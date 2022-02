K+S erwartet nach vorläufigen Berechnungen für den operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sowie für den freien Cashflow im vergangenen Jahr deutlich höhere Ergebnisse als bisher prognostiziert.

Knaus Tabbert ordert Fahrgestelle auch bei Mercedes Benz

Die Knaus Tabbert AG bietet künftig auch Wohnmobile auf Basis der Fahrgestelle des Mercedes-Benz Sprinters an. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde eine Vereinbarung über die Lieferung leichter Nutzfahrzeuge als Basis für Reisemobile abgeschlossen. Knaus Tabbert erweitere damit das Angebot an Basisfahrzeugen auf drei Zulieferer.

Thyssenkrupp plant keine Fusion mit KlöCo

Immer wieder aufkommende Spekulationen über einen Zusammenschluss von Thyssenkrupp mit dem Stahlhändler Klöckner & Co hat Vorstandschefin Martina Merz deutlich zurückgewiesen. "Eine Fusion beziehungsweise ein Zusammenschluss mit Klöckner & Co ist für uns kein Thema", sagte die Managerin auf der Hauptversammlung nach der entsprechenden Frage eines Aktionärs.

Verselbstständigung der Stahlsparte von Thyssenkrupp nicht 2022

Eine etwaige Verselbstständigung der Stahlsparte von Thyssenkrupp steht in diesem Jahr nicht auf der Tagesordnung. Konzern-Finanzvorstand Klaus Keysberg antwortete auf der Hauptversammlung des Ruhrkonzerns auf die Frage eines Aktionärs, ob noch 2022 mit einer außerordentlichen Hauptversammlung zu rechnen sei, um über die Trennung abzustimmen, dies sei aktuell nicht der Fall. Keysberg wies darauf hin, dass die Prüfung der Machbarkeit eines solchen Vorhabens sehr komplex sei und deshalb viel Zeit in Anspruch nehme.

Arcelor investiert in Frankreich 1,7 Mrd EUR in Dekarbonisierung

Der Stahlkonzern Acelormittal investiert mit Unterstützung der französischen Regierung in die Verkleinerung des CO2-Abdrucks seiner Stahlwerke in Frankreich. Der Konzern kündigte ein Dekarbonisierungsprogramm über 1,7 Milliarden Euro an, mit er seinen CO2-Ausstoß in dem Land bis 2030 um 40 Prozent senken will.

Enel bucht dank starken Wachstums höheres Ergebnis

Bei Enel hat die Gewinnentwicklung im abgelaufenen Jahr nicht mit dem starken Umsatzwachstum mitgehalten, das in allen Geschäftsbereichen zu verzeichnen war.

Intesa Sanpaolo will 25 Milliarden Euro bis 2025 ausschütten

Intesa Sanpaolo strebt für die nächsten Jahr eine Steigerung von Erträgen und Rentabilität an. Dies soll das italienische Kreditinstitut in die Lage versetzen, zwischen 2021 und 2025 insgesamt 22 Milliarden Euro an seine Aktionäre ausschütten, wie es in einer Mitteilung zu den aktuellen Quartalszahlen heißt.

Sanofi wächst und steigert den Gewinn

Nach einer Steigerung des Gewinns im vierten Quartal peilt Sanofi auch für das angelaufene neue Gesamtjahr eine Ergebnisverbesserung an.

TomTom verringert Verlust im 4. Quartal und 2021

TomTom hat im vierten Quartal und Gesamtjahr die Verluste trotz Umsatzrückgängen verringert. Im laufenden Jahr sieht der niederländische Navigationstechnologie-Konzern den Umsatz maximal leicht über dem Vorjahreswert. Investitionen sollen CEO Harold Goddijn zufolge zu Effizienzgewinnen führen und in Verbindung mit steigenden Umsätzen, vor allem im Autogeschäft, "voraussichtlich ab 2023 zu einem positiven Free Cashflow führen".

Vinci verdoppelt Überschuss und erhöht Dividende

Der französische Bau- und Infrastrukturkonzern Vinci hat im vergangenen Jahr auf Basis von starkem Wachstum seinen Nettogewinn gut verdoppelt. 2022 soll der Überschuss höher als 2019 ausfallen und damit das Vor-Pandemie-Niveau übertreffen, geht aus einer Mitteilung von Vinci hervor.

Volvo Cars und Northvolt errichten Batteriewerk in Göteburg

Der Premiumautohersteller Volvo wird mit der Northvolt AB ein neues Werk zur Produktion von Batterien errichten. Das Werk soll in Göteburg gebaut werden und 2025 in Betrieb gehen, teilte die beiden Unternehmen mit. Bis zu 3.000 Arbeitsplätze sollen entstehen.

OLG Karlsruhe: Facebook muss vor Kontokündigung abmahnen

Facebook darf Nutzerkonten nur im Ausnahmefall ohne vorherige Abmahnung kündigen. Das entschied das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe am Freitag und gab damit einem Nutzer Recht, dessen Account gesperrt und später gekündigt worden war. Der Mann hatte zur rechtsextremen sogenannten Identitären Bewegung gepostet, woraufhin seine Beiträge gelöscht wurden. Nach einem weiteren Post wurde sein Konto deaktiviert.

