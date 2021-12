hat einen milliardenschweren Auftrag im Zusammenhang mit der geplanten U-Bahn-Verbindung zum neuen Flughafen in Sydney erhalten. Wie die australische Hochtief-Tochter Cimic mitteilte, hat das zur Gruppe gehörende Unternehmen CPB Contractors in einem Joint Venture mit Ghella den Zuschlag für den Auftrag im Gesamtwert von 1,8 Milliarden US-Dollar erhalten. Davon entfallen auf CPB Contractors Einnahmen von rund 1,35 Milliarden Dollar.

NOVATEK

wird Uniper künftig langfristig mit bis zu 1,2 Millionen Tonnen kohlenstoffarmem Ammoniak pro Jahr beliefern. Ein entsprechendes Eckpunktepapier sei mit dem russischen Energieunternehmen unterzeichnet worden, teilte die Uniper SE mit. Beliefert werden sollen damit Unipers Kunden in Deutschland und Nordwesteuropa.

NOVARTIS

Der Pharmakonzern verstärkt sich in der Augenheilkunde. Die Novartis AG übernimmt Gyroscope Therapeutics, das an einer Gentherapie für altersbedingte Makuladegeneration arbeitet. Novartis wird zunächst eine Zahlung von 800 Millionen US-Dollar leisten. Weitere bis zu 700 Millionen Dollar sollen abhängig vom Erreichen bestimmter Meilensteine folgen.

MOELLER-MAERSK

hat sich mit LF Logistics Holdings Ltd. auf eine Übernahme geeinigt. Wie die dänische Reederei mitteilte, wird es 100 Prozent des in Asien-Pazifik ansässigen Logistikunternehmens für einen Unternehmenswert von 3,6 Milliarden US-Dollar erwerben.

GAZPROM

will im kommenden Jahr 1,757 Billionen russische Rubel (21,15 Milliarden Euro) investieren. Der Aufsichtsrat habe entsprechende Pläne für ein Investitionsprogramm genehmigt. Die Finanzierung für das Investitionsprogramm beläuft sich den Angaben zufolge auf 1,500 Billionen Rubel. Für die Kreditaufnahme für 2022 sind 272,79 Milliarden Rubel vorgesehen.

INTEL / SK HYNIX

Intel hat von der chinesischen Kartellbehörde grünes Licht für den 9 Milliarden US-Dollar schweren Verkauf seiner Flash-Speicherchip-Sparte an die südkoreanische SK Hynix Inc erhalten. Damit hat die Transaktion die letzte Hürde genommen. Die beiden Unternehmen hatten sich vor mehr als einem Jahr auf die Übernahme geeinigt, die nun in acht Ländern genehmigt wurde, wie SK Hynix mitteilte.

