MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:07 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YtD

E-Mini-Future S&P-500 4.430,00 +0,1% +11,8%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.585,25 +0,2% +37,0%

Euro-Stoxx-50 4.244,09 +0,3% +11,9%

Stoxx-50 3.891,87 -0,1% +6,6%

DAX 15.415,61 +0,5% +10,7%

FTSE 7.399,74 -0,4% -0,3%

CAC 7.097,40 +0,1% +9,6%

Nikkei-225 32.695,93 +0,3% +25,3%

EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD

Bund-Future 129,68 -0,07 -3,12

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,13 78,26 -0,2% -0,13 +1,1%

Brent/ICE 82,31 82,52 -0,3% -0,21 +0,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 46,86 47,20 -0,7% -0,34 -47,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.946,26 1.946,20 +0,0% +0,06 +6,7%

Silber (Spot) 22,37 22,38 -0,0% -0,01 -6,7%

Platin (Spot) 870,60 868,50 +0,2% +2,10 -18,5%

Kupfer-Future 3,66 3,67 -0,1% -0,00 -3,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise geben nach ihren Vortagesgewinne leicht nach. Nach der Opec hat auch die Internationale Energie-Agentur (IEA) ihre Erwartungen an die weltweite Ölnachfrage 2023 erhöht. In ihrem Monatsbericht erklärte die Organisation, dass das Gesamtangebot an Rohöl in diesem Jahr voraussichtlich um 1,7 Millionen Barrel pro Tag auf einen Rekordwert von 101,8 Millionen Barrel pro Tag steigen wird, was zum großen Teil auf die boomende Ölproduktion in den USA sowie in Brasilien und Guyana zurückzuführen ist.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Leichte Gewinne zeichnen für die Eröffnung an der Wall Street am Dienstag ab. Die Richtung dürfte allerdings von den vorbörslich anstehenden Verbraucherpreisen ausgehen. Marktteilnehmer erhoffen sich von den Daten ein positives Signal, dass der Zinsgipfel der US-Notenbank erreicht sein könnte. Diese Hoffnungen hatten die Aktienkurse zuletzt kräftig nach oben getrieben. Die Inflationsdaten müssten schon deutlich über den Erwartungen ausfallen, um die Spekulationen um eine weitere Zinserhöhung anzuheizen, heißt es. Bei den Einzelwerten machen die Aktien von Theseus Pharmaceuticals vorbörslich einen Satz nach oben. Das Biopharmaunternehmen hat seine Belegschaft um 72 Prozent reduziert und prüft nun strategische Alternativen zur Maximierung des sogenannten Shareholder Value. Dazu zählen ein möglicher Verkauf von Vermögenswerten, ein Verkauf des Unternehmens, eine Fusion oder andere strategische Maßnahmen. Das Elektroauto -Startup Fisker verfehlte im dritten Quartal die Erwartungen auf breiter Front. Der Kurs gibt deutlich nach.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 9 Monate

18:10 DE/Patrizia SE, Ergebnis 9 Monate

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

-US

14:30 Verbraucherpreise Oktober

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,3% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+3,7% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,1% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+4,1% gg Vj

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

An den europäischen Börsen ist die gute Stimmung am Dienstagmittag einer abwartenden Haltung gewichen. Laut Händlern wartet der Markt auf die US-Inflationsdaten, die Anhaltspunkte über die künftige Politik der US-Notenbank geben könnten. Die US-Inflation dürfte im Oktober zwar laut Schätzungen auf 3,3 von 3,7 Prozent zurückgegangen sein. "Die für die Notenbanken wichtigere Kernrate dürfte sich aber mit 4,1 Prozent nicht verändert haben", sagt ein Marktteilnehmer und ergänzt: "Für die Zinsen würde das dann 'higher for longer'" bedeuten. Keine Impulse kann das durchwachsen ausgefallene ZEW-Konjunkturbarometer setzen. Während die Konjunkturerwartungen (9,8 gegenüber 5,0) im November besser als erwartet ausgefallen sind, verfehlte die Lage-Einschätzung (-79,8 gegenüber -76,0) die Prognose. Auf der Branchenseite in Europa können sich die Autotitel nach der wochenlangen Schwäche noch etwas erholen, ihr Index steigt um 0,7 Prozent. Hier ziehen Contiental um weitere 3,7 Prozent an. Nach der Ankündigung eines Stellensparprogramms zum Wochenauftakt treibt nun eine Kaufempfehlung der Citigroup den Kurs. Die Aktien des französischen Konkurrenten Valeo schneiden mit einem Plus von 5,5 Prozent sogar noch stärker ab. Der Index der Telekomtitel fällt um 1 Prozent. Hier belastet vor allem der Kursabschlag der Vodafone-Aktie von 3,4 Prozent. Der Konzern hat im ersten Halbjahr seines Geschäftsjahres 2023/24 einen deutlich niedrigeren Vorsteuergewinn erzielt als im Vorjahr. Im Sog fallen BT um 1,5 und Deutsche Telekom um 1,3 Prozent. Glencore kauft den Kohle-Bereich des kanadischen Bergbaukonzerns Teck, nachdem Glencore anfangs eine Fusion vorgeschlagen hatte. Der Kurs von Glencore steigt um 3 Prozent. RWE gewinnen 1,8 Prozent. Am Markt kommen die Geschäftszahlen gut an. Sie seien auf der Ergebnisseite klar über den Erwartungen ausgefallen, heißt es. Einen Satz von 9,8 Prozent machen Prosieben nach den Zahlen für das dritte Quartal und dem Ausblick für das laufende Jahr. Marktteilnehmer bemerken dazu, dass die Zahlen im Rahmen der Erwartungen ausgefallen sind und der Ausblick auf der Umsatzseite sogar leicht nach unten korrigiert worden sei. Vermutlich hätten einige Anleger mit Schlimmerem gerechnet und sich entsprechend am Markt positioniert. Hensoldt geben um 4,5 Prozent nach. Der Rüstungskonzern denkt über eine Kapitalerhöhung von bis zu 10 Prozent nach. Damit will er zum Teil den Erwerb der ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH finanzieren. Hensoldt rechnet mit einem Abschluss der Verhandlungen über den geplanten Kauf bis Anfang Dezember.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:36 Mo, 17:47 % YTD

EUR/USD 1,0721 +0,2% 1,0707 1,0703 +0,2%

EUR/JPY 162,65 +0,2% 162,34 162,15 +15,9%

EUR/CHF 0,9674 +0,3% 0,9655 0,9645 -2,3%

EUR/GBP 0,8725 +0,1% 0,8705 0,8723 -1,4%

USD/JPY 151,71 +0,0% 151,62 151,51 +15,7%

GBP/USD 1,2288 +0,1% 1,2299 1,2271 +1,6%

USD/CNH (Offshore) 7,2972 +0,1% 7,3011 7,2924 +5,3%

Bitcoin

BTC/USD 36.296,59 -0,5% 36.698,89 36.938,64 +118,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar zeigt sich mit einem kleinen Minus. Die Schwelle für eine weitere Zinserhöhung dürfte recht hoch sein, insbesondere nach den schwachen Arbeitsmarktdaten vom Oktober, heißt es von Devisen-Analystin You-Na Park-Heger von der Commerzbank. Allerdings sei auch die Schwelle für Zinssenkungen recht hoch, was bedeute, dass eine hartnäckige Inflation dazu beitragen könnte, dass die Zinsen länger hoch bleiben und zumindest eine weitere Abschwächung des Dollars verhindern. Der Dollar zeigt sich vor den Daten leicht schwächer.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Fester - An den ostasiatischen Aktienmärkten und auch an der Börse in Sydney ist es am Dienstag nach oben gegangen. Lediglich die chinesischen Börsen hinkten etwas hinterher, hier gab es nur kleine Gewinne der Leitindizes. Im Fokus standen die im späteren Verlauf des Tages anstehende US-Inflationsdaten, denen die Akteure offenbar zuversichtlich entgegenblickten. Die Hoffnung ist, dass die Inflation weiter zurückgeht und damit die Spekulation gestützt wird, dass der Zinshöhepunkt bereits gesehen wurde - trotz zuletzt vermehrt falkenhafter Töne aus Kreisen der US-Notenbank. Daneben warteten die Marktteilnehmer auf das am Mittwoch stattfindende Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und seinem Pendant Xi Jinping, das erste seit über einem Jahr. Der Stimmung am Markt zuträglich sei in diesem Zusammenhang gewesen, dass beide Seiten Berichten zufolge vor dem Treffen versöhnliche Töne angeschlagen haben sollen, hieß es von Saxo Markets.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen kommen am Dienstag leicht zurück. Historisch betrachtet erwarten die Marktstrategen der Societe Generale nun ein paar positive Wochen für die Kreditmärkte. Im November würden in der Regel gute Neuemissionsvolumen verzeichnet, aber der Dezember sei eher ruhig und die Spreads engten sich bis zum Jahresende ein. Betrachte man die durchschnittlichen Spreads seit 2003, so zeige sich, dass sich diese im November um 6,1 Basispunkte ausweiteten, während der Dezember fast die gesamte Schwäche des Vormonats wieder wettmache. Allerdings schränken die Experten zugleich ein, dass sich die Spreads seit 2014 (ohne die großen Ausschläge während der Subprime-/Lehman-/Auslandskrisen) im November kaum verändert hätten, während sie sich im Dezember um 3,6 Basispunkte eingeengt hätten.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

DELIVERY HERO

