Die Danone SA setzt nach dem Einmarsch in der Ukraine alle Investitionsprojekte in Russland aus. Der französische Lebensmittelkonzern erklärte, dass er derzeit die Produktion und den Vertrieb von Milchprodukten und Säuglingsnahrung in dem Land aufrechterhält, um den Bedarf der Bevölkerung an Grundnahrungsmitteln zu decken. In der Ukraine sei eine der beiden Fabriken geschlossen worden, während die andere den Betrieb wieder habe aufnehmen können.

Rusal prüft Abspaltung des Auslandsgeschäfts

Der größte russische Aluminiumproduzent Rusal will sein Auslandsgeschäft wegen der internationalen Sanktionen möglicherweise abspalten. Ein solcher Schritt werde geprüft, teilte die in London gelistete EN+ Group International PJSC mit, die 57 Prozent an Rusal hält. EN+, die zu 45 Prozent dem russischen Oligarchen Oleg Deripaska gehört, prüft unter anderem einen Carve-Out des internationalen Geschäfts von Rusal, welches dann dem Management und nicht-russischen Investoren gehören würde.

UBS zahlt Millionenbeträge an wichtige Mitarbeiter

Die UBS rund 700 ihrer Top-Banker Boni gezahlt, um sie im Unternehmen zu halten. Laut Geschäftsbericht für 2021 verteilte die Schweizer Bank aus einem Bonuspool insgesamt 1,6 Milliarden US-Dollar an Mitarbeiter in Schlüsselpositionen, die als "Material Risk Taker" (MRT) bekannt sind, wie Financial News berichtet. Diese Top-Mitarbeiter erhielten eine durchschnittliche Zahlung von 2,2 Millionen Dollar, die sich aus Boni und Gehältern zusammensetzt.

Volvo Car will an allen Wertpapieremissionen von Polestar teilnehmen

Der schwedische Autohersteller Volvo Car AB will auch künftig in den Elektroautobauer Polestar investieren. Das Unternehmen, mit 49,5 Prozent größter Aktionär von Polestar, hat eine Absichtserklärung unterzeichnet, nach der es seinem Anteil entsprechend Wertpapiere zeichnen wird.

