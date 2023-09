MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Südkorea waren die Börsen wegen des Erntedankfests (Chuseok) geschlossen.

FREITAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Erntedankfests (Chuseok) geschlossen. In China ruht der Börsenhandel wegen des Mondfests.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:15 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YtD

E-Mini-Future S&P-500 4.313,50 0% +8,8%

E-Mini-Future Nasdaq-100 14.714,75 -0,2% +29,4%

Euro-Stoxx-50 4.132,78 +0,0% +8,9%

Stoxx-50 3.900,50 -0,0% +6,8%

DAX 15.220,08 +0,0% +9,3%

FTSE 7.561,73 -0,4% +1,9%

CAC 7.085,17 +0,2% +9,4%

Nikkei-225 31.872,52 -1,5% +22,1%

EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD

Bund-Future 127,58 -0,71 -5,22

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 93,47 93,68 -0,2% -0,21 +20,1%

Brent/ICE 96,28 96,55 -0,3% -0,27 +17,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.875,78 1.875,17 +0,0% +0,61 +2,9%

Silber (Spot) 22,57 22,53 +0,2% +0,05 -5,8%

Platin (Spot) 896,05 892,00 +0,5% +4,05 -16,1%

Kupfer-Future 3,66 3,62 +1,2% +0,04 -4,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Nach dem kräftigen Anstieg vom Vortag geben die Ölpreise einen kleinen Teil ihrer jüngsten Gewinne ab. Der überraschend deutliche Rückgang der US-Ölvorräte hatte die Preise nach oben getrieben. In Verbindung mit den Fördermengenkürzungen der Opec+ schürte dies Befürchtungen, dass sich das Angebot weltweit verknappen könnte.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Inflationsängste dürften am Donnerstag eine Erholung der US-Aktienmärkte verhindern. Nachdem der Preis für ein Barrel US-Rohöl der Sorte WTI die Marke von 95 Dollar geknackt hat und damit so teuer ist wie seit einem Jahr nicht mehr, wächst unter den Anlegern die Sorge, dass die US-Notenbank aufgrund des hartnäckigen Preisauftriebs die Zinsen länger auf hohem Niveau belassen könnte. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich kaum verändert.

Auch am Anleihemarkt werden höhere Zinsen eingepreist. Dort hat die Zehnjahresrendite die Marke von 4,60 Prozent überwunden und bewegt sich auf einem 16-Jahreshoch. Konjunkturseitig stehen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche im Blick. Volkswirte rechnen mit einem Anstieg, wenngleich auf ein immer noch relativ niedriges Niveau. Daneben wird das Bruttoinlandsprodukt des zweiten Quartals in dritter Lesung veröffentlicht.

Unter den Einzelwerten an der Börse geben Micron vorbörslich fast 5 Prozent nach. Der Chiphersteller hat im vierten Geschäftsquartal einen drastischen Umsatzrückgang verbucht, doch war der Verlust auf bereinigter Basis geringer als angenommen. Allerdings erwartet Micron im laufenden ersten Quartal einen höheren Verlust als von Analysten geschätzt. Einen enttäuschenden Ausblick hat auch Workday (-8,8%) gegeben. Der Anbieter von Cloud-Software rechnet mit einem langsameren Nutzerwachstum als bislang. Eine Vertriebsvereinbarung mit dem Sportartikelanbieter Lululemon (-0,5%) verhilft der Aktie des Fitnessgeräteherstellers Peloton zu einem Kurssprung von 15,7 Prozent. Nach Börsenschluss wird Nike (+0,2%) über den Verlauf des ersten Geschäftsquartals berichten.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgendes Unternehmen veröffentlicht im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:15 Nike Inc, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- DE

14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) September

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+4,7% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+6,1% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,5% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+6,4% gg Vj

- US

14:30 BIP (3. Veröffentlichung) 2Q

annualisiert

PROGNOSE: +2,2% gg Vq

2. Veröff.: +2,1% gg Vq

1. Quartal: +2,0% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +2,0% gg Vq

2. Veröff.: +2,0% gg Vq

1. Quartal: +4,1% gg Vq

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 214.000

zuvor: 201.000

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Kaum verändert - Übergeordnet sind die Belastungsfaktoren trotz der Stabilisierung an den Börsen die gleichen wie zuletzt - vor allem die weiter steigenden Marktzinsen. Mit Blick auf die immer weiter steigenden Ölpreise geht die Sorge um, dass die Zinserwartung "higher for longer" möglicherweise nicht ausreichen wird, was die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) betrifft. Eventuell müsse sie mit einer weiteren Zinsanhebung nachjustieren. Dazu bremst weiter die mögliche Haushaltssperre in den USA. Für einen Impuls dürften die Verbraucherpreise aus Deutschland um 14.00 Uhr MESZ sorgen. Das Börsendebüt von Schott Pharma ist gelungen. Der erste Kurs lag bei 30 Euro, nachdem die Aktien zu 27 Euro zugeteilt wurden. Die Aktie notiert aktuell bei 29,94 Euro. Unter Druck stehen AMS-Osram (-28%). Hier kommt nicht gut an, dass der Halbleiterkonzern für die Neuausrichtung nochmals die Aktionäre zur Kasse bittet. So hieß es, dass für die langfristige Wachstumsfinanzierung eine Kombination aus Kapitalerhöhung, neuen Anleihen und weiteren Finanzierungsinstrumenten über insgesamt 2,25 Milliarden Euro nötig sei. Zum Vergleich: Die Marktkapitalisierung lag per Mittwochabend laut Infront bei knapp 1,5 Milliarden Euro. Die Aktionäre von Lanxess hatten zuletzt keine Freude, aktuell geht es für die Titel erneut um 3,4 Prozent nach unten. Und geht es nach den Analysten der UBS, könnte der Ausblick kassiert werden. Bei Varta belastet der Verkauf eines Insiders, für die Aktie geht es um 4,3 Prozent nach unten.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:17 Mi, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0540 +0,3% 1,0502 1,0521 -1,5%

EUR/JPY 157,38 +0,2% 156,93 157,17 +12,1%

EUR/CHF 0,9679 +0,1% 0,9671 0,9665 -2,2%

EUR/GBP 0,8644 -0,1% 0,8654 0,8659 -2,3%

USD/JPY 149,31 -0,1% 149,39 149,40 +13,9%

GBP/USD 1,2193 +0,5% 1,2136 1,2150 +0,8%

USD/CNH (Offshore) 7,3056 -0,2% 7,3124 7,3126 +5,5%

Bitcoin

BTC/USD 26.462,63 +0,8% 26.402,21 26.297,18 +59,4%

Der Dollar gibt einen kleinen Teil seiner jüngsten Kursgewinne ab; der Dollarindex sinkt um 0,3 Prozent. Nach Meinung von Beobachtern legt der Greenback aber nur eine Verschnaufpause ein. Die Erwartung weiter hoher US-Zinsen dürfte den Dollar stützen, heißt es von der ING.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Nach dem zaghaften Stabilisierungsansatz am Mittwoch ist es am Donnerstag an den Börsen in Ostasien und in Australien sehr uneinheitlich zugegangen. Der Nikkei-Index in Tokio knickte um 1,5 Prozent ein, in Hongkong lag der HSI im Späthandel 1,3 Prozent zurück. Schanghai und Sydney zeigten sich dagegen wenig verändert. In Schanghai dürfte die jüngste Ankündigung weiterer konjunkturstützender Maßnahmen durch die chinesische Notenbank geholfen haben. Zum starken Minus in Tokio trugt laut Händlern auch bei, dass einige Aktien ex Dividende gehandelt wurden. Ansonsten seien die Belastungsfaktoren die gleichen wie zuletzt auch, hieß es, allen voran die weiter steigenden Marktzinsen. Profiteure der stark gestiegenen Ölpreise waren in der ganzen Region Aktien von Ölunternehmen. Inpex verteuerten sich in Tokio um 2,5 Prozent, Woodside in Sydney um 2,9 Prozent. CNOOC legten in Hongkong gegen den schwachen Markt um 1,3 Prozent zu. Hauptthema in Hongkong war der hoch verschuldete Immobilienriese China Evergrande. Dessen Aktie wurde erneut vom Handel ausgesetzt, einen Monat nachdem nach einem 17-monatigen Handelsstopp der Handel wieder aufgenommen worden war. China Evergrande New Energy Vehicle Group und Evergrande Property Services beantragten ebenfalls einen Handelsstopp, nannten aber keinen Grund. Immobilienaktien wie Country Garden (-2,2%) oder Longfor (-3,5%) gaben in dieser Gemengelage weiter nach. Für die Aktie des im Immobiliensektor stark engagierten Beteiligungsunternehmens CIFI Holdings ging es nach dem 60-Prozent-Absturz am Mittwoch um weitere rund 11 Prozent südwärts.

+++++ CREDIT +++++

Der Trend ist intakt, die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt ziehen auch am Donnerstag wieder an. So notiert der iTraxx Europe aktuell bei 82,00 nach 69 vor gerade einmal zwei Wochen. Dabei dürfte weiter zu beobachten sein, dass der Sektor der Öl - und Gaswerte besser als der Sektor der Automobil-Hersteller performt.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

ALLIANZ

