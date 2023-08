MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:55 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.525,50 -0,3% +15,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.413,00 -0,4% +36,9%

Euro-Stoxx-50 4.304,96 -0,7% +13,5%

Stoxx-50 3.925,58 -0,9% +7,5%

DAX 15.899,61 -0,8% +14,2%

FTSE 7.498,88 -0,8% +1,5%

CAC 7.255,07 -0,8% +12,1%

Nikkei-225 32.159,28 -1,7% +23,2%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 132,08 -0,44

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,30 79,49 -0,2% -0,19 +0,6%

Brent/ICE 82,98 83,20 -0,3% -0,22 +0,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 29,61 28,74 +3,0% +0,87 -64,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.933,71 1.934,57 -0,0% -0,86 +6,0%

Silber (Spot) 23,50 23,78 -1,1% -0,27 -1,9%

Platin (Spot) 920,10 926,00 -0,6% -5,90 -13,9%

Kupfer-Future 3,84 3,84 -0,1% -0,00 +0,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der festere Dollar lastet weiter auf dem Ölpreis. Beobachter sehen auch einen Zusammenhang mit der Abstufung der USA durch die Ratingagentur Fitch. Diese dränge derzeit die Annahme eines knapperen Angebots in den Hintergrund, heißt es.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Der Entzug der Spitzenbonitätsnote "AAA" durch die Ratingagentur Fitch bleibt auch am Donnerstag das zentrale Thema an den US-Börsen, wobei die Kursverluste aber geringer ausfallen dürften als am Mittwoch.

Grund für die Talfahrt vom Vortag waren - neben einigen enttäuschenden Zahlenausweisen und Ausblicken bedeutender Unternehmen - steigende Anleiherenditen. Als Folge der Ratingabstufung werden die USA höhere Zinsen zahlen müssen, was die Schuldenaufnahme verteuert. Der überraschend starke Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP untermauerte derweil Erwartungen, dass die US-Notenbank an ihrem straffen geldpolitischen Kurs noch längere Zeit festhalten wird. Am Donnerstag geht es mit den Renditen weiter aufwärts.

Konjunkturseitig steht mit den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche erneut der US-Arbeitsmarkt im Fokus. Daneben werden Daten zur Produktivität außerhalb der Landwirtschaft im zweiten Quartal, die Auftragseingänge der Industrie aus dem Juni und die Juli-Einkaufsmanagerindizes für den Servicesektor von S&P Global und ISM veröffentlicht.

Auch die Bilanzsaison geht in eine neue heiße Phase, wobei die interessantesten Quartalsausweise erst nach der Schlussglocke erwartet werden. Dann werden unter anderem Amazon.com und Apple ihre Zahlen vorlegen. Schon am Mittwoch nach Börsenschluss haben Qualcomm und Paypal über den Geschäftsverlauf berichtet. Qualcomm (vorbörslich -8,5%) verbuchte im dritten Geschäftsquartal einen Gewinnrückgang und gab einen enttäuschenden Ausblick. Die Zahlen von Paypal (-8,1%) überzeugten nicht in allen Punkten.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 2Q

15:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 2Q

22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 2Q

22:02 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Airbnb Inc, Ergebnis 2Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- GB

13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen

Rats sowie geldpolitischer Bericht

Bank Rate

PROGNOSE: 5,25%

zuvor: 5,00%

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 227.000

zuvor: 221.000

14:30 Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 2Q

annualisiert

PROGNOSE: +2,3% gg Vq

1. Quartal: -2,1% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +2,5% gg Vq

1. Quartal: +4,2% gg Vq

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 52,4

1. Veröff.: 52,4

zuvor: 54,4

16:00 Auftragseingang Industrie Juni

PROGNOSE: +2,2% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli

PROGNOSE: 53,3 Punkte

zuvor: 53,9 Punkte

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Am Donnerstag setzt sich die negative Entwicklung des Vortags fort. Schwächste Sektoren sind hier die Telekom- wie die Technologiewerte, während der Sektor der Einzelhändler als einziger im Plus notiert. Nachdem die jüngst schwachen Konjunkturdaten aus der Eurozone an der Börse ignoriert wurden, scheinen sie jetzt zu greifen. Von der EZB heißt es derweil, dass die Risiken für den Inflationsausblick ausgewogener seien, während sich die Risiken für den Wirtschaftsausblick nach unten verschoben hätten. Den Takt gibt vor allem die Berichtssaison vor, die am Donnerstag einen ihrer Höhepunkte erreicht. Dazu kommt die Zinsentscheidung der Bank of England am Mittag. Die Infineon-Aktie (-8,1%) ist größter DAX-Verlierer. Zahlen und Ausblick bewegten sich im Rahmen der Erwartungen, heißt es bei Bernstein. Die Analysten der Citi bemängeln, dass der Ausblick auf das vierte Quartal leicht unter der Erwartung ausgefallen sei. Beiersdorf (+3,1%) hat Jefferies zufolge für die Verbrauchersparte erneut außergewöhnlich gute Ergebnisse vorgelegt. Merck KGaA (+%) können sich der Schwäche entziehen, trotz einer Prognosesenkung für das laufende Jahr. Adidas (+1,7%) hat leichte Fortschritte beim Abbau der Lagerbestände gemacht. Zalando stellen mit plus 8 Prozent den Gewinner im DAX. Baader Helvea stuft die Ergebnisse für das zweite Quartal als uneinheitlich ein. Bei Lufthansa (-5,3%) liegen zwar "die Zahlen fast alle über den Erwartungen, und auch die Perspektiven sind gut", so ein Marktteilnehmer. Der freie Cashflow sei mit 589 Millionen Euro allerdings noch nicht einmal halb so hoch ausgefallen wie erwartet. Für die Vossloh-Aktie geht es 1,7 Prozent nach oben. Die Zahlen für das erste Halbjahr untermauern die starke Geschäftsdynamik, heißt es von Jefferies. Kontron steigen um 8 Prozent. Das Unternehmen hat hervorragende Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt, die die Erwartungen auf breiter Front übertrafen, heißt es von Hauck Aufhäuser. Die Zahlen von Dürr (+2,2%) liegen in der Breite leicht über den Schätzungen, und der Ausblick für den Auftragseingang ist positiv.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:12 Uhr Mi, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0933 -0,1% 1,0928 1,0928 +2,1%

EUR/JPY 156,31 -0,3% 157,03 156,66 +11,4%

EUR/CHF 0,9577 -0,3% 0,9607 0,9606 -3,2%

EUR/GBP 0,8635 +0,4% 0,8611 0,8609 -2,4%

USD/JPY 142,96 -0,2% 143,53 143,37 +9,0%

GBP/USD 1,2661 -0,4% 1,2704 1,2694 +4,7%

USD/CNH (Offshore) 7,1799 -0,3% 7,2011 7,2060 +3,6%

Bitcoin

BTC/USD 29.148,77 -0,0% 29.113,19 29.209,62 +75,6%

Die robusten ADP-Arbeitsmarktdaten vom Mittwoch stützen den Dollar auch am Donnerstag. Der Dollarindex steigt um 0,1 Prozent.

Das Pfund steht derweil vor der Zinsentscheidung der Bank of England (BoE) am Mittag leicht unter Druck. Es könnte weiter nachgeben, wenn die BoE die Zinsen lediglich um 25 Basispunkte auf 5,25 Prozent anhebt, anstatt sich für eine weitere Anhebung um 50 Basispunkte zu entscheiden, so ING-Devisenstratege Chris Turner. Eine Anhebung um 25 Basispunkte werde weitgehend erwartet, aber es gebe immer noch eine Wahrscheinlichkeit von 41,6 Prozent für eine Anhebung um 50 Basispunkte. "Ein leicht risikoarmes Umfeld und unsere Grundannahme, dass die BoE nur um 25 Basispunkte anheben wird, könnten sich leicht negativ auf das Pfund Sterling auswirken", so der Analyst.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Nach der Talfahrt des Vortages ist es an den asiatischen Börsen am Donnerstag weiter bergab gegangen. In Taiwan blieb die Börse wegen eines herannahenden Wirbelsturms geschlossen. Die Stimmung an den Handelsplätzen wurde als trüb beschrieben, dazu passten auch schwache Vorgaben der Wall Street. Zwar fiel die Abwärtsdynamik geringer als zur Wochenmitte aus, doch wurden die niedrigeren Niveaus kaum zu Käufen genutzt. Händler sprachen von großer Verunsicherung über die globale Konjunktur. In China stabilisierten sich die Börsen, gestützt von positiven Daten: Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Juli verbessert. In Hongkong verloren Budweiser Brewing 3,7 Prozent, nachdem die Brauerei wegen höherer Kosten ein niedrigeres Ergebnis im ersten Halbjahr verbucht hat. Im Kernland büßten Yonghui Superstores 6,8 Prozent ein, die Gesellschaft dementierte Berichte über eine mögliche Übernahme durch JD.com. Nach einem Gewinnsprung in den ersten sechs Monaten um 21 Prozent zog

