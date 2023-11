MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:09 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YtD

E-Mini-Future S&P-500 4.529,50 +0,4% +14,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.973,50 +0,6% +40,4%

Euro-Stoxx-50 4.319,81 +0,7% +13,9%

Stoxx-50 3.933,77 +0,4% +7,7%

DAX 15.722,50 +0,7% +12,9%

FTSE 7.511,58 +1,0% -0,2%

CAC 7.226,86 +0,6% +11,6%

Nikkei-225 33.519,70 +2,5% +28,5%

EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD

Bund-Future 130,92 -0,06 -1,88

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,81 78,26 -0,6% -0,45 +0,7%

Brent/ICE 82,21 82,47 -0,3% -0,26 +0,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 47,95 47,83 +0,3% +0,13 -46,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.972,15 1.963,37 +0,4% +8,78 +8,1%

Silber (Spot) 23,43 23,13 +1,3% +0,30 -2,3%

Platin (Spot) 894,93 892,50 +0,3% +2,43 -16,2%

Kupfer-Future 3,71 3,68 +0,7% +0,02 -2,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Für die Ölpreise geht es nach unten. Die Notierungen von Brent und WTI fallen um bis zu 0,6 Prozent. Am Vortag hatte noch die Anhebung der Ölnachfrageprognose der Internationalen Energieagentur (IEA) gestützt. Für einen Impuls könnten im Verlauf die wöchentlichen Öllagerdaten sorgen. Die am späten Dienstag veröffentlichten Branchendaten hatten auf einen wöchentlichen Anstieg der Lagerbestände hingedeutet.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die Wall Street dürfte auch zur Wochenmitte weiter zulegen, wenn auch mit gebremstem Tempo. Nachdem die niedriger als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten am Vortag die Hoffnungen bestärkt hatten, dass der Zinsgipfel erreicht ist, konnte nun auch ein Shutdown in den USA abgewendet worden. Das US-Repräsentantenhaus hat für einen Übergangshaushalt gestimmt. Nun stehen noch die Zustimmung des Senats und die Unterschrift von Präsident Joe Biden aus. Auch am Berichtstag könnten die US-Daten für einen Impuls sorgen. Auf der Agenda stehen unter anderem die Einzelhandelsumsätze sowie die Erzeugerpreise, jeweils für Oktober. Nach Handelsende wird Cisco die Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal bekannt geben. Die Aktie verbessert sich vorbörslich leicht.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:00 DE/Morphosys AG, Ergebnis 3Q

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Einzelhandelsumsatz Oktober

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

zuvor: +0,7% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: +0,6% gg Vm

14:30 Empire State Manufacturing Index November

PROGNOSE: -3,0

zuvor: -4,6

14:30 Erzeugerpreise Oktober

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

16:00 Lagerbestände September

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Fester - Nach dem Kursfeuerwerk am Vortag geht es an den europäischen Aktienmärkten am Mittwochmittag weiter nach oben, wenn auch langsamer. Bis auf die weniger konjunkturempfindlichen Sektoren Telekom und Gesundheit liegen dabei fast alle Stoxx-Subindizes im grünen Bereich. Tagesgewinner sind Rohstoffaktien mit Aufschlägen von 2,8 Prozent. Gestützt wird die Stimmung nach wie vor von den günstigen Inflationsdaten aus den USA. Dazu passend ist in Großbritannien die Inflation einen Tick niedriger ausgefallen als erwartet. Und in Deutschland lagen die Großhandelspreise im Oktober 4,2 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Zudem ist der erneut drohende "Shutdown" in den USA wohl vom Tisch. Neue Impulse könnten im Verlauf von den US-Einzelhandelsumsätzen und Erzeugerpreisen kommen. Dazu haben die Akteure das Treffen der Präsidenten der USA und Chinas im Blick, das aber erst in der Nacht stattfinden wird. Infineon (+7,5%) hat trotz rückläufiger Zahlen im Schlussquartal das Ergebnis im Gesamtjahr 2022/23 wie erwartet deutlich gesteigert. Siemens Energy steigen um weitere 5,0 Prozent. Das Unternehmen rechnet zwar noch für mindestens zwei weitere Jahre mit Verlusten im Windgeschäft, plant aber trotzdem im Konzern für das laufende Jahr mit einem Überschuss von rund 1 Milliarde Euro. Darin sind allerdings Mittelzuflüsse zwischen 2,5 und 3 Milliarden Euro aus Veräußerungen und beschleunigtem Portfolioumbau enthalten. Für die Aktie von Nucera geht es um 3,8 Prozent nach oben. Im Handel wird auf die Entscheidung verwiesen, das Wasserstoffkernnetz in Deutschland bis 2032 mit einem Größenumfang von 9.700 Kilometer aufzubauen. Mit einem gesenkten Ausblick geht es für Cropenergies um 3,6 Prozent nach unten. In Paris fallen Alstom um 17 Prozent. Der Konzern hat im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahrs lediglich 1 Million Euro verdient. Das bereinigte operative Ergebnis fiel mit 174 Millionen Euro nicht einmal halb so hoch aus wie erwartet. Nun will Alstom mit Kostensenkungen auf die Entwicklung reagieren. Zudem wird auch eine Kapitalerhöhung erwogen. Ceconomy machen einen Satz um 15,2 Prozent nach oben. Im Handel wird auf einen Bericht im Manager Magazin verwiesen, demnach die chinesische JD.com Interesse an dem deutschen Elektronikriesen haben könnte.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:27 Di, 17:04 % YTD

EUR/USD 1,0862 -0,1% 1,0869 1,0843 +1,5%

EUR/JPY 163,29 -0,2% 163,82 163,48 +16,3%

EUR/CHF 0,9644 -0,3% 0,9660 0,9669 -2,6%

EUR/GBP 0,8711 +0,1% 0,8712 0,8699 -1,6%

USD/JPY 150,33 -0,1% 150,72 150,77 +14,6%

GBP/USD 1,2470 -0,2% 1,2475 1,2464 +3,1%

USD/CNH (Offshore) 7,2484 -0,1% 7,2474 7,2628 +4,6%

Bitcoin

BTC/USD 36.174,08 +1,6% 35.639,79 36.138,68 +117,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar erholt sich nur leicht von den heftigen Vortagesverlusten. Der Dollar-Index legt um0,1 Prozent zu, nachdem er nach den niedriger als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten am Vortag um 1,5 Prozent gefallen war. Den nächsten Impuls dürften die US-Einzelhandelsumsätze für Oktober setzen. Sollten diese schwächer als prognostiziert ausfallen, könnte dies den Greenback erneut unter Druck setzen, heißt es.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Fest - Wie schon am Vortag in den USA sind am Mittwoch an den ostasiatischen Aktienmärkten und an der Börse in Sydney die Indizes nach oben geschossen. Schanghai hinkte mit einem Aufschlag von lediglich knapp 0,6 Prozent hinterher. Hier könnte etwas gebremst haben, dass die chinesische Notenbank im Zuge einer Liquiditätsspritze für den Geldmarkt über umgerechnet fast 200 Milliarden Dollar ihren Einjahreszins unverändert gelassen und nicht etwa gesenkt hatte. Auslöser für die Kauflaune an den Börsen waren günstiger als gedacht ausgefallene US-Inflationsdaten im Oktober. Sie bestärkten die Märkte in der Einschätzung, dass der Zinsgipfel in den USA erreicht ist, also keine weiteren Zinserhöhungen mehr notwendig sein dürften, um die Inflation auf das gewünschte Maß zu drücken. Dazu kam als positiver Impuls, dass der in den USA drohende sogenannte Shutdown zunächst abgewendet wurde. Erneut einigte man sich im Repräsentantenhaus zumindest auf eine Übergangslösung - diesmal bis Mitte Januar. Konjunkturdaten wie ein stärker als gedacht ausgefallener Rückgang des japanischen BIP im dritten Quartal sowie eine in China im Oktober höher als gedacht ausgefallene Industrieproduktion spielten angesichts der allgemeinen Zinseuphorie kaum eine Rolle.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen kommen am Mittwoch deutlich zurück. Der iTraxx Europe liegt bei 69, auf dem Niveau notierte er zuletzt am 15. September. Hintergrund der sind günstiger als erwartet ausgefallene Inflationsdaten aus den USA, worauf die Erwartungen auf Zinssenkungen im kommenden Jahr deutlich gestiegen und die aktuellen Marktzinsen sehr stark gefallen sind. Die Wahrscheinlichkeit einer ersten US- Zinssenkung bereits im Mai liegt nun bei mehr als 80 Prozent, für die EZB beträgt die Wahrscheinlichkeit einer ersten Zinssenkung schon im April ebenfalls 80 Prozent. Wie aus der jüngsten Fondsmanager Umfrage der Bank of America hervorgeht, sind die Entscheider momentan bullisch für Anleihen und damit aktuell richtig positioniert.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

BASF

