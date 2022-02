Trotz heftigen zyklischen Gegenwinds hat die Deutsche Börse die Wachstumsziele für das zu Ende gegangene Jahr erreicht. Dabei habe sich ausgezahlt auf strukturelles Wachstum und auf Wachstum durch Übernahmen zu setzen, sagte Börsenchef Theodor Weimer.

SIEMENS

Siemens-Finanzvorstand Ralf Thomas hat die Möglichkeit einer Prognoseerhöhung im Frühjahr angedeutet. "Wir sehen Potenzial, das obere Ende unseres EPS-Zielkorridors zu erreichen oder sogar zu überschreiten", sagte er in der Telefonpressekonferenz zu den Erstquartalszahlen laut Redetext. Der Ausblick werde zur Veröffentlichung der Halbjahreszahlen aktualisiert, "wenn wir insbesondere über Zeithorizont und Ergebnis der Portfoliothemen einen besseren Überblick haben".

SIEMENS

wird den ursprünglichen Fahrplan zur Reduzierung seiner Beteiligung am ausgegliederten Energietechnik-Geschäft wohl nicht einhalten können. "Es ist weiter unsere klare Absicht, den Anteil an Siemens Energy zu reduzieren", äußerte Vorstandschef Roland Busch in einer Telefonkonferenz. Mit Blick auf das Timing des Abbaus werde es jedoch "eine umsichtige Entscheidung" im Sinne der Aktionäre geben.

BASTEI LÜBBE

Der Verlagskonzern ist nach neun Monaten auf Kurs in Richtung seiner kürzlich erhöhten Jahresprognose. Im Berichtszeitraum profitierte das Unternehmen unter anderem von einem guten Weihnachtsgeschäft und hatte die Kosten im Griff.

BECHTLE

Der IT-Dienstleister hat seinen Umsatz vergangenes Jahr trotz "erheblicher Lieferprobleme" leicht und den Gewinn deutlich gesteigert. Die Erlöse kletterten den überraschend vorgelegten Eckzahlen zufolge um über 7 Prozent auf rund 6,25 Milliarden Euro. Das Vorsteuerergebnis wuchs um rund 18 Prozent auf circa 320 Millionen Euro. Die EBT-Marge erreichte damit laut Mitteilung voraussichtlich rund 5 nach 4,7 Prozent 2020. Als Ziel hatte sich das im MDAX notierte Unternehmen eine Rendite über Vorjahr gesetzt.

DELIVERY HERO

ist CFO Emmanuel Thomassin zufolge derzeit in Gesprächen mit zwei Interessenten an seinem Japan-Geschäft, das der Lieferkonzern abstoßen will. Ob das Geschäft verkauft oder zugemacht wird, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar, sagte Thomassin im Interview mit Dow Jones Newswires.

DELIVERY HERO

hat im abgelaufenen Jahr und Schlussquartal von der unverändert starken Nachfrage nach geliefertem Essen und sonstigen Waren profitiert und Umsatz, Bruttowarenwert (GMV) sowie die Zahl der Bestellungen deutlich gesteigert.

DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG

hat ihre Jahresprognose nach einem Verlust im ersten Quartal bestätigt. Das Unternehmen meldete bei der Vorlage der vollständigen Quartalszahlen eine rege Investitionstätigkeit und einen Anstieg des Nettovermögenswerts der Private-Equity-Investments um 4 Prozent auf 704,5 Millionen Euro

DOUGLAS

Die Parfümeriekette steigt mit einer Übernahme in den wachsenden Online-Apothekenmarkt ein. Wie das Unternehmen mitteilte, kauft es die niederländische Online-Apotheke Disapo, die mit der Douglas-Plattform verknüpft werden soll. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

HAMBURG COMMERCIAL BANK

hat im letzten von drei Restrukturierungsjahren einen deutlichen Gewinn erzielt. Die Bank, die aus der Privatisierung der ehemaligen HSH Nordbank hervorgegangen ist, profitierte unter anderem vor einer Auflösung in der Risikovorsorge und geringeren Kosten.

KNAUS TABBERT

hat im vergangenen Jahr von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnmobilen und Wohnwagen profitiert. Der Absatz legte prozentual zweistellig zu. Der Umsatz wuchs etwas weniger stark, weil sich die Produktionskapazitäten wegen Lieferengpässen bei motorisierten Fahrgestellen von Wohnmobilen hin zu den weniger umsatzstarken Wohnwagen verschoben, wie die Knaus Tabbert AG mitteilte.

LINDE

Für den Weltmarktführer lief es auch im Schlussquartal wie am Schnürchen. Dank einer starken Nachfrage übertraf der Konzern nicht nur seine eigenen Ziele, sondern auch die Schätzungen der Analysten.

PORSCHE

Der Sportwagenhersteller baut sein Geschäft im stark wachsenden Geschäft mit Elektrofahrrädern mit zwei neuen Partnern aus. Mit der niederländischen Ponooc Investment sollen laut Mitteilung zwei Gemeinschaftsunternehmen gegründet werden, die eine neue Generation von Porsche-E-Bikes entwickeln und sich auf technologische Lösungen für den Markt der Mikromobilität konzentrieren sollen.

RHEINMETALL

hat Aufträge für Brennstoffzellen-Komponenten im Wert mehrerer Millionen Euro erhalten. Der Konzern werde laut Mitteilung Wasserstoff-Rezirkulationsgebläse und Kathodenventile an "führende Brennstoffzellenhersteller" liefern. Der Gesamtwert der Aufträge liege im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

SFC ENERGY

hat den größten Auftrag der Unternehmensgeschichte an Land gezogen. Wie der Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen mitteilte, hat er eine Order von einem "international führenden Hightech-Anlagenbauer" erhalten. Der Gesamtwert des Vertrags mit einer Laufzeit von drei Jahren beträgt 20,9 Millionen Euro.

VERBIO

Der Biokraftstoff-Hersteller hat im ersten Geschäftshalbjahr den operativen Gewinn deutlich stärker als den Umsatz gesteigert. Wegen einer hohen Nachfrage steigerte das Unternehmen den Umsatz laut Mitteilung um 69 Prozent auf 809 Millionen Euro. Das EBITDA kletterte in den sechs Monaten per Ende Dezember um 133 Prozent auf 187 Millionen Euro. Unter dem Strich stieg der Gewinn sogar auf 120 Millionen von 44 Millionen Euro.

ARCELORMITTAL

hat im vierten Quartal von höheren Stahlpreisen und Liefermengen profitiert. Europas größter Stahlkocher zeigte sich zudem zuversichtlich für das laufende Jahr.

ASTRAZENECA

Der Pharmakonzern hat im vierten Quartal trotz höherer Umsätze einen Verlust geschrieben, da die Kosten im Zusammenhang mit der Übernahme von Alexion Pharmaceuticals das Ergebnis belasteten. Das Unternehmen rechnet nach dem Zukauf mit einer Restrukturierungsbelastung von 2,1 Milliarden US-Dollar.

CRDIT AGRICOLE

hat im vierten Quartal unter anderem dank geringerer Rückstellungen für notleidende Kredite deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Für das laufende Jahr rechnet die Bank zwar mit einer Verlangsamung beim Wachstum, betonte aber, dass sich das Institut weiterhin stark entwickeln dürfte.

EDF

Der Stromversorger Electricite de France SA (EDF) hat eine exklusive Vereinbarung mit General Electric Co (GE) über den Erwerb eines Teils der Nuklearaktivitäten von GE Steam Power unterzeichnet. Nach Angaben des französischen Energieunternehmens umfasst das geplante Geschäft konventionelle Inselausrüstung für neue Kernkraftwerke sowie Dampfturbinentechnologie für künftige Anlagen.

PEPSICO

hat im vierten Quartal Gewinn und Umsatz gesteigert und dabei die Marktprognosen übertroffen. Der US-Hersteller von Softdrinks und Snacks kündigte eine höhere Dividende für das Gesamtjahr an und ein neues Aktienrückkaufprogramm für bis zu 10 Milliarden US-Dollar bis 2026.

PERNOD RICARD

Der Spirituosenkonzern hat im ersten Halbjahr dank höherer Umsätze mehr verdient und sieht für sein restliches Geschäftsjahr eine gute Entwicklung. Per Ende Dezember stieg der Gesamtumsatz auf 5,96 Milliarden Euro, das waren währungsbereinigt 17 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Einnahmen stiegen dabei in allen Regionen, am stärksten in Amerika und Asien. Besonders der Reiseeinzelhandel erholte sich, wie der Hersteller von Absolut Wodka und Jameson Whiskey mitteilte. Das operative Ergebnis legte um 32 Prozent auf 1,44 Milliarden Euro zu, das Nettoergebnis wuchs auf 1,39 Milliarden Euro von 966 Millionen Euro.

PRUDENTIAL

Der Finanz- und Versicherungskonzern bekommt einen neuen Chef, und der soll erstmals in Asien seinen Sitz haben. CEO Mike Wells will Ende März von seinem Amt zurücktreten. Zudem werde Wells bei der nächsten Jahreshauptversammlung des Unternehmens nicht zur Wiederwahl als Direktor antreten. In Anbetracht der Neuausrichtung suche man nun nach einem internen oder externen Kandidaten, der dann in Asien seinen Standort haben werde. Mark FitzPatrick, derzeit CFO und COO soll Interims-Chef werden, wenn Wells sein Amt aufgibt.

RELX

Der Medienkonzern hat im vergangenen Jahr mehr verdient und umgesetzt. Die Aktionäre können sich über eine höhere Dividende und Aktienrückkäufe freuen.

TOTALENERGIES

hat den Gewinn im vierten Quartal sprunghaft gesteigert, da das Geschäft von einem starken Öl- und Gaspreisumfeld profitierte. Der Ölkonzern kündigte Aktienrückkäufe und eine höhere Dividende an.

UNILEVER

hat zwar im vergangenen Jahr mit dem Nettogewinn die Markterwartungen übertroffen, jedoch vor höheren Kosten aufgrund des Inflationsdrucks gewarnt. Der Konsumgüterkonzern kündigte ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 3 Milliarden Euro an.

VESTAS

Der Windkraftanlagenhersteller hat im vierten Quartal die Erwartungen verfehlt. Der Konzern senkte die Dividende und warnte vor anhaltenden Störungen der Lieferketten.

