MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.24 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 3.988,75 +0,5% +2,4%

E-Mini-Future Nasdaq-100 12.820,00 +0,9% +15,1%

Euro-Stoxx-50 4.188,97 -0,2% +10,4%

Stoxx-50 3.819,75 -0,4% +4,6%

DAX 15.163,85 -0,3% +8,9%

FTSE 7.505,48 -0,8% +1,5%

CAC 7.111,52 -0,3% +9,9%

Nikkei-225 27.419,61 -0,2% +5,1%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 136,44% +0,09

Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. 2,25 -0,08 -0,33

US-Rendite 10 J. 3,47 +0,03 -0,41

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,53 70,90 -0,5% -0,37 -12,3%

Brent/ICE 76,35 76,69 -0,4% -0,34 -10,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 42,26 39,97 +5,7% +2,29 -47,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.979,88 1.966,04 +0,7% +13,84 +8,6%

Silber (Spot) 22,96 22,90 +0,2% +0,05 -4,2%

Platin (Spot) 982,50 984,95 -0,2% -2,45 -8,0%

Kupfer-Future 4,05 4,04 +0,2% +0,01 +6,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach dem Ausverkauf im Anschluss an die Zinserhöhung der Fed am Vortag scheinen sich die US-Börsen am Donnerstag wieder leicht zu erholen. Der Aktienterminmarkt deutet bei den Technologiewerten sogar eine freundliche Eröffnung am Kassamarkt an. Anleger versuchen weiterhin, sich einen Reim auf die Aussagen zu machen. Entsprach die Zinsanhebung um 25 Basispunkte noch klar der Erwartung, überraschte US-Notenbankgouverneur Jerome Powell mit dem Ausschließen einer Zinssenkung im laufenden Jahr, worüber am Zinsterminmarkt zuletzt spekuliert wurde. Positiv nehmen Anleger aber zur Kenntnis, dass die Fed aller Voraussicht nach nur noch eine weitere Zinserhöhung 2023 geplant. Einige Marktteilnehmer stellen sogar die in Frage.

Coinbase gerieten derweil mit einer drohenden Klage der US-Börsenaufsicht SEC unter Druck. Die Aktie sackt vorbörslich um 11,3 Prozent ab.

Steelcase verbessern sich um 8,5 Prozent. Der Möbelhersteller hat im vierten Quartal auf dem amerikanischen Kontinent mehr Möbel verkauft. Nach eigenen Angaben profitierte das Unternehmen davon, dass mehr und mehr Unternehmen ihre Mitarbeiter zurück in die Büros beordern.

Überzeugende Geschäftszahlen verhelfen Agile Therapeutics zu einem Kurssprung von 5,8 Prozent.

SQZ Biotechnologies machen einen Satz von 27,5 Prozent. Nach ersten ermutigenden Ergebnissen wird die Phase-1-Studie eines Mittels zur Behandlung von HPV-16-bedingten Tumoren fortgesetzt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

18:10 DE/Patrizia SE, ausführliches Jahresergebnis, Geschäftsbericht

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Jungheinrich AG, Jahresergebnis

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 198.000

zuvor: 192.000

13:30 Leistungsbilanz 4Q

15:00 Neubauverkäufe Februar

PROGNOSE: -3,0% gg Vm

zuvor: +7,2% gg Vm

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank wirkt nun doch belastend. Die Fed hat am Vorabend wie erwartet die Leitzinsen um 25 Basispunkte erhöht. Im Blick steht indes der Ausblick - die US-Notenbank hat schon 2023 sinkenden Zinsen eine Absage erteilt. Am Zinsterminmarkt waren zuletzt bereits für das laufende Jahr schon wieder sinkende Zinsen gespielt worden. Die Schweizerische Nationalbank hat derweil ihre Geldpolitik wie erwartet gestrafft und schließt weitere Zinserhöhungen nicht aus. Auch die Bank of England hob den Leitzins an - wie erwartet um 25 Basispunkte. Bankentitel führen mit einem Minus von 2 Prozent die Verliererliste an. Der geldpolitische Ausblick der Fed ist für die Branche ein zweischneidiges Schwert. Einerseits profitieren die Institute von höheren Zinsen, andererseits steigt damit das Risiko von Abschreibungsbedarf. Vitesco stürzen um 6,5 Prozent ab. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr keinen Bilanzgewinn erzielt und zahlt deshalb keine Dividende. Enttäuscht reagieren Analysten auf das Cashflow-Ziel. Heidelberg Materials will eine um 20 Cent erhöhte Dividende zahlen. Die Aktie gibt denoch um 0,7 Prozent nach. Besser kommt die Dividendenerhöhung bei Scout24 an. Der Kurs zieht um 2,9 Prozent an. Nemetschek springen um 13,4 Prozent nach oben. Das Unternehmen rechnet dieses Jahr mit einer nachlassenden Profitabilität, gleichwohl soll die Marge aber weiter auf hohem Niveau liegen.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:55 Mi, 17:05 % YTD

EUR/USD 1,0889 +0,3% 1,0906 1,0794 +1,7%

EUR/JPY 142,82 +0,1% 142,83 143,15 +1,8%

EUR/CHF 0,9972 +0,1% 0,9992 0,9964 +0,8%

EUR/GBP 0,8832 -0,2% 0,8860 0,8822 -0,2%

USD/JPY 131,16 -0,2% 130,96 132,64 +0,0%

GBP/USD 1,2329 +0,5% 1,2310 1,2236 +1,9%

USD/CNH (Offshore) 6,8249 -0,5% 6,8243 6,8786 -1,5%

Bitcoin

BTC/USD 27.711,06 +1,6% 27.711,35 28.678,29 +66,9%

Der Dollar zeigt sich am Tag nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank weiter nachgebend, auch wenn er sich von den Tagestiefs etwas erholt. US-Notenbankpräsident Jerome Powell habe die im die Zinsentscheidung begleitenden Statement vorsichtigere Formulierung des zukünftigen Vorgehens betont, erläutert Commerzbank-Währungsexperte Ulrich Leuchtmann.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

An den Börsen hat sich keine einheitliche Tendenz feststellen lassen. Die Kurse folgten zunächst den US-Aktienmärkten im Anschluss an die Fed-Entscheidung nach unten. Allerdings drehten die Futures auf die US-Aktienindizes im asiatischen Handel ins Plus, was die Verluste an den Börsen der Region minderte. Einige Handelsplätze machten ihre Abgaben mehr als wett. Bankenwerte wurden in den USA zusätzlich belastet von Finanzministerin Janet Yellen . Sie sagte vor dem Hintergrund der Probleme im Bankensektor, dass die Einlagensicherung von derzeit 250.000 US-Dollar nicht erhöht werde. Auch in Asien wurden Aktien von Banken verkauft. In Tokio bremste der festere Yen. Der Dollar hatte nach den Fed-Aussagen auf breiter Front abgewertet. In Schanghai drehte der Composite ins Plus, der HSI zeigte sich im späten Handel sogar sehr fest. Gestützt wurde er vom Schwergewicht Tencent (+7%). Das Unternehmen hatte gute Geschäftszahlen veröffentlicht. Der Immobiliensektor zeigte sich uneinheitlich und profitierte nicht von der Nachricht, dass sich der finanziell angeschlagene Branchenriese China Evergrande mit seinen ausländischen Gläubigern geeinigt hat. Evergrande sind seit etwa einem Jahr vom Handel ausgesetzt. In Seoul wurden Finanzwerte zwar auch verkauft, dafür griffen Anleger bei Aktien von Fluggesellschaften und rohstoffnahen Unternehmen zu und hievten den Index ins Plus. Der australische Aktienmarkt schloss leichter. Die Aktien der vier größten börsennotierten Banken verbilligten sich um 0,1 bis 1,5 Prozent.

+++++ CREDIT +++++

Kaum verändert zeigen sich die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Anleihen. Händler sprechen von einer fragilen Stabilisierung. "Die inversen Zinskurven dämpfen die Konjunktur, was tendenziell für hohe Aufschläge spricht", so ein Marktteilnehmer. Die Fed ist dem Ende des Zinszyklus eigenen Aussagen nach vermutlich nahe, und die SNB hat den Leitzins ebenfalls wie erwartet um einen halben Punkt erhöht.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

ALLIANZ

investiert in einen der zukünftig größten deutschen Windparks. Wie der Versicherungskonzern mitteilte, hat ein Konsortium um Allianz Capital Partners eine Vereinbarung zum Kauf von 49,9 Prozent an dem Offshore-Windpark "He Dreiht" von EnBW unterzeichnet. Die Allianz selbst beteiligt sich mit 16,6 Prozent.

COMMERZBANK

Die Ratingagentur S&P schätzt die Bonität der Commerzbank besser ein. Sie hat das Rating um eine Stufe auf A- von BBB+ erhöht. Der Ausblick ist stabil.

DEUTSCHE BÖRSE

rechnet nicht mit neuen Risiken oder neu erforderlichen Rückstellungen nach einer Entscheidung eines US-Gerichts zuungunsten ihrer Tochter Clearstream im Zusammenhang mit Vermögenswerten aus dem Iran. Clearstream erwäge, Berufung gegen die Entscheidung des US-Gerichts einzulegen.

VOLKSWAGEN

Nach dem deutlichen Sprung bei der Profitabilität 2022 plant Volkswagen Nutzfahrzeuge auch dieses Jahr einen Margenzuwachs. Die Umsatzrendite soll die Marke von 5 Prozent überschreiten, kündigte die Tochter des VW-Konzerns anlässlich der Jahrespressekonferenz an. Vergangenes Jahr kletterte die Marge dank steigender Absätze besonders teurer Fahrzeuge auf 4,6 von 0,7 Prozent.

CTS EVENTIM

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 23, 2023 08:28 ET (12:28 GMT)