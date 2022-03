Bayer hat für sein Krebsmittel Nubeqa nun auch die Zulassung für die Behandlung von fortgeschrittenem Prostatakrebs beantragt. Erweiterte Indikationen für eine Kombinationstherapie mit dem Nubeqa-Wirkstoff Darolutamid zur Behandlung des metastasierten hormonsensitiven Prostatakrebes wurden bei der US-Gesundheitsbehörde FDA und der Europäischen Arzneimittelagentur EMA beantragt, wie der Pharma- und Agrarchemiekonzern in Berlin mitteilte.

Continental dank Reifengeschäft mit Milliardengewinn

Trotz der Belastungen aus Lieferengpässen bei Halbleitern hat Continental vergangenes Jahr wieder einen Milliardengewinn erzielt. Vor allem das traditionell margenstarke Reifengeschäft stützte den DAX-Konzern. Den Aktionären will Conti nach dem Dividendenausfall im Vorjahr nun eine höher als von Analysten erwartete Dividende von 2 Euro je Aktie ausschütten. Für das laufende Jahr warnte Conti allerdings vor hohen Kostenbelastungen und negativen Auswirkungen aus dem Krieg in der Ukraine.

Pfandbriefbank verdient mehr und erhöht Dividende

Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) hat sich im vergangenen Jahr von den Folgen der Corona-Pandemie erholt. Der im SDAX notierte Immobilienfinanzierer steigerte den Vorsteuergewinn dank einer geringeren Risikovorsorge und höherer Erträge um 60 Prozent. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 1,18 Euro bekommen nach insgesamt 0,58 Euro für das Vorjahr. 2022 dürfte das Ergebnis wegen höherer Aufwendungen wieder etwas sinken.

Klöckner & Co übertrifft eigene Prognose - weiteres Wachstum 2022 erwartet

Angetrieben von starker Nachfrage und signifikanter Preiserhöhungen hat der Stahlhändler Klöckner & Co den Gewinn massiv erhöht und will nach zwei Jahren Pause wieder eine Dividende zahlen. Für 2022 wird mit weiterem Wachstum gerechnet: Der Umsatz soll im Auftaktquartal deutlich höher ausfallen als im Schlussquartal 2021, wie das Unternehmen in Duisburg mitteilte.

MBB schafft Prognose und plant 2022 deutliches Wachstum

Die Beteiligungsgesellschaft MBB SE hat wegen Lieferengpässen und Projektverschiebungen im abgelaufenen Geschäftsjahr 1,3 Prozent weniger umgesetzt als im Jahr zuvor. Mit 680 Millionen Euro lagen die Einnahmen aber am oberen Ende der im November gesenkten Spanne, wie die Gesellschaft jetzt in Berlin mitteilte.

Hohe Kosten belasten Nordex spürbar

Der Windkraftanlagernhersteller Nordex hat im vergangenen Jahr seine eigenen Ziele erreicht. Wie der im SDAX und TecDAX notierte Konzern mitteilte, legte der Konzernumsatz nach vorläufigen Berechnungen auf 5,4 (Vorjahr: 4,7) Milliarden Euro zu.

Siltronic will für 2021 um 50 Prozent höhere Dividende zahlen

Der Wafer-Hersteller Siltronic hat das Jahr 2021 dank eines starken Mengenwachstums mit deutlichen Zuwächsen bei Umsatz und Ergebnis abgeschlossen und rechnet in diesem Jahr mit einer anhaltend starken Wafer-Nachfrage. Die Aktionäre sollen für 2021 mit 3,00 Euro je Aktie eine um 1,00 Euro höhere Dividende erhalten als im Jahr davor.

Geberit verdient 2021 deutlich mehr

Der Anbieter von Sanitärprodukten Geberit hat in einem "anspruchsvollen Geschäftsjahr" 2021 operativ und unter dem Strich deutlich mehr verdient. Aufholeffekte nach dem Lockdown in der Covid-19-Pandemie führten zu einem starken Wachstum, das jedoch für die gesamte Organisation überaus herausfordernd gewesen sei, teilte das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz mit.

Starkes Asien-Geschäft schiebt Prudential-Gewinn an

Für den Finanz- und Versicherungskonzern Prudential macht sich die Ausrichtung seines Geschäfts auf Asien bezahlt. Dank des starken Asien-Geschäfts kletterte der bereinigte operative Gewinn aus fortgeführtem Geschäft im vergangenen Jahr auf 3,23 Milliarden US-Dollar von 2,76 Milliarden im Jahr davor, wie die Prudential plc mitteilte.

Unicredit: Russland-Engagement könnte Aktienrückkauf beeinträchtigen

Unicredit hat ihr Engagement in Russland beziffert sowie die maximale Belastung, die ihr Eigenkapital in einem Worst-Case-Szenario erleiden könnte. Betroffen davon könnten schlimmstenfalls die Pläne zum Rückkauf von Aktien sein, signalisierte die italienische Finanzgruppe.

General Electric kauft Aktien für 3 Milliarden US-Dollar zurück

Der US-Industriekonzern General Electric (GE) hat ein neues Aktienrückkaufprogramm aufgelegt. Er will Aktien für 3 Milliarden US-Dollar zurückkaufen, wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht.

