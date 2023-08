MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.02 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.401,25 +0,4% +12,0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 14.827,75 +0,6% +31,7%

Euro-Stoxx-50 4.252,03 +0,9% +12,1%

Stoxx-50 3.917,94 +0,8% +7,3%

DAX 15.676,60 +0,7% +12,6%

FTSE 7.300,27 +0,5% -2,5%

CAC 7.241,86 +1,1% +11,9%

Nikkei-225 31.565,64 +0,4% +21,0%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 130,88% -0,50

Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. 2,67 +0,05 +0,10

US-Rendite 10 J. 4,30 +0,05 +0,42

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,10 81,25 +1,0% +0,85 +4,1%

Brent/ICE 85,47 84,80 +0,8% +0,67 +3,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 38,67 36,41 +6,2% +2,26 -53,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.888,12 1.889,50 -0,1% -1,38 +3,5%

Silber (Spot) 22,86 22,75 +0,5% +0,11 -4,6%

Platin (Spot) 906,68 913,53 -0,7% -6,85 -15,1%

Kupfer-Future 3,70 3,71 -0,2% -0,01 -3,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Erdgaspreis steigt wieder stark. Marktteilnehmer verweisen dazu auf die Sorgen bezüglich des drohenden Streiks beim australischen Erdgasförderer Woodside Energy, der ein sinkendes Angebot zur Folge haben könnte. Die Beschäftigten wollen bis Mittwoch mitteilen, ob sie einen Arbeitskampf planen.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die Wall Street scheint sich etwas von den Bewegungen am Rentenmarkt abzukoppeln. Denn trotz ganz leichter Anstiege der Rentenrenditen deutet der Aktienterminmarkt auf eine freundliche Handelseröffnung am Kassamarkt. Doch mehr als eine leichte Erholung nach einem bislang schwachen August in einem lauen Sommerhandel wollen Händler nicht sehen. Neue Orientierung erhoffen sich Anleger von dem am Donnerstag beginnenden Zentralbanker-Treffen in Jackson Hole. Im Blick steht einmal mehr die trübe Konjunktur in China. Der Zinsschritt der chinesischen Notenbank enttäuscht. Händler warten weiterhin auf den großen Wurf in China durch ein umfassendes Konjunkturpaket, welches die Führung aber praktisch ausgeschlossen hat. Marktbeobachter warnen erneut vor den möglichen Folgen einer ausgewachsenen Immobilien- und Finanzkrise in China. Zumindest am Montag scheinen die Mahnungen ungehört zu bleiben.

Für Palo Alto ist es im vorbörslichen Handel um 12,2 Prozent nach oben. Der Anbieter von Sicherheitssoftware übertraf mit den Ergebnissen für das vierte Quartal die Markterwartungen. Dass der Ausblick etwas niedriger als von Analysten gedacht ausfiel, stört nicht.

Dagegen knicken Napco Security Technologies um 33,7 Prozent ein, nachdem das Unternehmen Fehler in früheren Jahresabschlüssen festgestellt hat, die zu überhöhten Kennziffern für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2023 geführt haben.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/Zoom Video Communications Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Keine Termine mehr angekündigt.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Alle Subindizes notieren im Plus, für die Ölwerte geht es im Mittel um 1,6 Prozent nach oben, während Öl der Sorte Brent um 1 Prozent zulegt. Die Nachrichtenlage ist extrem dünn, so auch die Umsätze an der Börse. Am Vormittag überraschten die deutschen Erzeugerpreise, die deutlicher als erwartet zurückgekommen sind. Es war die erste negative Jahresveränderungsrate seit November 2020. Die Daten dürften nach Einschätzung eines Marktteilnehmers die Hoffnung wecken, dass ein Ende des Inflationsdrucks und damit auch der Zinserhöhungsrunden bevorstehen könnte. Keine Unterstützung für die Börsen kommt derweil aus China. Für die Marktstrategen der DZ Bank hat die Notenbank mit ihrer Zinssenkung ein klares Statement abgegeben: geldpolitische Konjunkturhilfe ja - Rettung des Immobilienmarktes nein. Adidas setzen sich mit 2,3 Prozent an die DAX-Spitze. Händler verweisen jedoch auf den WM-Sieg von Spaniens Fußballfrauen, die von Adidas sponsert werden. Rheinmetall liegen 0,8 Prozent im Plus. Die Rüstungsvorhaben aus dem Sondervermögen für die Bundeswehr könnten durch die Geldentwertung um bis zu 40 Prozent teurer werden als ursprünglich geplant. "Da dürften sich Analysten jetzt den bisherigen Ordereingang noch einmal genau ansehen und ihre Nominalwerte deutlich nach oben nehmen", kommentiert ein Händler. Crest Nicholson verlieren nach einer Gewinnwarnung 5,6 Prozent. Taylor Wimpey fallen um 3 Prozent und Persimmon um 2,6 Prozent.

+++++ DEVISEN +++++

EVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:59 Fr, 17:37 % YTD

EUR/USD 1,0900 +0,2% 1,0878 1,0875 +1,8%

EUR/JPY 159,07 +0,6% 158,21 157,90 +13,3%

EUR/CHF 0,9597 +0,0% 0,9585 0,9586 -3,0%

EUR/GBP 0,8555 +0,2% 0,8547 0,8537 -3,3%

USD/JPY 145,93 +0,3% 145,44 145,19 +11,3%

GBP/USD 1,2743 +0,1% 1,2729 1,2738 +5,4%

USD/CNH (Offshore) 7,3034 -0,0% 7,3350 7,3011 +5,4%

Bitcoin

BTC/USD 25.948,45 -0,9% 26.029,84 26.073,27 +56,3%

Die Währungsexperten von Citi erwarten eine weitere Abwertung der türkischen Lira. Angesichts der von der türkischen Notenbank ergriffenen Vorsichtsmaßnahmen, um den Umfang der Lira-Einlagen zu verringern, die gegen Währungsverluste abgesichert sind, halte man die Zeit für gekommen, wieder auf sinkende Notierungen zu setzen.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Keine einheitliche Tendenz hat sich gezeigt. Während es in Tokio und Seoul zu einer immerhin leichten Erholung von den jüngsten Abgaben kam, gaben die Indizes in Schanghai und Hongkong erneut deutlich nach. Hier belasteten weiterhin die Unsicherheiten um die schwache Konjunktur in China. Die People's Bank of China (PBoC) hatte einen ihrer Referenzzinssätze gesenkt, damit aber enttäuscht, weil der Schritt der Erwartungen verfehlte. Die Zinssenkungen unterstreichen derweil laut Marktbeobachtern den Ernst der Lage. Dazu passend werden Analysten skeptischer, was das chinesische Wachstum in diesem Jahr angeht. Die UBS hat ihre BIP-Prognosen für 2023 und 2024 gesenkt, ebenso Nomura. Daneben stand an den Finanzmärkten der weitere Zinskurs der US-Notenbank im Fokus. Es besteht unvermindert die Sorge, dass die Fed die Zinsen weiter erhöhen könnte. Mit einem Plus von 1,3 Prozent zeigten sich die Aktien des Immobilienentwicklers Country Garden im späten Handel in Hongkong. Die Aktie des in Schwierigkeiten steckenden Unternehmens werden aus dem Hang-Seng-Index gestrichen. Der Kurs ist in diesem Jahr schon um 71 Prozent eingebrochen. Das Unternehmen verpasste jüngst die zeitgerechte Bedienung von Schulden. Für den S&P/ASX-200 in Sydney ging es nach unten. Hier stand der Finanzsektor mit einem Minus von 0,9 Prozent im Fokus, nachdem Westpac einen Gewinn unter den Erwartungen bekannt gegeben hatte. Der Kurs sackte um 3,1 Prozent ab. Iress brachen um 35,5 Prozent ein, nachdem der Anbieter von Finanzdienstleistungssoftware schwache Ergebnisse und einen enttäuschenden Ausblick vorgelegt hatte.

+++++ CREDIT +++++

Praktisch unverändert zeigen sich die Risikoprämien am Kreditmarkt. Es dürfte ruhig bleiben bis zum Beginn des Zentralbanker-Treffens in Jackson Hole ab Donnerstag. Den Höhepunkt stellen die Reden von Fed-Präsident Jerome Powell sowie EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Freitag. "Die Akteure an den Finanzmärkten warten auf klare Signale zur weiteren Entwicklung der Geldpolitik ", kommentiert die Helaba.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

BAYER

Bayers amerikanischer Partner Regeneron Pharmaceuticals hat für die höher dosierte Variante des Augenmedikaments Eylea die angestrebte Marktzulassung bekommen. Die Gesundheitsbehörde FDA habe eine 8-Milligramm-Injektion seiner Eylea-Behandlung zur Behandlung der feuchten altersbedingten Makuladegeneration, des diabetischen Makulaödems und der diabetischen Retinopathie zugelassen.

COVESTRO

bekommt zum 1. Oktober einen neuen Finanzvorstand, der vom Großhandelskonzern Metro kommt. Christian Baier soll das Amt am 1. Oktober übernehmen, der Covestro-Aufsichtsrat habe Baier einstimmt ernannt. Er folgt auf Thomas Toepfer, der das Unternehmen zum 31. August verlassen werde.

HEIDELBERG MATERIALS

übernimmt die Geschäfte des kanadischen Zuschlagsstoffanbieters Green Drop Rock Products und erweitert damit seine Präsenz im Großraum der Ölmetropole Calgary in der Westprovinz Alberta. Green Drop Rock Products betreibe ein leistungsstarkes Werk im nahegelegenen Cochrane und ergänze das eigene Geschäft.

BIONTECH/PFIZER

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 21, 2023 07:05 ET (11:05 GMT)