MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.592,75 -0,1% +16,9%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.860,00 -0,6% +40,9%

Euro-Stoxx-50 4.361,93 -0,0% +15,0%

Stoxx-50 3.958,65 +0,3% +8,4%

DAX 16.157,00 +0,3% +16,0%

FTSE 7.640,67 +0,7% +1,8%

CAC 7.352,49 +0,3% +13,6%

Nikkei-225 32.490,52 -1,2% +24,5%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 133,52 -0,36

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,46 75,35 +0,1% +0,11 -4,9%

Brent/ICE 79,61 79,46 +0,2% +0,15 -4,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 27,00 26,96 +0,1% +0,04 -68,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.982,16 1.977,11 +0,3% +5,05 +8,7%

Silber (Spot) 25,24 25,18 +0,2% +0,06 +5,3%

Platin (Spot) 976,60 977,50 -0,1% -0,90 -8,6%

Kupfer-Future 3,87 3,81 +1,6% +0,06 +0,2%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Leichter dürfte die Wall Street am Donnerstag in den Handel starten. Vor allem die Nasdaq-Indizes werden voraussichtlich unter Druck stehen, da die Ergebnisse von Tesla und Netflix am Markt nicht gut aufgenommen wurden. Beide Aktien waren in den vergangenen Monaten rasant nach oben gelaufen. Nun wurden die nach Börsenschluss am Mittwoch veröffentlichten Ergebnisse und Kommentare als unzureichend bewertet. Tesla geben vorbörslich um 4 Prozent nach und Netflix rutschen um 8 Prozent ab. Daneben haben noch weitere Unternehmen Geschäftszahlen ausgewiesen. IBM fallen vorbörslich um 0,9 Prozent. Big Blue hatte im Juni-Quartal gewinnseitig die Erwartungen übertroffen, beim Umsatz wegen einer ungünstigen Währungsentwicklung aber knapp verfehlt.United Airlines ziehen um 3 Prozent an. Sowohl der Gewinn wie auch der Umsatz fiel im zweiten Quartal der Fluggesellschaft besser als gedacht aus. Für Dell geht es um 0,3 Prozent nach unten. Der Computerbauer hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Moogsoft unterzeichnet, einem Anbieter von intelligenten Überwachungslösungen zur Unterstützung von Entwicklungs- und IT-Prozessen. Pfizer zeigen sich ungerührt von der Meldung, dass eine Fabrik des Pharmagiganten in North Carolina durch einen Tornado zerstört wurde. Die Aktie gewinnt dennoch 0,3 Prozent. Am Donnerstag setzt sich der Zahlenreigen fort. Vorbörslich werden America Airlines, Johnson & Johnson und Blackstone berichten. Zu den US-Konjunkturdaten, die am Donnerstag veröffentlicht werden, gehören die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und die Philadelphia-Fed-Umfrage zum verarbeitenden Gewerbe für Juni.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q

13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 2Q

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 2Q

13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 2Q

15:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 240.000

zuvor: 237.000

14:30 Philadelphia-Fed-Index Juli

PROGNOSE: -10,0

zuvor: -13,7

- EU

16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Juli

PROGNOSE: -16,0

zuvor: -16,1

- US

16:00 Index der Frühindikatoren Juni

PROGNOSE: -0,6% gg Vm

zuvor: -0,7% gg Vm

16:00 Verkauf bestehender Häuser Juni

PROGNOSE: -2,3% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Wenig verändert - Es belasten die Technologiewerte, die im Schnitt mit schwachen Vorgaben 2 Prozent im Minus notieren. Die Musik spielt einmal mehr in den Einzelwerten, hier gibt die Berichtssaison den Takt vor. Für Hellofresh geht es nach durchwachsenen Geschäftszahlen 8,7 Prozent nach unten. Nach Quartalszahlen zeigen sich Daimler Truck (+0,7%) gut behauptet. Fresenius stellen mit einem Plus von 6,2 Prozent den Gewinner im DAX. Zum einen komme es bei einem Wettbewerber Pfizer durch Tornado-Schäden in dem Werk in North Carolina zu Produktionsausfällen bei sterilen Injektionsprodukten, die eben durch Fresenius Kabi und andere aufgefangen würden. Aber auch die Auflösung der KGaA-Struktur und die Ausgliederung von FMC kommen weiter gut an. Electrolux brechen in Schweden um 17 Prozent ein. Der Haushaltsgerätehersteller hat die Gewinnerwartungen weit verfehlt. Givaudan verlieren 1,9 Prozent. Der schweizerische Duftstoffhersteller hat durchwachsene Geschäftszahlen zum zweiten Quartal vorgelegt. Tendenziell gut kommen die Geschäftszahlen von ABB (+2,9%) an der Börse an.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:05 Uhr Mi, 17:35 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1213 +0,1% 1,1213 1,1194 +4,8%

EUR/JPY 156,33 -0,0% 156,37 156,36 +11,4%

EUR/CHF 0,9622 +0,0% 0,9607 0,9627 -2,8%

EUR/GBP 0,8681 +0,3% 0,8673 0,8687 -1,9%

USD/JPY 139,42 -0,1% 139,45 139,68 +6,3%

GBP/USD 1,2915 -0,2% 1,2928 1,2886 +6,8%

USD/CNH (Offshore) 7,1675 -0,9% 7,1822 7,2349 +3,5%

Bitcoin

BTC/USD 30.384,79 +1,5% 30.154,69 29.900,96 +83,0%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Leichter - Schlusslicht war Tokio. Dort sprachen Teilnehmer von Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Aufschlägen. Manche verwiesen aber auch auf das unter Erwarten ausgefallene Wachstum der japanischen Exporte im Juni als Bremser. An den anderen Plätzen wurde eher abwartend agiert im Hinblick auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche und die anstehenden Unternehmensergebnisse im Rahmen der angelaufenen Berichtssaison. In Hongkong (Späthandel) und in Seoul ging es leicht nach unten. Sydney schloss nach einer zunächst freundlichen Tendenz nur behauptet. Hier bremsten besser als erwartet ausgefallene Daten vom Arbeitsmarkt, weil sie die Wahrscheinlichkeit erhöhten, dass die australische Notenbank wieder an der Zinsschraube drehen dürfte. Dass die chinesische Notenbank (PBoC) die Leitzinsen unverändert ließ, sorgte für keine Impulse. Unter den Einzelwerten ging es in Hongkong für Sunny Optical Technology um knapp 13 Prozent abwärts, nachdem das Unternehmen den Gewinnausblick für das erste Halbjahr gesenkt hatte. Nach Rio Tinto am Vortag legte auch der große Konkurrent BHP seinen Produktionsbericht für das zweite Quartal vor. Rio Tinto stiegen um 0,4 Prozent, BHP gaben minimal nach.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien zeigen sich auch am Donnerstag am europäischen Kreditmarkt wenig verändert. Das Umfeld bleibt insgesamt günstig. Anleger setzen zunehmend darauf, dass es den Notenbanken gelingen wird, das Inflationsproblem ohne eine harte Landung der Wirtschaft in den Griff zu bekommen. Die Fahrt aufnehmende Berichtssaison stößt derweil in einer ersten Einschätzung an den Märkten überwiegend auf eine positive Resonanz.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

DAIMLER TRUCK

kommt nach Einschätzung des stellvertretenden Aufsichtsratvorsitzenden Michael Brecht langfristig nicht um den Aufbau einer eigenen Batteriezellfertigung herum. "Daimler muss eine eigene Batteriefabrik haben", sagte Brecht, der auch Gesamtbetriebsratschef des Nutzfahrzeugherstellers ist, in einer virtuellen Pressekonferenz.

RHEINMETALL

hat gemeinsam mit seinem israelischen Kooperationspartner UVision einen Auftrag aus Ungarn im Volumen eines niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrages erhalten. Wie der Konzern mitteilte, liefern die Partner 2024 und 2025 "loiterfähige Hero Munition", eine Art von Präzisionsmunition.

EINHELL

verstärkt sich mit einem Zukauf in Thailand. Wie der Werkzeughersteller mitteilte, hat er zwei Drittel der Anteile an der Surazinsano Co. Ltd erworben und damit den Einstieg in den thailändischen Do-It-Yourself (DIY)-Markt vollzogen. Einen Übernahmepreis nannte Einhell nicht. Surazinsano erzielte zuletzt einen Umsatz von rund 18 Millionen Euro.

GÖRTZ

hat das Insolvenzverfahren abgeschlossen. Das Amtsgericht in der Hansestadt habe bereits am Montag die Verfahren der drei betroffenen Firmen Ludwig Görtz, Görtz Retail und Görtz Logistik für beendet erklärt, berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung am Mittwochabend. Die angemeldeten Schulden sind damit erlassen.

HELLOFRESH

Höhere durchschnittliche Bestellwerte und verschobene Marketingausgaben haben Hellofresh im zweiten Quartal einen überraschend hohen operativen Gewinn beschert. Gleichzeitig sank die Zahl der aktiven Kunden um einen hohen einstelligen Prozentsatz. Bei der Veröffentlichung der vorläufigen Zweitquartalszahlen am Mittwochabend senkte der Kochboxenversender zudem das obere Ende seiner Wachstumsprognose für das Gesamtjahr. Die im MDAX notierte Aktie fällt.

SOFTWARE AG

