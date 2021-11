Mutares kauft Logistiker Frigoscandia von Posten Norge

Die Beteiligungsgesellschaft Mutares kauft der norwegischen Staatspost Posten Norge das Logistikunternehmen Frigoscandia ab. Die im südschwedischen Helsingborg ansässige Gesellschaft hat sich auf Logistiklösungen für frische, gekühlte und gefrorene Lebensmittel spezialisiert und ist in Europa, aber vorwiegend im Norden tätig, wie Mutares in München mitteilte.

Rheinmetall verstärkt sich mit Akquisition bei mobiler Medizintechnik

Rheinmetall hat sich im Bereich mobiler Medizintechnik mit der Übernahme der Firma Zeppelin Mobile Systeme GmbH (ZMS) verstärkt. Finanzielle Details gab die Düsseldorfer Rheinmetall AG nicht bekannt. ZMS ist den Angaben zufolge auf Container- und Shelterlösungen für Einsätze in Krisengebieten spezialisiert, die vorrangig für mobile medizinische Funktionsräume im zivilen Sektor sowie für militärische Führungseinrichtungen genutzt werden.

Baustoffhersteller Sto kämpft mit rasant steigenden Kosten

Lieferengpässe und außergewöhnlich stark gestiegene Kosten bei Rohmaterialien und Logistik haben das Ergebnis des württembergischen Baustoffspezialisten Sto im dritten Quartal belastet. Während sich das Umsatzwachstum wie erwartet "deutlich" verlangsamte, lag das Konzernergebnis "erheblich" unter dem Vorjahreswert, wie die Sto SE & Co. KGaA ohne Nennung detaillierter Zahlen in Stühlingen mitteilte.

Ryanair beendet Börsennotiz in London zum 20. Dezember

Ryanair setzt den erwogenen Rückzug von der Börse in London um. Die Ryanair-Aktie wird am 17. Dezember letztmalig an der London Stock Exchange gehandelt, wie die irische Fluggesellschaft mitteilte. Der primäre Handelsplatz für das Wertpapier bleibt Euronext Dublin.

