Vonovia hält nun 20,5 Prozent an der Adler Group. Im Wege einer "Pfandverwertung" seien 20,5 Prozent der Aktien am Berliner Wohnimmobilienkonzern, die bisher von der Aggregate Holdings Invest S.A. gehalten wurden, auf die Vonovia SE übergegangen. Die Aktien seien zur Besicherung eines Darlehens verpfändet worden, das Vonovia am 7. Oktober 2021 durch Ablösung eines Bankkredits der Aggregate Holdings Invest gewährt hatte.

AUTO1

erweitert sein Angebot durch eine Kooperation mit der Allane Mobility Group, der ehemaligen Sixt Leasing. Wie der Online-Gebrauchtwagen-Marktplatz mitteilte, sichert sich die Plattform damit zusätzlich pro Jahr mehr als 10.000 "hochwertige Leasingrückläufer und Flottenfahrzeuge". Geschehen soll dies wöchentlich über automatisierte Auktionen in Echtzeit, wie die Auto Group SE mitteilte.

BOSCH

baut angesichts der hohen Nachfrage nach Halbleitern die Fertigungskapazitäten am Standort Reutlingen aus. Mehr als 250 Millionen Euro sollen bis 2025 in neue Flächen und den für die Produktion nötigen Reinraum fließen. An dem Standort soll ein neuer Gebäudeteil mit zusätzlich rund 3.600 Quadratmetern Reinraumfläche entstehen und die Energieversorgungszentrale ausgebaut werden.

DR. HÖNLE

hat in seinem Erstquartal trotz höherer Materialkosten den Gewinn erhöht und bekräftigt nun die Prognose. Sowohl im Segment Geräte & Anlagen als auch im Segment Glas & Strahler konnte die Gesellschaft ihre Einnahmen steigern.

LEONI

Auf dem Weg zur geplanten knapp 25-prozentigen Beteiligung am Autozulieferer hat die Industrie-Gruppe Pierer nach eigenen Angaben zu Wochenbeginn die Schwelle von 20 Prozent überschritten. In einer Mitteilung der Pierer Industrie AG heißt es, man prüfe bereits mit der EU-Kommission als zuständiger Wettbewerbsbehörde, ob die jüngsten Aktienkäufe einen anmeldepflichtigen Zusammenschluss nach den Bestimmungen der Fusionskontrollverordnung darstellten.

SFC ENERGY

soll dem britischen Distributor und Projektierer Fuel Cell Systems in diesem Jahr Brennstoffzellen plus Zubehör für mehr als 1 Million Euro liefern. Ein entsprechender Auftrag werde komplett im laufenden Geschäftsjahr umsatz- und ergebniswirksam, teilte der Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen in Brunnthal bei München mit.

AIRBUS / SAFRAN

Airbus, Safran and Tikehau Ace Capital wollen die Eramet-Tochter Aubert & Duval übernehmen. Es sei beabsichtigt, Aubert & Duval über eine neue gemeinsame Holdinggesellschaft zu erwerben, die eigens für diese Transaktion gegründet werde. An der französischen Aubert & Duval sollen Airbus, Safran and Tikehau Ace Capital jeweils zu gleichen Teilen beteiligt sein. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt.

ASTRAZENECA

Die beiden Pharmakonzerne Astrazeneca und Daiichi Sankyo haben positive Phase-3-Studienergebnisse für Enhertu zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit Brustkrebs gemeldet.

DATAGROUP

Der IT-Dienstleister hat dank eines guten Auftragseingangs sowie mit Zusatzgeschäften seiner Bestandskunden einen starken Jahresauftakt verzeichnet. Auch die Eingliederung der Akquisitionen aus dem vergangenen Geschäftsjahr haben Umsatz, Ertrag und Margen angetrieben. Einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr gab Datagroup noch nicht.

EDF

Die Electricite de France SA (EDF) muss wegen Missbrauchs ihrer marktbeherrschenden Stellung in Frankreich in den Jahren 2004 bis 2021 eine Geldstrafe in Höhe von 300 Millionen Euro zahlen. Die französische Wettbewerbsbehörde stellte fest, der staatliche Energieversorger habe seine Position als Anbieter von Strom mit regulierten Tarifen dazu genutzt, Kundendaten zu sammeln, um sein kommerzielles Angebot zu verbessern und seine Position auf dem Markt für Gas- und Energiedienstleistungen zu stärken.

HOME DEPOT

Die US-Baumarktkette ist in ihrem vierten Geschäftsquartal stärker gewachsen als erwartet und hat den Gewinn im Jahresvergleich gesteigert. Die Aktionäre sollen eine um 15 Prozent höhere Dividende erhalten.

SAS

Die von Pandemiefolgen gebeutelte skandinavische Fluggesellschaft hat Pläne für eine umfassende Umstrukturierung des Unternehmens vorgestellt und darauf hingewiesen, dass ihr ohne grundlegende Veränderungen bald das Geld ausgehen wird. Ziel ist es, jährlich 7,5 Milliarden schwedische Kronen (700 Millionen Euro) einzusparen.

VERISK

Das US-Datenanalyseunternehmen verkauft seine Finanzdienstleistungstochter Verisk Financial Services für 515 Millionen US-Dollar in bar an den Anbieter von Informations- und Risikomanagementlösungen Transunion. Der Verkauf sei Teil der im vergangenen Jahr eingeleiteten Strategie zur Umgestaltung des Portfolios, um sich stärker auf seine Kerngeschäfte zu konzentrieren.

