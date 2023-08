MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In der Schweiz bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertags geschlossen.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:55 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.607,00 -0,2% +17,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.823,75 -0,2% +40,5%

Euro-Stoxx-50 4.434,19 -0,8% +16,9%

Stoxx-50 4.032,65 -0,5% +10,4%

DAX 16.325,03 -0,7% +17,3%

FTSE 7.685,48 -0,2% +3,3%

CAC 7.442,82 -0,7% +15,0%

Nikkei-225 33.476,58 +0,9% +28,3%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 132,88 -0,13

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,43 81,80 -0,5% -0,37 +3,3%

Brent/ICE 85,00 85,43 -0,5% -0,43 +2,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 28,11 28,37 -0,9% -0,26 -64,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.956,37 1.964,98 -0,4% -8,61 +7,3%

Silber (Spot) 24,54 24,78 -1,0% -0,24 +2,4%

Platin (Spot) 941,38 954,00 -1,3% -12,63 -11,9%

Kupfer-Future 3,99 4,01 -0,6% -0,02 +4,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Am Ölmarkt kommt es zu Gewinnmitnahmen, nachdem der Ölpreis im Juli den stärksten Monatsgewinn seit über einem Jahr verzeichnet hatte. Übergeordnet stütze aber die Annahme eines knapperen Angebots, heißt es von der Saxo Bank. Daneben setzten die Akteure auf eine höhere Nachfrage aus China im Fall weiterer Wirtschaftsstimuli.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Der Start in den August dürfte an den US-Börsen von kleineren Verlusten geprägt sein. Die Futures auf die großen Aktienindizes liegen alle etwa 0,3 Prozent im Minus. Nach der jüngsten Gewinnserie werden Anleger erst einmal durchatmen, vermuten Marktbeobachter. Auf der Stimmung lasten zudem enttäuschende chinesische Konjunkturdaten, die ein weiteres Mal verdeutlichten, dass sich die Wirtschaft des Landes nur schleppend von der Corona-Krise erholt. Gleichzeitig steuert die Regierung in Peking zum Verdruss der Investoren bislang nur zögerlich mit unterstützenden Maßnahmen gegen.

In den USA läuft derweil die Bilanzsaison auf Hochtouren. Am Dienstag werden vor der Startglocke unter anderem Caterpillar, Merck & Co, Pfizer und Uber Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal vorlegen.

Auch Konjunkturdaten müssen verarbeitet werden. Auf der Agenda stehen die Juli-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe von Markit und ISM, aber auch Daten zu den Bauausgaben im Juni.

Unter den Einzelwerten springen Arista Networks im vorbörslichen Handel um 13,5 Prozent nach oben. Der Netzwerkausrüster hat mit Geschäftszahlen und Ausblick die Erwartungen übertroffen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

14:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 3Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 49,0

1. Veröff.: 49,0

zuvor: 46,3

16:00 Bauausgaben Juni

PROGNOSE: +0,7% gg Vm

zuvor: +0,9% gg Vm

16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juli

PROGNOSE: 46,8 Punkte

zuvor: 46,0 Punkte

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

An den europäischen Aktienmärkten geht es am Dienstagmittag deutlicher nach unten. "Die Konjunkturflaute kommt bei den Unternehmen an, zumindest bei den konjunkturabhängigen", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf die Berichtssaison. Gleichzeitig dämpfe der jüngste starke Anstieg der Ölpreise die Hoffnung auf einen schnellen Rückgang der Inflation und damit auf Zinssenkungen im kommenden Jahr. Bei den Branchen in Europa liegen nur die Öl - und Gaswerte im Plus, ihr Stoxx-Index steigt um ein halbes Prozent. Hatten die Unternehmen in den vergangenen Quartalen die steigenden Kosten noch über Preiserhöhungen weitergegeben, scheint das im Umfeld der schwächeren Wirtschaft nun nicht mehr überall zu funktionieren. So brechen BMW um 6,1 Prozent ein, denn die Marge im Autogeschäft entwickelt sich nach unten. Im Sog von BMW stehen auch die anderen Hersteller unter Druck, der Stoxx-Branchenindex der Autohersteller fällt um 2,1 Prozent und führt damit den Abschwung in Europa an. Auch die Zahlen der Deutschen Post ( DHL ) kommen schlecht an, denn geprägt ist das Zahlenwerk unter anderem von rückläufigen Frachtraten. Die Aktie verliert 4,5 Prozent. Hypoport brechen nach Vorlage von Quartalszahlen um 16,6 Prozent ein. Doch es gibt auch Gewinner, so Redcare Pharmacy, die ehemalige Shop Apotheke, deren Kurs um 9,5 Prozent nach oben schießt. Hier werden die Ergebnisse und die angehobene Prognose positiv gesehen. In einem von einer schwachen Nachfrage geprägten zweiten Quartal erreichte der Kunststoffkonzern Covestro (+1,2%) seine eigenen Ziele und bekräftigte die Jahresprognose. Nach überzeugenden Zahlen geht es für die Aktie der HSBC um 0,6 Prozent nach oben. Gut kommen die Zahlen des Getränkekonzerns Diageo (+0,7%) für das Geschäftsjahr an.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:03 Uhr Mo, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0983 -0,1% 1,0999 1,1021 +2,6%

EUR/JPY 156,78 +0,2% 156,93 156,55 +11,7%

EUR/CHF 0,9615 +0,3% 0,9588 0,9562 -2,9%

EUR/GBP 0,8577 +0,1% 0,8575 0,8568 -3,1%

USD/JPY 142,73 +0,3% 142,70 142,07 +8,9%

GBP/USD 1,2803 -0,3% 1,2826 1,2862 +5,9%

USD/CNH (Offshore) 7,1682 +0,3% 7,1733 7,1473 +3,5%

Bitcoin

BTC/USD 28.916,95 -1,1% 28.899,95 29.323,18 +74,2%

Der US-Dollar profitiert von der Annahme, dass sich die Wirtschaft in den USA besser entwickeln wird als in der Eurozone . Der Dollarindex legt um 0,3 Prozent zu. Der Euro rutscht zurück unter die Marke von 1,10 Dollar.

Der australische Dollar gab deutlicher nach, nachdem die Reserve Bank of Australia die Leitzinsen bestätigt hatte. Die Entscheidung war mehrheitlich so erwartet worden, gleichwohl gab es Stimmen, die auf eine Leitzinsanhebung um 25 Basispunkte gesetzt hatten.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Zum Start in den August haben die wichtigsten Aktienindizes am Dienstag in Asien keine einheitliche Richtung gezeigt. Gleichwohl sprachen Händler dort, wo es nach oben ging, von der längsten Gewinnserie seit Januar, als seinerzeit Hoffnungen verbunden mit dem Ende der Coronarestriktionen in China die Börsen befeuert hatten. Doch wurden diese enttäuscht, denn die chinesische Volkswirtschaft vollzog nur eine leichte und auch sehr wechselhafte Erholung. Insgesamt schwächelte die chinesische Konjunktur, wie auch wieder aktuelle Daten untermauerten: Der von Caixin und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor sank in den Kontraktionsbereich. Auch Daten vom Immobilienmarkt untermauerten die Schwäche des Sektors, aber auch der Volkswirtschaft. Mit Country Garden zeigte sich ein Branchenwert mit Abgaben von knapp 7 Prozent. Hier machten Gerüchte über eine Platzierung zur Kapitalbeschaffung die Runde. Auch andere Sektorwerte neigten zur Schwäche. China Vanke büßten 1,1 und China Merchants Shekou 1,5 Prozent bzw. Hang Lung Properties 6,3 Prozent ein. Die japanische Börse wurde hingegen gestützt von positiven Geschäftsausweisen. Toyota stiegen nach positiv aufgenommenen Erstquartalszahlen um 2,5 Prozent und Makita um 14 Prozent. Murata Manufacturing gewannen 4,4 Prozent nach einem Gewinn über Konsens. STX Heavy Industries sprangen in Seoul um 30 Prozent nach oben mit der Schlagzeile, dass HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering eine Übernahme plane.

+++++ CREDIT +++++

In einem stabilen Umfeld treten die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt am Dienstag mehrheitlich auf der Stelle. Die Zinsstrategen von Eurizon Asset Management stufen das derzeitige Zinsniveau als attraktiv ein. Den Fed-Satz von 5,0 bis 5,5 Prozent und den EZB-Satz von 4,0 bis 4,5 Prozent betrachten sie als "Notniveaus". Ab 2024 werde nach der Inflation eine Normalisierungsphase einsetzen, die den kurzfristigen Zinsfutures zufolge Mitte 2025 in den USA bei 3,0 bis 3,5 Prozent und in der Eurozone bei 2,5 bis 3,0 Prozent liegen sollte.

Sollten diese Erwartungen eintreten, seien die aktuellen kurz- und mittelfristigen Anleihezinsen ein Schnäppchen. Die längerfristigen Zinsen stellten eine gute Versicherung gegen das Risiko einer unerwartet starken Konjunkturabschwächung dar. In diesem Fall würden die Zinsen schneller sinken als derzeit angenommen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 01, 2023 06:59 ET (10:59 GMT)