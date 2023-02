MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:00 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.155,75 -0,1% +7,6%

E-Mini-Future Nasdaq-100 12.725,50 -0,0% +15,5%

Euro-Stoxx-50 4.309,09 +0,7% +13,6%

Stoxx-50 3.952,10 +0,1% +8,2%

DAX 15.593,46 +0,6% +12,0%

FTSE 8.010,56 +0,2% +7,3%

CAC 7.377,51 +1,0% +14,0%

Nikkei-225 27.696,44 +0,7% +6,1%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 134,71 -0,13

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,77 78,59 +0,2% +0,18 -2,1%

Brent/ICE 85,61 85,38 +0,3% +0,23 -0,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 53,05 54,72 -3,1% -1,67 -27,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.837,30 1.834,10 +0,2% +3,20 +0,7%

Silber (Spot) 21,60 21,68 -0,4% -0,08 -9,9%

Platin (Spot) 920,10 918,00 +0,2% +2,10 -13,9%

Kupfer-Future 4,07 4,01 +1,5% +0,06 +6,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise erholen sich etwas von den Vortagesabgaben, auch gestützt von der leichten Dollar-Schwäche. Die Hoffnung auf eine Nachfrageerholung in Asien stützt die Ölpreise, heißt es. Die IEA hatte am Mittwoch erklärt, dass Asien das Nachfragewachstum in diesem Jahr dominieren wird, da China sich wieder öffne. Die Nachfrageprognosen wurden angehoben.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die US-Aktienmärkte dürften zum Start in den Donnerstagshandel mehr oder weniger auf der Stelle treten. Das Zinsthema dürfte die Märkte weiter im Griff haben. Die jüngsten Konjunkturdaten hatten überwiegend dafür gesprochen, dass die US-Notenbank die Zinsen weiter erhöht. Vertreter der Federal Reserve hatten dies mit entsprechenden Äußerungen untermauert.

Nachdem am Dienstag die Verbraucherpreisdaten gezeigt hatten, dass sich die Inflation zwar abschwächt, aber nicht so schnell wie erhofft, gilt am Donnerstag das Interesse den Erzeugerpreisen. Volkswirte prognostizieren im Konsens, dass diese im Januar in der Gesamtrate um 0,4 Prozent gestiegen sind, nachdem sie im Dezember um 0,5 Prozent gesunken waren. In der Kernrate wird eine Beschleunigung auf +0,3 von +0,1 Prozent erwartet. Zeitgleich mit den Erzeugerpreisen werden die Baubeginne und -genehmigungen aus dem Januar, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche und der Philadelphia-Fed-Index veröffentlicht.

Unter den Einzelwerten steigen Cisco vorbörslich um 3,8 Prozent. Das Unternehmen hat für sein zweites Geschäftsquartal solide Zahlen veröffentlicht und die Ziele für das laufende Geschäftsjahr erhöht. Auch Roku (+10,7%) hat im vierten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Shopify (-10,3%) hat dagegen einen enttäuschenden Ausblick gegeben. Apple tendieren knapp behauptet. Das US-Justizministerium hat die Ermittlungen gegen das Unternehmen wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Kartellrecht intensiviert.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Baubeginne/-genehmigungen Januar

Baubeginne

PROGNOSE: -2,3% gg Vm

zuvor: -1,4% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: +1,5% gg Vm

zuvor: -1,6% gg Vm

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 200.000

zuvor: 196.000

14:30 Erzeugerpreise Januar

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: -0,5% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

14:30 Philadelphia-Fed-Index Februar

PROGNOSE: -7,8

zuvor: -8,9

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Gute Unternehmenszahlen geben den europäischen Börsen Auftrieb. Im MDAX steigen die Aktien des DAX-Kandidaten Commerzbank nach endgültigen Zahlen um 7,5 Prozent. Positiv wird der Gewinn für das vierte Quartal gewertet. Gut kommen auch die Zahlen von Airbus (+3,1%) an. Atos verteuern sich in Paris um 8,1 Prozent, nachdem Airbus ein Angebot für einen Minderheitsanteil an deren Cyber-Sicherheitsgeschäft Evidian abgegeben hat. Auch Telekom-Konzern Orange (+5,7%) hat mit ihren Geschäftszahlen positiv überrascht. Gut werden auch die Zahlen von Standard Chartered (+2,1%) aufgenommen. Nestle hat laut Analysten solide Zahlen veröffentlicht, der Kurs fällt aber um 1 Prozent. Die besser als erwartet ausgefallene Prognose von Schneider Electric (+1%) für das organische Wachstum ist laut den Analysten von Citi das Highlight im Quartalsbericht der Franzosen, auch wenn die Margenprognose aufgrund von Wechselkursen und Effekten aus Übernahmen unter dem Konsens liege. Auch Air Liquide liegen mit einem Plus von 1,7 Prozent freundlich im Markt. Auch der Ausblick des Linde-Konkurrenten sei positiv, da operative Marge und Nettogewinn weiter gesteigert werden sollen, heißt es. Pernod Ricard gewinnen nach ihren Zahlen 3,5 Prozent, auch der Hersteller von Aperitif-Getränken hat die Erwartungen geschlagen.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:15 Mi, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0704 +0,1% 1,0701 1,0682 0%

EUR/JPY 143,21 -0,0% 143,32 143,38 +2,0%

EUR/CHF 0,9868 -0,1% 0,9872 0,9878 -0,3%

EUR/GBP 0,8878 -0,0% 0,8889 0,8887 +0,3%

USD/JPY 133,82 -0,1% 133,93 134,20 +2,1%

GBP/USD 1,2055 +0,2% 1,2037 1,2018 -0,3%

USD/CNH (Offshore) 6,8623 -0,0% 6,8672 6,8587 -1,0%

Bitcoin

BTC/USD 24.579,66 +1,6% 24.618,91 22.861,62 +48,1%

Der Dollar gibt einen Teil der Vortagesgewinne wieder ab, der Dollar-Index verliert 0,2 Prozent. Die Commerzbank sieht den Markt jetzt mehr im Einklang mit den falkenhaften Äußerungen aus der EZB, woraus sich ableite, dass weiteres Aufwertungspotenzial für den Euro begrenzt sei. Der Euro zeigt sich aktuell gut behauptet.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Im Sog freundlicher US-Vorgaben ist es an den ostasiatischen Aktienmärkten am Donnerstag deutlich nach oben gegangen. Daneben sprachen Teilnehmer von einer Gegenbewegung nach den jüngsten Verlusten. In den USA hatten gute Konjunkturzahlen - insbesondere aus dem Einzelhandel - die Anleger ermutigt, weil sie Widerstandsfähigkeit der US-Konjunktur gegenüber den bereits erfolgten Zinserhöhungen zeigten und Hoffnungen auf eine weiche Landung auch bei noch weiteren Zinserhöhungen schürten. Für Rückenwind an den chinesischen Börsen sorgte, dass Präsident Xi Jinping in einem Artikel von Maßnahmen zur Ankurbelung des Konsums und der Investitionen sprach. Unterdessen erhöhten die Ökonomen von HSBC ihre Wachstumsprognose für China 2023 von 5,0 auf 5,6 Prozent wegen der schneller als erwartet erfolgten Wiederöffnung nach den Pandemie-Beschränkungen. In Hongkong gewann der HSI zwar 0,8 Prozent, er hatte zwischenzeitlich aber schon deutlich höher gelegen. Ähnlich beim Schanghai-Composite, der nach einer lange festeren Tendenz sogar mit einem Minus von 1 Prozent aus dem Tag ging. Der Nikkei-Index in Tokio stieg um 0,7 Prozent auf 27.696 Punkte, unterstützt vom weiter nachgebenden Yen. In Sydney (+0,8%) gewannen National Australia Bank nach einem Gewinnanstieg im ersten Quartal 0,5 Prozent, nachdem die Bankaktien am Vortag noch stark nachgegeben hatten in Reaktion auf schwächelnde Kreditmargen bei Commonwealth Bank (-1,3%).

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen engen sich am Donnerstag noch etwas ein. "Der Markt handelt weiterhin im Spannungsfeld zwischen starker Konjunktur und hoher Inflation", so ein Marktteilnehmer. Im Blick stünden nun die US-Erzeugerpreise am Nachmittag. Daneben prägt die Berichtssaison weiter die Entwicklung bei den Einzeltiteln.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

AIRBUS

will bei der Cybersicherheitssparte Evidian von Atos einsteigen. Wie die Atos SE mitteilte, hat Airbus dem französischen IT-Konzern ein indikatives Angebot für einen Anteil von 29,9 Prozent an Evidian unterbreitet. Es gebe aber keine Garantie dafür, dass eine Einigung erzielt werde. Über die Höhe der Offerte machte Atos keine Angaben.

AIRBUS

setzt bei der Senkung seines CO2-Fußabdrucks sowohl auf nachhaltige Flugkraftstoffe (SAF) als auch auf Wasserstoff. Die beiden Technologien konkurrieren dabei nicht miteinander, wie CEO Guillaume Faury in einer Pressekonferenz sagte. Die Frage sei nicht "SAF oder Wasserstoff". Bei beidem wolle Airbus als Pionier an der Spitze mit dabei sein.

INFINEON

Der Startschuss für den Bau der geplanten neuen Chipfabrik in Dresden gefallen. Vorstand und Aufsichtsrat genehmigten das Projekt. Auch liegt aus dem Bundeswirtschaftsministerium die Genehmigung für einen vorzeitigen Projektbeginn vor. Infineon will für das insgesamt rund 5 Milliarden Euro teure Projekt rund 1 Milliarde Euro öffentliche Gelder einsammeln.

COMMERZBANK

