Der Bahninfrastruktur-Zulieferer Vossloh hat einen Auftrag in Australien erhalten. In den kommenden drei Jahren wird das Unternehmen Betonschwellen an die staatliche Bahngesellschaft Queensland Rail (QR) liefern.

Astrazeneca: Imfinzi-Kombination wirkt in Studie bei Gallengangskrebs

Astrazeneca hat in einer Phase-3-Studie mit dem humanen monoklonalen Antikörper Imfinzi laut Mitteilung eine "signifikante Verbesserung" des Gesamtüberlebens bei Patienten mit fortgeschrittenem Gallengangskrebs erreicht.

Co-Operative Bank will britische TSB von Sabadell kaufen

Die Co-Operative Bank plc will der spanischen Banco de Sabadell SA deren britische Tochter TSB Banking Group abkaufen.

Aktionär bei Just Eat fordert Abspaltung von Grubhub

Der Just-Eat-Investor Cat Rock Capital Management LP fordert den Essenslieferanten dazu auf, Grubhub bis zum Ende des Jahres zu verkaufen oder abzuspalten.

Verkauf von Monte dei Paschi an Unicredit gescheitert

Die monatelangen Gespräche zwischen der italienischen Regierung und der Bank Unicredit SpA über den Verkauf der verstaatlichten Banca Monte dei Paschi di Siena Spa sind ohne Ergebnis beendet worden. Dies teilten Unicredit und die Regierung mit.

IPO/Volvo Cars kommen nur am unteren Ende der Preisspanne

Der schwedische Automobilhersteller Volvo Cars hat den Preis für seinen Börsengang am unteren Ende der angekündigten Preisspanne festgesetzt. Das Unternehmen, das sich im Besitz der chinesischen Zhejiang Geely Holding befindet, reduzierte auch den Umfang seines Aktienangebots.

Microsoft warnt vor weiteren Hackerangriffen

Die mit Russland verbundenen Hacker, die im vergangenen Jahr einen großen Teil der US-Regierung und zahlreiche Privatunternehmen wie etwa die Solarwinds Corp angegriffen haben, verstärken offenbar ihre Aktivitäten. Sie seien in weitere Technologieunternehmen eingedrungen, um sensible Informationen zu stehlen, so Cybersecurity-Experten.

Paypal will Pinterest nicht kaufen

Der US-Zahlungsdienstleister Paypal Holdings Inc plant derzeit keine Übernahme der Social-Media-Plattform Pinterest. Mit dieser Stellungnahme reagiert Paypal auf Medienberichte, wonach die Unternehmen in frühen Gesprächen über einen Multimilliarden-Dollar-Deal waren.

Tesla zieht Update für Autopilot wegen Problemen zurück

Tesla hat wegen Problemen eine neue Softwareversion für autonomes Fahren wieder zurückgenommen.

Tesla-Zulieferer Panasonic entwickelt stärkere Batterie

Der Tesla-Zulieferer Panasonic Corp., hat zum ersten Mal eine größere Lithium-Ionen-Batterie vorgestellt, die er an Tesla liefern will.

Evergrande nimmt Arbeit an zehn Bauprojekten wieder auf

Der angeschlagene chinesische Immobilienkonzern Evergrande hat nach eigenen Angaben die Arbeiten an "mehr als zehn Bauprojekten" wieder aufgenommen. Es handle sich um Baustellen an sechs Standorten, teilte Evergrande mit.

