MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:59 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 3.990,75 +0,0% +3,4%

E-Mini-Future Nasdaq-100 11.465,50 -0,1% +4,0%

Euro-Stoxx-50 4.129,55 +0,7% +8,9%

Stoxx-50 3.859,61 +0,7% +5,7%

DAX 15.056,36 +0,7% +8,1%

FTSE 7.778,89 +0,7% +3,7%

CAC 6.982,64 +0,8% +7,9%

Nikkei-225 26.449,82 +0,0% +1,4%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 138,30 +0,66

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,27 77,41 +1,1% +0,86 -2,5%

Brent/ICE 83,84 82,67 +1,4% +1,17 -2,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 67,30 65,35 +3,0% +1,95 -10,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.885,15 1.876,20 +0,5% +8,95 +3,4%

Silber (Spot) 23,74 23,42 +1,4% +0,32 -0,9%

Platin (Spot) 1.070,45 1.074,00 -0,3% -3,55 +0,2%

Kupfer-Future 4,15 4,17 -0,5% -0,02 +8,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise bauen ihre Vortagesgewinne weiter aus. Für Brent und WTI geht es um bis zu 1,4 Prozent nach oben. Die deutlich gestiegenen wöchentlichen US-Öllagerdaten sind weiter keine Belastung. Laut Warren Patterson von ING blicke der Markt über den Aufbau der Lagerbestände hinweg, der wahrscheinlich durch die Schließung von Raffinerien an der US-Golfküste aufgrund der jüngsten kalten Witterung verursacht wurde. Er fügt hinzu, dass der Optimismus in Bezug auf die chinesische Nachfrage für Unterstützung sorgt. "Eine Reihe von Anzeichen, darunter eine Erhöhung der Rohölimportquoten, deuten auf eine Erholung der chinesischen Ölnachfrage in diesem Jahr hin", so der Teilnehmer.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die US-Verbraucherpreise werden am Donnerstag die Richtung an der Wall Street bestimmen. Die Daten dürften Aufschluss über das weitere Tempo der US-Notenbank bei den Zinserhöhungen geben. Erwartet wird, dass der Inflationsdruck in den USA im Dezember weiter nachgelassen hat, was die US-Notenbank zu einer etwas gemäßigteren Gangart bei den anstehenden Erhöhungen der Zinsen veranlassen könnte. Allerdings ist dieser weiterhin hoch. Zudem richten sich die Blicke auf die am Freitag beginnende US-Berichtssaison. Hier legen traditionell zuerst die vier größten Banken JP Morgan, Bank of America, Citigroup und Wells Fargo ihre Zahlen vor. Bei den Einzelwerten legt die Aktie von Walt Disney vorbörslich um 1,2 Prozent zu. Der Unterhaltungskonzern gab bekannt, dass der Aktionär Trian seinen Mitgründer Nelson Peltz für die Wahl ins Disney-Board nominiert hat. Disney ist gegen dessen Nominierung und empfiehlt den Aktionären, für von Disney selbst aufgestellte Board-Kandidaten zu stimmen. Trian drängt Disney Informanten zufolge auch dazu, einen Nachfolger für Robert Iger zu finden. Iger hatte den ehemaligen CEO Bob Chapek Ende vergangenen Jahres in einer turbulenten Zeit für das Unternehmen kurzfristig ersetzt.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

-US

14:30 Verbraucherpreise Dezember

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+6,5% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+7,1% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+5,7% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+6,0% gg Vj

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 210.000

zuvor: 204.000

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Fester - Die europäischen Aktienmärkte bauen am Donnerstagmittag die Gewinne weiter aus. Der DAX ist über die psychologisch wichtige Marke von 15.000 Punkten gestiegen, und das vor Bekanntgabe der wichtigen US-Verbraucherpreise am Nachmittag. Das überrascht, wird den Daten doch das Potenzial zugebilligt, die Börsen stärker in die eine oder andere Richtung zu treiben. Mit Blick auf die US-Verbraucherpreise wird erwartet, dass die Jahresrate des Preisanstiegs auf 6,5 von 7,1 Prozent zurückgekommen ist. In der Kernrate soll sie auf 5,7 von 6 Prozent gefallen sein. Sollten die neuen Daten nicht enttäuschen, könnte der DAX im Anschluss weiter steigen, heißt es am Markt. Dann dürften sich die Hoffnungen auf einen moderateren Kurs der US-Notenbank verfestigen. Aktuell wird für die nächste Zinsentscheidung am 1. Februar ein Schritt um 25 Basispunkte erwartet. Logitech brechen nach einer Gewinn- und Umsatzwarnung um 15,1 Prozent ein. Das Unternehmen hat nach einem schwachen dritten Quartal den Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr gesenkt. Ubisoft ergeht es nach einer heftigen Gewinnwarnung mit Abschlägen von 16,2 Prozent nicht besser. Nach der Anhebung der Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie im laufenden Jahr geht es für Centrica um 5 Prozent nach oben. Nach einer Bestätigung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr haussieren Asos mit Aufschlägen von 14,2 Prozent. Im Gefolge steigen Boohoo um 8,7 Prozent, für Zalando geht es um 1,1 Prozent nach oben. Nach einer Umsatz- und Gewinnwarnung büßen Signify 3,5 Prozent ein.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:07 Uhr Mi, 17:03 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0762 +0,0% 1,0758 1,0754 +0,5%

EUR/JPY 140,85 -1,1% 141,78 142,55 +0,4%

EUR/CHF 1,0031 +0,2% 1,0033 1,0006 +1,4%

EUR/GBP 0,8849 -0,1% 0,8860 0,8869 -0,0%

USD/JPY 130,88 -1,2% 131,79 132,57 -0,2%

GBP/USD 1,2161 +0,1% 1,2144 1,2125 +0,6%

USD/CNH (Offshore) 6,7604 -0,1% 6,7651 6,7785 -2,4%

Bitcoin

BTC/USD 18.199,15 +3,6% 18.143,25 17.338,34 +9,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar zeigt sich im Vorfeld der US-Inflationsdaten wenig verändert. Diese haben laut den Zinsstrategen der ING das Potenzial für eine starke Reaktion beim Dollar. "Die größte Reaktion wäre bei einem enttäuschenden Bericht, der eine hartnäckige Inflation zeigt, vor allem, weil der Markt dazu neigt zu glauben, dass die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Überraschung nach unten überwiegt". Sollte eine Zahl herauskommen, die dem Konsens entspreche, dürfte die Risiko-Rally weitergehen, so Währungsanalyst Chris Turner. "Die Wiedereröffnung Chinas und die niedrigeren Energiepreise begünstigen diese Umschichtung in Richtung Risiko, und sollten die heutigen Verbraucherpreise dies bestätigen, könnte sich der Dollarindex in Richtung des 102er Bereichs bewegen."

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Das Thema Inflation hat am Donnerstag an den asiatischen Börsen das Geschehen beherrscht und Anleger zu keiner einheitlichen Sicht der Dinge finden lassen. Im Vorfeld der nach Börsenschluss in Asien erwarteten US-Verbraucherpreise für Dezember hielten sich Investoren an den Aktienmärkten merklich zurück, die Aktienindizes bewegten sich kaum. Von den US-Daten erhofften sich Anleger Erkenntnisse über den künftigen Zinspfad der US-Notenbank. Auch aus China erreichten die Märkte neue Inflationsdaten. Während die Dezember-Verbraucherpreise wie erwartet gestiegen waren, zeugten deutlich gesunkene Erzeugerpreise, die unverändert prognostiziert worden waren, von der konjunkturellen Schwäche der Volksrepublik. Allerdings stammten die Daten zum Teil noch aus der Zeit der strikten Corona-Abriegelungen. Das Thema Inflation beschäftigte Anleger in Seoul auch mit Blick auf die Bank of Korea. Wenn diese am Freitag tagt, wird mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf dann 3,50 Prozent gerechnet. Der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger TSMC hat im vierten Quartal 2022 dank der wachsenden Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitsrechnern und besserer Margen einen Rekordgewinn und -umsatz eingefahren. Die Geschäftszahlen der Taiwan Semiconductor Manufacturing wurden erst nach Börsenschluss in Taiwan veröffentlicht.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt bilden sich am Donnerstag vor Bekanntgabe neuer US-Inflationszahlen weiter zurück. Erwartet wird, dass die Jahresrate des Preisanstiegs auf 6,5 von 7,1 Prozent zurückgekommen ist. In der Kernrate soll sie auf 5,7 von 6 Prozent gefallen sein. Dies würde unterstreichen, dass die Inflation den Gipfel überschritten hat, wodurch Druck von den Zentralbanken genommen würde.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

BRENNTAG

bekommt ein neues Vorstandsmitglied. Der Aufsichtsrat hat Michael Friede zum 1. April in den Vorstand berufen. Dort wird er als Chief Operating Officer Brenntag Specialties die Nachfolge von Henri Nejade antreten, der sich entschieden hat, seinen am 30. Juni auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Friede kommt von der Akzo Nobel NV.

DAIMLER TRUCK

