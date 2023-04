MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In Australien und Neuseeland blieben die Börsen wegen des Tages des australisch-neuseeländischen Armeekorps geschlossen.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:15 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.141,00 -0,4% +6,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 13.007,50 -0,4% +16,8%

Euro-Stoxx-50 4.377,90 -0,5% +15,4%

Stoxx-50 4.071,53 -0,1% +11,5%

DAX 15.852,42 -0,1% +13,9%

FTSE 7.891,38 -0,3% +6,2%

CAC 7.531,58 -0,6% +16,3%

Nikkei-225 28.620,07 +0,1% +9,7%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 134,18 +0,74

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,26 78,76 -0,6% -0,50 -2,4%

Brent/ICE 82,14 82,73 -0,7% -0,59 -3,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 39,86 39,93 -0,2% -0,06 -48,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.982,41 1.989,58 -0,4% -7,17 +8,7%

Silber (Spot) 24,85 25,18 -1,3% -0,32 +3,7%

Platin (Spot) 1.075,85 1.087,00 -1,0% -11,15 +0,7%

Kupfer-Future 3,86 3,95 -2,3% -0,09 +1,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise zeigen sich mit leichten Abgaben. Der Markt warte auf klarere Signale zur chinesischen Nachfrage, heißt es. Nach Angaben eines großen chinesischen Reiseunternehmens, die von Reuters zitiert werden, sind die Urlaubsbuchungen für internationale Reisen rund um den 1. Mai bisher um 157 Prozent gestiegen.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die US-Börsen dürften etwas leichter in den Dienstagshandel starten. Anleger blickten den Quartalszahlen bedeutender Unternehmen aus dem Technologiesektor mit einer gewissen Nervosität entgegen, beschreiben Händler die Stimmung. Nach Börsenschluss werden die Google-Mutter Alphabet, Microsoft und Texas Instruments ihre Zahlenausweise vorlegen.

Zuvor muss der Markt aber eine Flut von Zahlen aus anderen Sektoren verarbeiten - unter anderem von so unterschiedlichen Unternehmen wie Pepsico, UPS, General Electric, 3M, McDonald's und General Motors.

An Konjunkturdaten stehen der Index des Verbrauchervertrauens aus dem April und die Neubauverkäufe aus dem März auf der Agenda.

Unter den Einzelwerten steigen Pepsico vorbörslich um 1,2 Prozent. Der Getränkehersteller hat zwar im ersten Quartal einen Gewinnrückgang verzeichnet, aber dennoch die Erwartungen des Markts geschlagen. Spotify (+4,6%) überzeugt derweil mit einer überraschend hohen Zahl an Abonnenten.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 1Q

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q

12:20 US/General Electric Co, Ergebnis 1Q

12:30 US/3M Co, Ergebnis 1Q

12:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 1Q

13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 1Q

13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 1Q

14:00 US/Dow Inc, Ergebnis 1Q

14:00 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 1Q

14:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 1Q

17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 1Q

17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 1Q

17:50 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1Q

19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 1Q

22:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 1Q

22:02 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 1Q

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Uniper SE, Ergebnis 1Q

- DE/Vitesco Group AG, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

16:00 Index des Verbrauchervertrauens April

PROGNOSE: 104,0

zuvor: 104,2

16:00 Neubauverkäufe März

PROGNOSE: -0,9% gg Vm

zuvor: +1,1% gg Vm

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Etwas leichter - Der DAX wird vor allem von SAP gestützt. Nach weiteren Kurszielerhöhungen gewinnen die Aktien des Schwergewichts 1,9 Prozent. Unter Druck stehen dagegen die Banken, deren Stoxx-Branchenindex 1,8 Prozent verliert. Hier geben UBS nach ihrem Quartalsbericht 1,9 Prozent ab. Gestützt wird die Stimmung dagegen von der Dividendensaison, die nun ebenfalls auf Hochtouren läuft. Aus dem DAX schütten am Dienstag Airbus und Henkel ihre Dividende aus, aus Europa unter anderem LVMH, Vinci und Vivendi. Nach Volvo und Traton hat am Vorabend auch Daimler Truck (+2,3%) ein starkes erstes Quartal vermeldet. Als "solide" werden die Umsätze von Nestle (+1,3%) im Zeitraum Januar bis März eingestuft. In Europa steigt der Stoxx-Index der Nahrungsmittel- und Getränkehersteller um 0,5 Prozent. Der Stoxx-Index der Pharmaaktien steigt um 0,2 Prozent. Novartis gewinnen 2,8 Prozent, nachdem der schweizerische Pharmakonzern nach einem guten Jahresauftakt optimistischer mit Blick auf das Gesamtjahr geworden ist. Auch die Zahlen von ABB (+3,7%) kommen gut an. Als uneinheitlich stuft die Citigroup die Erstquartalszahlen von Anglo American (-2,8%) ein. Der Stoxx-Index der rohstoffnahen Basic Resources fällt um 2,2 Prozent und damit noch etwas stärker als der Index der Banken. Thyssenkrupp geben mit dem Rücktrittsgesuch der Vorstandschefin Martina Merz weitere 5 Prozent ab. Jungheinrich springen um 10,5 Prozent, nachdem das Unternehmen die Prognose erhöht hat. Daneben profitieren Teamviewer mit einem Plus von gut 5 Prozent von einer Kaufempfehlung auch Goldman Sachs.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:09 Uhr Mo, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1022 -0,2% 1,1047 1,1029 +3,0%

EUR/JPY 147,76 -0,3% 148,29 148,21 +5,3%

EUR/CHF 0,9786 -0,2% 0,9807 0,9802 -1,1%

EUR/GBP 0,8853 +0,1% 0,8852 0,8852 +0,0%

USD/JPY 134,09 -0,1% 134,18 134,38 +2,3%

GBP/USD 1,2447 -0,3% 1,2488 1,2459 +2,9%

USD/CNH (Offshore) 6,9329 +0,4% 6,9139 6,9056 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 27.376,48 -0,1% 27.414,99 27.360,80 +64,9%

Der Dollar zeigt sich mit einem leichten Plus, der Euro notiert weiter über der Marke von 1,10 Dollar. Bis zu den Zinsentscheidungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank (EZB) in der kommenden Woche dürfte sich nicht mehr viel tun, so Devisen-Expertin Antje Praefcke von der Commerzbank. Am Mittwoch beginne die Blackout-Periode vor dem nächsten FOMC-Meeting, ähnliches gelte dann in Kürze für die EZB-Mitglieder. Wenn, dann müsse sich der Markt also andere Quellen für Bewegungen am Devisen-Markt suchen.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Überwiegend schwächer haben die Börsen in Ostasien am Dienstag notiert. In Australien und Neuseeland blieb der Markt wegen eines Feiertags geschlossen. Insgesamt verlief das Geschäft zurückhaltend, nachdem die Wall Street wenig verändert geschlossen hatte. Dort erklärten Beobachter den flauen Handel mit der Bilanzsaison. Vor den zahlreichen in den kommenden Tagen anstehenden Zahlenausweisen zögen sich einige Anleger vorsichtshalber zurück, hieß es. Zudem herrschte weiter Unsicherheit über die Geldpolitik der Notenbanken, voran der Federal Reserve. Erneut gegen den regionalen Trend zeigte sich der Markt in Japan etwas fester. Gestützt wurden die Aktien von der Hoffnung auf ein Wachstum bei den Ergebniszahlen der Unternehmen sowie der Aussicht auf ein Abmildern der aggressiven Geldpolitik der Zentralbanken. Nidec stiegen um 0,9 Prozent, nachdem das Unternehmen den Nettogewinn im Geschäftsjahr mehr als dreimal so hoch als im Vorjahr erwartet. Mitsubishi Electric (+3,3%) profitierten von dem Plan, die Autoausrüstungssparte auszugliedern. Etwas leichter notierte die Börse in Schanghai, weil der Optimismus wegen der Wiedereröffnung der Wirtschaft etwas abnahm im Gefolge von Sorgen über eine weitere mögliche Zunahme an Covid-Fällen. Dies sorgte für Unsicherheit über die Aussichten für eine wirtschaftliche Erholung. Deutlichere Verluste verzeichnete Hongkong. Angeführt wurden die Verlierer von Technologieunternehmen.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt zeigen sich am Dienstag unverändert. Nach Einschätzung der Commerzbank sind die Märkte gefangen zwischen Makro-Hoffnungen, erneuten Bankensorgen, festeren Treasuries, Rückflüssen und anziehenden Primärmarktaktivitäten. Daneben verfolgen die Anleger den Verlauf der zunehmend Fahrt aufnehmenden Berichtssaison. Insgesamt macht diese bislang einen recht positiven ersten Eindruck.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

AMADEUS FIRE

hat Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal 2023 gesteigert und seine Jahresprognose bekräftigt.

ATOSS SOFTWARE

hat dank hoher Wachstumsdynamik in der Cloud einen starken Jahresauftakt 2023 verzeichnet und den Jahresausblick sowie die Mittelfristprognose bekräftigt.

DEUTSCHE BAHN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 25, 2023 07:19 ET (11:19 GMT)