verstärkt sich im professionellen Friseurgeschäft und erwirbt das Friseurgeschäft von Shiseido in Asien-Pazifik unter der lizensierten Dachmarke Shiseido Professional. Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden. Der japanische Kosmetikkonzern Shiseido wird einen Anteil von 20 Prozent an der Tochtergesellschaft in Japan behalten, um das weitere Wachstum des Geschäfts in der Partnerschaft mit Henkel zu unterstützen. Henkel veröffentli

BOSCH

Bessere Geschäfte in allen Bereichen haben Bosch vergangenes Jahr ein überraschend starkes Umsatzplus beschert. Den Gewinn konnte der weltweit größte Autozulieferer den veröffentlichten Eckzahlen für das vergangene Jahr zufolge deutlich überproportional zum Umsatz um über die Hälfte steigern. Rückenwind gab dem Stiftungskonzern besonders die Erholung im Maschinenbau.

DIC ASSET

hat im vergangenen Jahr seine operative Ertragskraft erhöht und stellt für 2022 weiteres Wachstum in Aussicht. Die Aktionäre sollen in den Genuss einer höheren Dividende von 0,75 (Vorjahr: 0,70) Euro je Aktie kommen. Wie schon in den vergangenen Jahren soll die Gewinnbeteiligung wahlweise als Aktiendividende angeboten werden.

HEIDELBERGER DRUCK

hat im dritten Geschäftsquartal Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert. Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2021/22 hob der SDAX-Konzern dank der guten Auftragslage leicht an, während die Margenprognose bestätigt wurde. Die Sicherstellung der Teileverfügbarkeit sei wegen der angespannten Lieferketten gleichwohl weiterhin eine Herausforderung.

JENOPTIK

hat vergangenes Jahr deutlich mehr umgesetzt und verdient und einen hohen Auftragseingang erzielt. "Jenoptik ist es gelungen, mit Blick auf Umsatz und Profitabilität auch das Jahr 2021 zu einem Rekordjahr zu machen", zeigte sich CEO Stefan Traeger zufrieden. Die EBITDA-Marge des Unternehmens erreichte 19,8 Prozent nach 14,6 Prozent im Jahr zuvor. Damit übertraf Jenoptik das selbstgesteckte Ziel von 19,0 bis 19,5 Prozent.

MENSCH UND MASCHINE

hat im vergangenen Jahr so viel umgesetzt und verdient wie noch nie. Das Unternehmen zahlt mehr Dividende und ist zuversichtlich für weiteres Gewinnwachstum laufenden und im kommenden Jahr.

PORSCHE

Die Finanzierungstochter des Sportwagenbauers verstärkt ihr Engagement im Wachstumsmarkt Korea mit einer Akquisition: Die Porsche Financial Services GmbH hat ihren langjährigen Kooperationspartner Star Financial Services Ltd. übernommen. Mit dem lokalen Finanzdienstleister hat Porsche Financial Services seit 2015 Finanzdienstleistungen in Korea angeboten. Die neue Gesellschaft firmiert unter dem Namen Porsche Financial Services Korea Ltd, wie die VW-Tochter Porsche mitteilte. Neben den bestehenden Leasing- und Finanzierungsprodukten sollen perspektivisch auch Mobilitätsdienste von Porsche Drive angeboten werden.

QIAGEN

Das Diagnostikunternehmen nimmt die Möglichkeit regelmäßiger Dividendenzahlungen an seine Aktionäre in den Blick. "Das ist definitiv eine Option, mit der wir uns auseinandersetzen", sagte Finanzvorstand Roland Sackers in einer Telefonkonferenz zu den aktuellen Zahlen. Bevor eine solche Entscheidung aber falle, wolle man sich ansehen, wie der Cashflow aussehe, wenn das Covid-19-Geschehen endemisch werde.

SIEMENS ENERGY

Siemens-Energy-Chef Christian Bruch will bei der kriselnden Windenergietochter Siemens Gamesa eine stetige Verbesserung sehen. Eine Lösung der Probleme, die zuletzt mehrfach Gewinnwarnungen provozierten, sei nicht in wenigen Monaten machbar, sagte Bruch in einer Telefonpressekonferenz. Nötig sei zunächst, dass sich die Vorhersagbarkeit der Entwicklung bei dem spanischen Unternehmen verbessere. Daneben müsse der neue Vorstandschef Jochen Eickholt definieren, wie man aus München besser unterstützen können.

SIEMENS ENERGY

Bei Siemens Energy soll Karim Amin, der Chef des größten Geschäftsbereichs Stromerzeugung (Generation), Nachfolger von Jochen Eickholt im Vorstand des Energietechnikkonzerns werden. Der Aufsichtsrat bestellte den 44-jährigen Manager zum 1. März in die Konzernführung, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt. Eickholt wechselt zu diesem Zeitpunkt an die Spitze der kriselnden Windkrafttochter Siemens Gamesa Renewable Energy nach Spanien und ersetzt dort den zuletzt glücklosen Andreas Nauen.

ABN AMRO

hat ihren Gewinn im vierten Quartal stärker als erwartet gesteigert. Vor dem Hintergrund einer komfortablen Kapitalausstattung kündigte der Konzern an, ein Aktienrückkaufprogramm über 500 Millionen Euro aufzulegen.

AEGON

hat mit einem fast verdoppelten Nettogewinn im vierten Quartal die Markterwartungen erheblich übertroffen. Das Versicherungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen verbuchte einen Überschuss von 526 Millionen Euro nach 271 Millionen ein Jahr zuvor. 15 Analysten hatten nach einem vom Unternehmen erstellten Konsens mit 419 Millionen Euro gerechnet. Das Betriebsergebnis belief sich auf 470 Millionen gegenüber 479 Millionen Euro im Vorjahr. Erwartet worden waren hier am Markt 461 Millionen Euro.

AKZO NOBEL

plant ein neues Aktienrückkaufprogramm für 500 Millionen Euro. Wie der Farbenhersteller mitteilte, hat er im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres Nettogewinn und Umsatz im Vergleich zum Vorjahr gesteigert und die Markterwartungen übertroffen. Der operative Gewinn war allerdings rückläufig und auch unterhalb der Konsensschätzungen.

ADYEN

hat im zweiten Halbjahr den Nettogewinn deutlich gesteigert und die Markterwartungen übertroffen. Auch operativ und beim Umsatz legte der niederländische Zahlungsdienstleister deutlich zu. Die Geschäftsaussichten "für ein nachhaltiges profitables Wachstum bleiben intakt", so die Adyen NV.

EQUINOR

Der Energiekonzern hat im vierten Quartal dank höherer Öl- und Gaspreise auf bereinigter Basis mehr verdient als erwartet und will nun die Ausschüttungen an seine Aktionäre erhöhen.

GLAXOSMITHKLINE

Der Pharmakonzern hat Umsatz und Gewinn im vierten Quartal deutlich gesteigert. Für das laufende Jahr sagt das Unternehmen weiteres Wachstum voraus. Glaxo steigerte den Gewinn auf 749 Millionen Pfund von 677 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz legte auf 9,5 von 8,7 Milliarden Pfund zu.

HONDA MOTOR

Belastet von Lieferschwierigkeiten bei Halbleitern hat Honda Motor im dritten Geschäftsquartal bei leicht sinkenden Umsätzen einen Gewinneinbruch verzeichnet. Der Umsatz sank laut Mitteilung um 2,2 Prozent auf 3,689 Billionen Yen oder umgerechnet 28 Milliarden Euro. Der Nettogewinn sackte unterdessen in den drei Monaten per Ende Dezember um ein Drittel auf 192,96 Milliarden Yen ab.

MOELLER-MAERSK

will für 1,68 Milliarden US-Dollar den US-Logistikdienstleister Pilot Freight Services erwerben, um seine Liefergeschäft auszubauen. Pilot Freight Services mit Sitz im US-Bundesstaat Pennsylvania, ist auf die Zustellung von großen Gütern zwischen Unternehmen und Verbrauchern sowie auf wertvolle, zeitkritische Business-to-Business-Fracht spezialisiert, wie die dänische Reederei mitteilte.

MOELLER-MAERSK

Die Aktionäre der Reederei können sich über eine höhere Dividende freuen. sie soll auf 2.500 dänische Kronen (umgerechnet rund 336 Euro) steigen von 330 Kronen im Vorjahr. Das dänische Unternehmen kündigte eine starke erste Jahreshälfte an, bevor sich das Reedereigeschäft zu Beginn der zweiten Jahreshälfte normalisieren dürfte.

VOESTALPINE

Der Stahlkonzern wird nach den ersten neun Monaten seines Geschäftsjahres zuversichtlicher. Das Unternehmen sieht das operative Ergebnis EBITDA nun am oberen Ende der bisherigen Prognosespanne von 1,9 bis 2,2 Milliarden Euro. Im Berichtszeitraum steigerte Voestalpine den Umsatz deutlich und schrieb unter dem Strich wieder einen Gewinn.

