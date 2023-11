MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Singapur blieben die Börsen wegen des hinduistischen Lichterfests Deepavali geschlossen.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:58 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YtD

E-Mini-Future S&P-500 4.423,25 -0,2% +11,6%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.562,25 -0,2% +36,8%

Euro-Stoxx-50 4.216,70 +0,5% +11,2%

Stoxx-50 3.891,19 +0,6% +6,6%

DAX 15.270,53 +0,2% +9,7%

FTSE 7.403,23 +0,6% -1,2%

CAC 7.069,30 +0,3% +9,2%

Nikkei-225 32.585,11 +0,1% +24,9%

EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD

Bund-Future 129,93 +0,20 -2,87

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,42 77,17 +0,3% +0,25 +0,1%

Brent/ICE 81,72 81,43 +0,4% +0,29 +0,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 45,53 46,65 -2,4% -1,12 -48,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.938,23 1.938,47 -0,0% -0,24 +6,3%

Silber (Spot) 22,10 22,28 -0,8% -0,18 -7,8%

Platin (Spot) 857,35 846,33 +1,3% +11,02 -19,7%

Kupfer-Future 3,62 3,59 +0,9% +0,03 -5,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise bewegen sich zu Wochenbeginn zwischen leichten Gewinnen und Verlusten. Weiterhin belasten die Nachfragesorgen das Sentiment, heißt es.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach den jüngsten kräftigen Gewinnen wird die Wall Street zu Wochenbeginn mit einem leichten Minus erwartet. Die Hoffnung, dass der Zinsgipfel erreicht sein dürfte, hatte die Indizes am Freitag kräftig nach oben getrieben. Gestützt wurde diese Erwartung vom unerwartet stark gesunkenen Index für die Verbraucherstimmung der Universität Michigan. Am Montag stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf der Agenda. Nach der jüngsten Rally, die den S&P-500 in den vergangenen beiden Wochen um 7,2 Prozent nach oben getrieben hat, herrscht zu Wochenbeginn ein vorsichtigerer Ton vor, da der Markt auf die Verbraucherpreise für Oktober am Dienstag wartet, heißt es. Zudem werden die Erzeugerpreise für Oktober am Mittwoch veröffentlicht. Auch der erneute Streit um den US-Haushalt könnte wieder in den Fokus rücken. Moody's versah das "AAA"-Rating für die USA zuletzt mit einem negativen Ausblick und verwies auf die hohen Zinsen und meldete Zweifel an der Fähigkeit der Regierung an, eine effektive Fiskalpolitik umzusetzen. Die Frist für die kurzfristige Finanzierung der Regierung läuft am 17. November ab. Für die Boeing-Aktie geht es vorbörslich nach oben. Der Flugzeughersteller vermeldete neue Großaufträge von Emirates und Sunexpress. Das der US-Konzern kürzlich Opfer eines Hackerangriffs geworden ist, belastet dagegen nicht.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Etwas fester - Trotz der Aufschläge ist von einem zurückhaltenden Geschäft im Handel die Rede. "Vor den Inflationsdaten aus den USA am morgigen Tag bleiben viele Investoren in der Deckung und lassen den heutigen Handelstag erst einmal passieren", heißt es bei Robomarkets. Am Anleihenmarkt verändern sich die Renditen nur wenig. Zwar hat Moody's den Ausblick für die Kreditwürdigkeit der USA gesenkt; Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners meint dazu aber, weil Moody's als einzige der großen Ratingagenturen die USA noch mit der Bestnote AAA bewerte, komme der negative Ausblick nicht überraschend. Allerdings gibt es auch Stimmen, die warnen, dass am Freitag der Streit um den US-Haushalt wieder aufbrechen könnte. Die Situation ist ein Déjà-vu für das Repräsentantenhaus, das vor sechs Wochen einen Stillstand nur knapp abwenden konnte und eine 45-tägige Übergangsregelung fand. Das Repräsentantenhaus hat bislang nur sieben von zwölf Bewilligungsgesetzen verabschiedet, die bis Freitag für die Finanzierung der Regierung erforderlich sind. Der italienische Aktienmarkt steht mit einem Plus von 1 Prozent an der Spitze, insbesondere Bankaktien steigen. Hintergrund ist, dass die Ratingagentur Fitch am späten Freitagabend das Rating Italiens mit BBB bestätigt und den Ausblick unverändert auf stabil gehalten hat. Am Kapitalmarkt war der DZ Bank zufolge befürchtet worden, dass Fitch den Ausblick auf negativ ändert. Unicredit gewinnen 2,2 oder Sanpaolo Intesa 1,7 Prozent. Im Pharmabereich sorgt eine Studie von Novo Nordisk für Bewegung, wonach die Zahl der Dialysepatienten mit einem neuen Antidiabetikum deutlich sinken könnte. Novo Nordisk gewinnen 3 Prozent. Die Aktien der auf Dialyse spezialisierten Fresenius Medical Care liegen 2,1 Prozent im Plus, nachdem sie schwächer gestartet waren. Im DAX gewinnen Rheinmetall 2,4 und Airbus 1,2 Prozent. Hensoldt verteuern sich um 2,4 Prozent. Im Handel wird dazu auf einen Bericht in Bild am Sonntag verwiesen, wonach Deutschland die Militärhilfen für die Ukraine auf 8 Milliarden Euro verdoppelt. Continental steigen um 1 Prozent. Das Unternehmen will in der Autosparte auch über einen umfangreichen Stellenabbau die Ausgaben senken. In der Summe peilt der Konzern jährliche Kostenentlastungen von 400 Millionen Euro ab 2025 in Verwaltungsstrukturen an. 2,3 Prozent fester liegen Talanx im Markt. Der Versicherungskonzern hat im dritten Quartal von einem guten Erstversicherungsgeschäft profitiert und den Gewinn trotz eines hohen Großschadensaufkommens deutlich gesteigert.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:30 Fr, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,0686 -0,0% 1,0696 1,0671 -0,2%

EUR/JPY 162,13 +0,2% 162,29 161,65 +15,5%

EUR/CHF 0,9654 +0,1% 0,9643 0,9636 -2,5%

EUR/GBP 0,8721 -0,2% 0,8739 0,8745 -1,5%

USD/JPY 151,73 +0,2% 151,71 151,50 +15,7%

GBP/USD 1,2254 +0,2% 1,2238 1,2202 +1,3%

USD/CNH (Offshore) 7,2973 -0,1% 7,3055 7,3070 +5,3%

Bitcoin

BTC/USD 36.827,43 -0,9% 37.063,56 37.416,37 +121,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar zeigt sich erneut mit leichten Abgaben. Der Dollar-Index verliert x,x Prozent. Im Wochenverlauf könnte es der Dollar weiter schwer haben, so ING-Währungsanalyst Chris Turner. Die am Dienstag anstehenden Inflationsdaten dürften im Monatsvergleich eine flache Entwicklung zeigen, was für den Dollar zunächst neutral sein dürfte. Am Mittwoch könnten aber schwache US-Einzelhandelsumsätze den Dollar nach unten ziehen. Schaden könnte dem Greenback außerdem die Ungewissheit darüber, ob die US-Regierung bis Ende dieser Woche einen sogenannten Shutdown vermeiden kann angesichts der neuerlichen Uneinigkeit im Repräsentantenhaus über die Ausgaben.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am Montag in meist engen Grenzen uneinheitlich geschlossen. Gewinne zu Handelsbeginn, gestützt von deutlichen Aufschlägen an der Wall Street am Freitag, bröckelten im Verlauf ab, ehe es im späteren Verlauf wieder zu einer leichten Erholung kam. Die Anleger richteten ihre Blicke auf die US-Verbraucherpreise für Oktober, die am Dienstag veröffentlicht würden. Sie könnten ein wichtiges Signal für die weitere US-Zinspolitik senden, hieß es. Insbesondere an den chinesischen Plätzen hatten die Akteure auch das am Mittwoch stattfindende Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem chinesischen Pendant Xi Jinping im Blick. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern hatten sich zuletzt deutlich verschlechtert. Streitpunkte sind unter anderem der Handel, Menschenrechte und der Taiwan-Konflikt. In Sydney bremsten Zinsspekulationen, nachdem die australische Notenbank darauf hingewiesen hatte, dass der Inflationsdruck wohl langsamer abflauen werde als erwartet. Shiseido knickten in Tokio um 14,3 Prozent ein. Der Kosmetikhersteller hatte seinen Ausblick für 2023 gesenkt, unter anderem aufgrund eines schlechteren Geschäfts in China.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

BMW

Berichte über Missstände bei einem wichtigen Zulieferer in Marokko bringen BMW in Bedrängnis. Es stehe der Verdacht im Raum, dass der marokkanische Rohstoffkonzern Managem in der Mine in Bou Azzer große Mengen giftigen Arsens in die Umwelt gelangen lasse, berichteten am Sonntag NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung. Demnach wurden bei Wasserproben im Umfeld der Mine extrem hohe Arsenwerte nachgewiesen. "Die Konzentration ist exorbitant hoch und stellt eine Gefährdung dar", sagte der Chemiker Wolf von Tümpling vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg, das die Proben analysiert hat.

CONTINENTAL

