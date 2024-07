MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tages des Meeres geschlossen.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.00 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YtD

E-Mini-Future S&P-500 5.688,75 +0,4% +15,8%

E-Mini-Future Nasdaq-100 20.624,75 +0,5% +18,5%

Euro-Stoxx-50 5.026,26 -0,3% +11,2%

Stoxx-50 4.571,82 -0,1% +11,7%

DAX 18.707,14 -0,2% +11,7%

FTSE 8.231,87 -0,3% +6,7%

CAC 7.685,29 -0,5% +1,9%

Nikkei-225 Feiertag

EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD

Bund-Future 131,78 -0,03 -5,89

Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. 2,47 -0,00 -0,10

US-Rendite 10 J. 4,22 +0,04 +0,34

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,13 82,21 -0,1% -0,08 +14,6%

Brent/ICE 85,01 85,03 -0,0% -0,02 +12,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 31,245 31,59 -1,1% -0,34 -1,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.414,82 2.411,22 +0,1% +3,60 +17,1%

Silber (Spot) 30,74 30,79 -0,2% -0,05 +29,3%

Platin (Spot) 1.000,75 1.003,40 -0,3% -2,65 +0,9%

Kupfer-Future 4,55 4,58 -0,7% -0,03 +15,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Ölpreis tritt mehr oder weniger auf der Stelle, nachdem der Dollar zwischenzeitliche Gewinne wieder abgegeben hat. Gebremst wird der Preisanstieg von Nachfragesorgen, nachdem chinesische Konjunkturdaten in Summe schwach ausgefallen sind.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

An den US-Börsen zeichnet sich ein positiver Start in die neue Handelswoche ab. Der Anschlag auf den Ex-Präsidenten und Präsidentschaftskandidaten Donald Trump vom Wochenende, den dieser leicht verletzt überlebte, hat nach Aussage von Beobachtern die Chance Trumps auf einen Wahlsieg erhöht. Trump gilt als "marktfreundlicher" als der amtierende Präsident Joe Biden. Davon profitiert in erster Linie die Aktie des von Trump gegründeten Social-Media-Unternehmens Trump Media & Technology Group, dessen Kurs im vorbörslichen Handel einen Satz von rund 53 Prozent macht.

Andere Themen treten derweil in den Hintergrund. So geht die Bilanzsaison in eine neue Runde. Am Montag hat schon der Vermögensverwalter Blackrock Zahlen vorgelegt. Die Aktie legt in einer ersten Reaktion um 1,2 Prozent zu. Vor der Startglocke wird überdies noch Goldman Sachs Zahlen vorlegen. Bei Broadcom wird am Montag der Aktiensplit wirksam. Im Tausch für eine alte Aktie finden Anleger 10 neue in ihren Depots.

An Konjunkturdaten wird der Empire State Manufacturing Index für Juli veröffentlicht.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Bürgerliches Brauhaus Ravensburg-Lindau 10,00 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Empire State Manufacturing Index Juli

PROGNOSE: -6,0

zuvor: -6,0

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Etwas leichter - Das Attentat auf US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump ist Thema Nummer Eins, die Auswirkungen auf die Börse halten sich aber in Grenzen. Erwartet wird, dass der Ex-Präsident durch den gescheiterten Mordanschlag weiter an Zustimmung gewinnt. Bei einem Wahlsieg dürfte Trump die Zölle erhöhen, aber auch die Steuern senken und damit das US-Haushaltsdefizit weiter in die Höhe treiben. Möglicherweise könnten am Nachmittag von einer Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell Impulse ausgehen. Sollte Powell den jüngsten Rückgang der Inflation stärker thematisieren, werde die Zinsspekulation weiter zunehmen, sagt der Marktteilnehmer. Die Berichtssaison liefert Impulse. Von enttäuschenden Zahlen spricht ein Marktteilnehmer mit Blick auf Swatch (-10,4%). Swatch setzt nun auf ein starkes zweites Halbjahr und meint, der Umstrukturierungsprozess trage Früchte. Ein enttäuschender Quartalsbericht drückt den Kurs von Burberry sogar um 15,3 Prozent. Im Gefolge fallen Hugo Boss um 2,8 Prozent. Für LVMH geht es 1,6 Prozent nach unten, Kering geben 3,7 Prozent ab. Baywa brechen um 33 Prozent ein. Grund ist die Meldung von Freitagabend, dass der Agrar-, Handels- und Energiekonzern ein Sanierungsgutachten in Auftrag gegeben hat. Nordex (-4,6%) verzeichnete im ersten Halbjahr ein deutliches Wachstum des Auftragseingangs. Im zweiten Quartal schwächten sich die Orders aber spürbar ab. Drägerwerk fallen nach Zahlenvorlage um 0,8 Prozent. Bei Warburg heißt es, Drägerwerk habe die Schätzungen des Hauses für das zweite Quartal sowohl auf der Umsatz- als auch auf der EBIT-Seite deutlich geschlagen, der Auftragseingang habe die Erwartungen aber unterschritten.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:29 Fr, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,0909 +0,2% 1,0887 1,0908 -1,2%

EUR/JPY 172,32 +0,0% 172,22 172,15 +10,7%

EUR/CHF 0,9751 +0,0% 0,9752 0,9753 +5,1%

EUR/GBP 0,8406 +0,2% 0,8397 0,8396 -3,1%

USD/JPY 157,96 -0,1% 158,19 157,87 +12,1%

GBP/USD 1,2978 -0,0% 1,2965 1,2990 +2,0%

USD/CNH (Offshore) 7,2709 -0,1% 7,2781 7,2675 +2,1%

Bitcoin

BTC/USD 62.550,56 +2,1% 62.870,10 58.013,36 +43,6%

Am Devisenmarkt ziehen Kryptowährungen, darunter vor allem Bitcoin, kräftig an. Trump gilt als aufgeschlossener gegenüber Kryptowährungen als Biden. Der Dollar gibt derweil anfängliche Gewinne wieder ab; der Dollarindex tendiert kaum verändert. "Sichere Häfen" wie der Dollar seien mit den gestiegenene Aussichten auf einen Wahlsieg Trumps nicht gesucht, heißt es aus dem Handel.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Uneinheitlich - Während der HSI in Hongkong deutlich nachgab, ging es in Sydney nach oben, gestützt von der zuletzt in den USA gestiegenen Zinssenkungserwartung für September. Der S&P/ASX-200 schloss damit zugleich erstmals in seiner Geschichte über der Marke von 8.000 Punkten. Gesprächsthema Nummer eins war das Attentat auf US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump am Wochenende und was dies für den Wahlausgang bedeuten könnte. Für mehr Bewegung - insbesondere in Hongkong - sorgten Konjunkturdaten aus China. Sie fielen insgesamt eher schwach aus. Während das BIP im zweiten Quartal mit einem Plus von 4,7 Prozent die Prognose von 5,0 Prozent verfehlte, fiel die Zunahme der Industrieproduktion mit plus 5,3 Prozent im Juni besser aus als geschätzt. Zugleich stieg der Einzelhandelsumsatz zwar um 2,0 Prozent, damit aber deutlich schwächer als prognostiziert und auch als im Vormonat. In Hongkong waren entsprechend die Blicke Marktteilnehmer auf das sogenannte "Dritte Plenum" gerichtet. Ab dem Berichtstag kommt die chinesische Führung zu diesem Treffen zusammen, um die Weichen für die Wirtschaftspolitik der Volksrepublik für die kommenden Jahre zu stellen. Schwach lagen in Hongkong Immobilienaktien im Markt. Für China Vanke ging es um 2,5 und für Longfor um 3,5 Prozent nach unten. Weichai Power verteuerten sich dagegen um gut 2 Prozent nach einer optimistischen Gewinnprognose. Im südkoreanischen Seoul schnellte die Aktie des Lenkraketenherstellers LIG Nex1 um 13 Prozent nach oben nach einem erfolgreichen Produkttest in den USA. Tagessieger in Sydney waren Technologieaktien, deren Subindex um 1,4 Prozent stieg. Nanosonics verbesserten sich um 5,1 Prozent, nach positiv aufgenommenen Umsatzzahlen des Medizintechnikanbieters.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen (CDS) kommen zum Start in die Woche minimal zurück. Ein Marktteilnehmer verweist auf die langsam austrocknenden Volumina aufgrund der Sommerpause. Der Datenkalender ist diese Woche prall gefüllt. Die EZB-Ratssitzung wird nach Aussage der Marktstrategen der Helaba viel Aufmerksamkeit bekommen, mit einer Veränderung der Geldpolitik werde jedoch nicht gerechnet. Zum einen sei die Servicepreisinflation, mithin die Kerninflation, noch erhöht, ebenso wie die Lohnsteigerungen, ungeachtet der rückläufigen Tendenz. Zum anderen dürfte die EZB trotz der Beteuerungen der Unabhängigkeit von der Fed nicht allzu stark in "Vorleistung" gegenüber der US-Geldpolitik gehen wollen.

Derweil verweisen die Zinsstrategen der Commerzbank darauf, dass die Wahrscheinlichkeit zunimmt, dass die Fed die Zinssätze im September senkt. Der Markt habe für September minus 25 Basispunkte voll eingepreist und minus 62 Bp. bis zum Jahresende. Powell könnte heute Abend in seinem Interview vor dem Economic Club of Washington DC den Weg für Zinssenkungen weiter ebnen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

AUDI

