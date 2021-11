About You weitet Verlust aus - erhöhte Umsatzprognose bestätigt

Der Online-Modehändler About You hat seinen Nettoverlust im zweiten Quartal bei deutlich steigenden Umsätzen ausgeweitet. Die Ende September angehobene Umsatzprognose bestätigte die About You Holding SE.

Eckert & Ziegler bestätigt Ausblick nach guten neun Monaten

Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG hat Gewinn und Umsatz im Neunmonatszeitraum gesteigert. Der im SDAX und TecDAX notierte Konzern bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr.

Einhell erhöht Ausblick

Der Werkzeughersteller Einhell wird zuversichtlicher für das Gesamtjahr. In den ersten neun Monaten habe sich das Geschäft trotz höherer Seefrachtraten und Rohstoffpreiserhöhungen gut entwickelt.

Lieferando kritisiert Vorwürfe der Gewerkschaft NGG vor Kundgebung

Vor einer Demonstration von Lieferando-Beschäftigten für mehr Lohn hat der Essenslieferdienst die Vorwürfe der Gewerkschaft NGG bezüglich eines "diskriminierenden" Bonussystems scharf zurückgewiesen.

Manz trotz Quartalsverlust zuversichtlich fürs Gesamtjahr

Die Manz AG ist im dritten Quartal bei einem höheren Umsatz in die roten Zahlen gerutscht. Geschuldet war dies einem höheren Aufwand für Material und Personal sowie einem im Jahresvergleich schwächeren Beteiligungsergebnis.

Medios verdreifacht Quartalsgewinn und bestätigt Prognose

Die Medios AG sieht sich nach dem dritten Quartal auf Kurs, im Gesamtjahr erstmals einen Umsatz von deutlich mehr als 1 Milliarde Euro zu erwirtschaften.

Mutares bestätigt Jahres- und Mittelfristprognose

Die Beteiligungsgesellschaft Mutares hat in den ersten neun Monaten einen neuen Umsatzrekord erzielt und den operativen Gewinn mehr als verdreifacht. Die Jahresprognose und das mittelfristige Umsatzziel bestätigte das Unternehmen.

Wirtschaftsprüfer erteilen Northern Data uneingeschränktes Testat

Die Zahlenwerke des Rechenzentrumsbetreibers Northern Data für das vergangene Jahr haben das Gütesiegel der Prüfer erhalten. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG jeweils uneingeschränkte Testate für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss 2020 erhalten.

Schaeffler kassiert Umsatzprognose für 2021

Belastet von den Chip-Engpässen in der Autobranche, hat Schaeffler den Umsatzausblick für dieses Jahr gesenkt. Auch die unerwartet gut laufenden Geschäfte in der Industriesparte können die Einbußen bei Automotive Technologies nicht ausgleichen.

Technotrans hebt Umsatzprognose nach neun Monaten an

Der Technologiekonzern Technotrans hat in den ersten neun Monaten seinen Umsatz gesteigert und sein operatives Ergebnis sowie den Gewinn mehr als verdoppelt.

United Internet bestätigt Ausblick nach gutem Quartal

Der Telekomanbieter und Internetdienstleister United Internet hat nach einem guten dritten Quartal mit Zuwächsen bei Umsatz und Ergebnis den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt.

AB Foods beschleunigt Expansion

Die Associated British Foods plc will die Expansion seiner Bekleidungskette Primark in den USA und Europa beschleunigen und glaubt, über genügend Vorräte zu verfügen, um das wichtige Weihnachtsgeschäft abzudecken.

Carrefour beschleunigt Investitionen in E-Commerce

Carrefour hat sich mittelfristige Ziele für den Bereich E-Commerce gesetzt und will die Investitionen in den Online-Handel hochfahren. Auch soll der Bereich früher klimaneutral werden als der Rest der Gruppe.

Gazprom beginnt mit Erhöhung von Gaslieferungen nach Europa

Gemäß einer Anweisung von Russlands Präsident Wladimir Putin hat der russische Energieriese Gazprom am Dienstag nach eigenen Angaben mit der Umsetzung eines Plans zur Erhöhung von Gaslieferungen Richtung Europa begonnen.

Swiss Life steigert Gebührenerträge - Prämien sinken leicht

Die Swiss Life hat in den ersten neun Monaten höhere Gebühreneinnahmen in allen Divisionen erzielt. Die Prämieneinnahmen des Schweizer Versicherers und Asset Managers gingen leicht zurück, was vor allem dem Geschäft im Heimatmarkt geschuldet war.

Unicredit verkauft Anteil an Yapi Kredi für 300 Mio EUR

Die italienische Bank Unicredit steigt bei der türkischen Bank Yapi Kredi aus. Unicredit verkauft fast ihren gesamten Anteil an der Yapi ve Kredi Bankasi AS für 300 Millionen Euro an die türkische Unternehmensgruppe KOC Holding AS, um ihre Kapitalkraft zu stärken, wie die Bank am Montagabend mitteilte.

Wienerberger erhöht Ausblick für operativen Gewinn

Der österreichische Baustoffkonzern Wienerberger hat im dritten Quartal dank der starken Nachfrage Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert. Die Prognose für den operativen Gewinn erhöhte das Unternehmen erneut. Erwartet wird ein neues Rekordjahr.

GE teilt sich in drei Unternehmen auf

Die seit Jahren andauernde Umstrukturierung von General Electric macht einen weiteren großen Schritt nach vorn. Der Industriekonzern kündigte an, sich in drei Unternehmen aufzuspalten: Ein Unternehmen wird sich auf das Gesundheitswesen konzentrieren, ein weiteres auf den Bereich Energie und Strom und das dritte auf die Luftfahrt.

Nissan Motor erhöht Gewinnausblick

Der japanische Autobauer Nissan Motor hat es im zweiten Quartal wieder in die schwarzen Zahlen geschafft. Zudem erhöhte der Konzern die Gewinnerwartung für das Gesamtjahr, senkte aber wegen der herrschenden Halbleiterknappheit den Ausblick für Absatz und Umsatz.

TSMC und Sony planen Chipfabrik für 7 Mrd Dollar in Japan

Der Chiphersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) und der japanische Sony-Konzern planen eine Chipfabrik für 7 Milliarden US-Dollar in Japan.

