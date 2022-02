verkleinert den Vorstand. Wie der Investmentmanager mitteilte, soll CEO Rene Parmantier nun zusätzlich die Verantwortung für das Segment Real Estate Debt und damit auch die Geschäftsführung der Corestate Bank übernehmen. Der Aufsichtsrat der Corestate Capital Holding S.A. habe Johannes Märklin und Sebastian Ernst mit Wirkung zum 7. Februar 2022 aus dem Vorstand und allen weiteren Funktionen in der Gruppe abberufen.

DEUTSCHE BANK

hat von der Europäischen Zentralbank (EZB) neue Mindestkapitalanforderungen erhalten. Wie die Bank mitteilte, muss sie auf Konzernebene ab dem 1. März eine harte Kernkapitalquote (CET-1) von mindestens 10,43 Prozent ausweisen. Das ist das Ergebnis des im Rahmen des im vergangenen Jahr durchgeführten Überprüfungs- und Bewertungsprozesses der Bankenaufsicht (SREP). Die Bank hatte für Ende 2021 einen Wert von 13,2 Prozent ausgewies.

HAMBORNER REIT

hat 2021 operativ weniger verdient und weniger Miet- und Pachterlöse eingenommen. Unter dem Strich hat der Duisburger SDAX-Konzern wieder schwarze Zahlen geschrieben. Die Dividende für 2021 soll mit 0,47 Euro je Aktie auf Vorjahresniveau bleiben.

LINDE

Der Gaseanbieter hat von der BASF SE einen langfristigen Auftrag über die Lieferung von Wasserstoff und Dampf erhalten. Linde wird eine neue Wasserstoffproduktionsanlage in Chalampé (Frankreich) planen, bauen, besitzen und betreiben, wie der Konzern mitteilte. Damit verdoppelt Linde seine derzeitigen Kapazitäten im Chemiepark Chalampé, wo das Unternehmen bereits eine Produktionsanlage betreibt.

SARTORIUS

Der Labor- und Pharmaausrüster erwartet für 2022 nach dem Abschluss einer Übernahme ein etwas stärkeres Umsatzwachstum als bisher. Der Konzernumsatz soll sich um etwa 15 Prozent bis 19 Prozent erhöhen, teilte das Unternehmen mit. Bisher wurden etwa 14 Prozent bis 18 Prozent erwartet. In der neuen Prognose sei ein erwarteter nicht-organischer Wachstumsbeitrag aus Akquisitionen von etwa 2 Prozentpunkten (bisher etwa 1 Prozentpunkt) enthalten. Für die operative EBITDA-Marge werde weiter etwa 34 Prozent angepeilt.

TUI

Der durch die Corona-Pandemie in Schieflage geratene Reisekonzern Tui will sich auf seiner Hauptversammlung am Dienstag vorsorglich weitere Kapitalerhöhungen über bis zu 1,7 Milliarden Euro absegnen lassen. Wann diese umgesetzt werden könnten, etwa um weitere Staatshilfen zu tilgen, ließ Konzernchef Fritz Joussen in einer Telefonkonferenz mit Journalisten offen.

AMS-OSRAM

Das Geschäft hat sich im Schlussquartal deutlich weniger profitabel entwickelt als zuletzt. Der Spezialist für Lichtlösungen und optische Sensoren verbuchte nach eigenen Angaben im vierten Quartal eine bereinigte operative Marge bezogen auf das EBIT von 9,6 Prozent. Das sind 710 Basispunkte weniger als im Vorjahr und 70 Basispunkte weniger als im Vorquartal. Während die Umsätze auch als Folge von Dekonsolidierungseffekten um 13 Prozent zum Vorjahr auf 1,41 Milliarden Dollar zurückgingen, sank das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) um die Hälfte auf 135 Millionen Dollar.

BNP Paribas

Die französische Großbank hat den Gewinn im vierten Quartal bei nur leicht steigenden Einnahmen deutlicher erhöht als erwartet. Der Nettogewinn kletterte laut Mitteilung in den drei Monaten auf 2,31 Milliarden Euro von 1,59 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Die Einnahmen erreichten 11,23 Milliarden nach 10,83 Milliarden im vierten Quartal 2020.

BP

will bis zum Ende des Jahrzehnts noch nachhaltig Geld mit der Förderung von fossilen Brennstoffen verdienen. Der britische Öl- und Gasriese rechnet allerdings bis 2030 mit einem Rückgang der Produktion um 40 Prozent gegenüber dem Niveau von 2019, wie er bei Vorlage der jüngsten Zahlen erklärte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Wertberichtigungen aus dem Geschäft mit Kohlenwasserstoffen soll bis 2025 bei etwa 33 Milliarden Dollar gehalten werden und in den Folgejahren bis 2030 zwischen 30 und 35 Milliarden Dollar. Damit das gelingt, will sich im angestammten Geschäft auf Kosten und Leistung konzentrieren und nur diszipliniert in margenstarke Geschäfte investieren.

DANSKE BANK

Der ehemalige Commerzbank-Chef Martin Blessing soll Chairman im Verwaltungsrat der dänischen Danske Bank werden. Wie die Danske Bank AS mitteilte, tritt der Verwaltungsratsvorsitzende Karsten Dybvad bei der kommenden Hauptversammlung nicht zur Wiederwahl an. Die Bank empfiehlt Blessing, der bereits seit 2020 Mitglied des Verwaltungsrats und Chef von dessen Risikoausschuss ist, als dessen Nachfolger.

EDF

hat die Prognose für die Atomstromerzeugung in Frankreich dieses Jahr erneut gesenkt. EDF rechnet laut Mitteilung nun für 2022 mit einer Kernkraftwerksleistung von 295 bis 315 Terawattstunden. Der Energieversorger hatte bereits Mitte Januar seine Produktionserwartungen auf 300 bis 330 Terawattstunden (TWh) gesenkt, nachdem Defekte an fünf Reaktoren an den Standorten Civaux und Penly festgestellt worden waren.

VOLVO CARS

Der Premiumautohersteller will in den kommenden Jahren 10 Milliarden schwedische Kronen (ca. 960 Millionen Euro) in sein Produktionswerk in Torslanda bei Göteborg investieren, um die Produktion seiner nächsten Generation von Elektroautos vorzubereiten. Im Rahmen der geplanten Investitionen werde das Unternehmen eine Reihe neuer und nachhaltigerer Technologien und Fertigungsverfahren in dem Werk einführen, teilte die Volvo Car AB mit.

ORANGE / MASMOVIL

Die Telekomanbieter Orange und Masmovil Ibercom erwägen nach einem Bericht der spanischen Zeitung Expansion eine Fusion ihrer Geschäfte in Spanien. Die vorliegenden Vorschläge sähen vor, dass die Parteien jeweils 50 Prozent an dem fusionierten Unternehmen halten würden, schreibt Expansion. Auf Anfrage hätten sich beide Unternehmen zu den Informationen nicht äußern wollen.

UNILEVER

Der Konsumgüterkonzern verkauft sein Direktvertriebsgeschäft in Thailand, Unilever Life, an die thailändische RS Group. Einen Kaufpreis nannte die Unliever plc nicht. RS Group bezifferte das Investitionsvolumen in einer separaten Mitteilung auf 880 Millionen Baht (ca. 23,4 Millionen Euro).

DUPONT

hat mit dem Ergebnis im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, hat eine ambitionierte Umsatzprognose abgegeben und will die Dividende um 10 Prozent erhöhen. Zudem kündigte der US-Konzern ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 1 Milliarde US-Dollar an.

PELOTON

Der Fitnessgeräte-Hersteller will seinen CEO austauschen, Kosten senken und das Board umbauen. Die nachlassende Nachfrage nach Peloton-Fitnessfahrädern und -Laufbändern für das Training zu Hause hat den Marktwert des einst so erfolgreichen Herstellers und Pandemie-Publikumslieblings dramatisch in den Keller fallen lassen.

NISSAN MOTOR

hat die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2021/22 nach einem guten dritten Quartal angehoben. Für die zwölf Monate per Ende März rechnet das Unternehmen nun laut Mitteilung mit einem Nettogewinn von 205 Milliarden Yen oder umgerechnet knapp 1,6 Milliarden Euro. Bisher hatte Nissan 180 Milliarden Yen in Aussicht gestellt.

SOFTBANK / NVIDIA

Nvidia und die japanische Softbank haben den Megadeal zum Verkauf des britischen Chipentwicklers Arm an den US-Konzern endgültig zu den Akten gelegt. Beide Unternehmen teilten am Dienstag in einer gemeinsamen Stellungnahme mit, dass sie sich darauf geeinigt haben, die Transaktion "aufgrund erheblicher regulatorischer Herausforderungen" nicht weiterzuverfolgen. Stattdessen plant die Softbank Group Corp., die Arm besitzt, den britischen Chipspezialisten an die Börse zu bringen.

