4,6 Prozent und Covestro um 4,4 Prozent. Alle diese Titel notieren besonders weit unter ihren Höchstständen. Auf der anderen Seite geben Deutsche Telekom 2,7 Prozent ab, Siemens Healthineers 3,1 Prozent und Bayer 1,4 Prozent. Im MDAX erholen sich Delivery Hero um weitere 9 Prozent, in Frankreich ziehen die Aktien des Handelsunternehmens Casino Guichard um 14 Prozent an. Daimler Truck steigen um 0,6 Prozent. Der Nutzfahrzeughersteller hat endgültige Geschäftszahlen zum dritten Quartal vorgelegt, die zwar überzeugen, aber weitgehend bekannt waren. Das schwächere Wirtschaftsumfeld zeigt sich am Auftragseingang: Dieser sank um 18 Prozent. Als solide werden die Geschäftszahlen von Jungheinrich (+5,1%) bezeichnet. Für Fraport geht es um 3,6 Prozent nach oben. Das Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen ist im Oktober gegenüber dem Vorjahresmonat deutlich gestiegen. United Internet steigt um 3 Prozent. Der Börsengang der Sparte Ionos hatte wegen des Börsenumfeldes zuletzt auf Eis gelegen, nun soll er wieder angeschoben werden. Positiv wird an der Börse die Margenentwicklung bei Zumtobel (+1%) gewertet. Über Gewinne freuen können sich die Aktionäre von Cantourage. Nach einem ersten Kurs von 6,50 Euro steht die Aktie am Mittag bei 14 Euro. Cantourage definiert sich selbst als Plattform für medizinisches Cannabis.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:32 Uhr Do, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0293 +0,9% 1,0237 1,0153 -9,5%

EUR/JPY 143,66 -0,6% 144,54 144,02 +9,8%

EUR/CHF 0,9853 +0,2% 0,9850 1,0327 -5,0%

EUR/GBP 0,8751 +0,3% 0,8725 0,8710 +4,1%

USD/JPY 139,55 -1,5% 141,20 141,93 +21,2%

GBP/USD 1,1762 +0,6% 1,1732 1,1655 -13,1%

USD/CNH (Offshore) 7,1040 -0,7% 7,0883 7,1819 +11,8%

Bitcoin

BTC/USD 17.309,75 -2,6% 17.369,45 17.633,47 -62,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Am Devisenmarkt geht es für den Dollar nach seinem Einbruch am Vortag in Reaktion auf die verschobenen Zinsspekulationen weiter nach unten, weil die US-Währung mit der Lockerung der Covid-18-Regeln in China auch als sicherer Hafen an Attraktivität verliert.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Hoffnung auf bedächtigere Zinserhöhungen in den USA hat am Freitag auch an den ostasiatischen Aktienmärkten für ein Kursfeuerwerk gesorgt. Eine weitere Kursrakete zündete die Nachricht, dass China seine Pandemiekontrollen lockert. Klar an der Spitze lag Hongkong mit einem Plus von 7,7 Prozent, nachdem es dort an den Vortagen am stärksten nach unten gegangen war. Technikaktien gehörten in der gesamten Region zu den Favoriten, nachdem die techniklastigen und als besonders zinsempfindlich geltenden Nasdaq-Indizes in den USA um über 7 Prozent nach oben geschossen waren. In Hongkong gewann der entsprechende Subindex rund 10 Prozent, in Seoul schoss der Kurs des Fintech-Unternehmens Kakaopay um das maximale Tageslimit von 30 Prozent nach oben, der Kurs der Mutter Kakao Corp. stieg um 16 und der der Schwestergesellschaft Kakaobank um 20 Prozent. Daneben wiesen in Hongkong Immobilienaktien massive Gewinne auf. Die Branche gilt als hoch verschuldet, so dass die Aussicht auf zukünftig weniger stark steigende Zinsen für neue Zuversicht sorgte, zumal jüngst von Peking auch schon weitere finanzielle Hilfen signalisiert wurden. Außerdem sehen Marktteilnehmer mit der Inflationsentwicklung in den USA nun mehr Spielraum für die chinesische Notenbank, mit einer lockereren Geldpolitik , die lahmende Wirtschaft des Landes zu unterstützen. Country Garden schossen um rund 29 Prozent nach oben, Country Garden Services um fast 18 Prozent, Logan und Longfor um fast 40 bzw. gut 27 Prozent. In Tokio legten Tokyo Electron nach einem 34-prozentigen Anstieg des Nettogewinns im ersten Halbjahr um 8,4 Prozent zu, Fujifilm Holdings machten einen Satz um 10,7 Prozent nach Erhöhung des Umsatz- und Gewinnausblicks. Mazda Motor gewannen 7,6 Prozent, ebenfalls gestützt von einem erhöhten Ausblick. Ebenfalls nach Vorlage von Quartalszahlen gewannen Bridgestone 4,3 Prozent.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen kommen zum Wochenschluss deutlich zurück. Die Hausse an den Anleihenmärkten infolge der US-Inflationsdaten am Donnerstagnachmittag lieferte den Auslöser. Der iTraxx Europe notiert bei 100, dies ist Markit zufolge der niedrigste Wert seit Mitte August. Mit Blick auf die deutlich niedrigeren Renditen wird damit gerechnet, dass in der kommenden Woche am Primärmarkt nochmals gutes Angebot an den Markt kommen wird.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

COMTS

Bei der Commerzbank-Tochter ComTS wird erneut gestreikt. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, hat sie die Beschäftigten der ComTS für die kommende Woche von Montag bis Freitag zur Arbeitsniederlegung an allen Standorten aufgerufen. Es ist die vierte Streikwelle bei der Commerz Transaction Services GmbH mit ihren rund 1.700 Beschäftigten.

SARTORIUS

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 11, 2022 07:14 ET (12:14 GMT)