Wenig verändert hat sich der Verdienst des CEO der Deutschen Börse, Theodor Weimer, für das abgelaufene Jahr. Weimer erhielt laut Aufstellung im Vergütungsbericht nach Paragraph 162 des Aktiengesetzes für das Jahr 2021 eine Gesamtvergütung von 4,86 Millionen Euro nach 4,80 Millionen im Vorjahr. Die Gesamtvergütung inklusive bAV-Dienstzeitaufwand ging allerdings leicht zurück auf 5,64 Millionen Euro nach 5,93 Millionen.

Volkswagen mit Absatzminus im Februar wegen Chip-Engpässen

Der Volkswagen-Konzern hat auch im Februar wegen anhaltender Lieferengpässe bei Halbleitern weltweit weniger Fahrzeuge abgesetzt. Wie der Zwölfmarken-Konzern mitteilte, sanken die Auslieferungen im Februar um 16,7 Prozent auf 542.900 Einheiten, in den beiden ersten Monaten des Jahres um 15,9 Prozent. Allein im mit Abstand wichtigsten Automarkt China sackten die Auslieferungen im Februar um gut 14 Prozent auf 193.800 Fahrzeuge ab, in Westeuropa verringerten sich die Verkäufe um knapp 11 Prozent.

Essilorluxottica profitiert von Nordamerika und Grandvision-Kauf

Der Brillenkonzern Essilorluxottica hat im vergangenen Jahr dank seines robusten Hauptmarktes Nordamerika sowie einer Erholung in Europa seinen Umsatz erhöht. In Europa profitierte der Konzern zudem von der Übernahme des niederländischen Augenoptik-Einzelhändlers Grandvision, die in der zweiten Jahreshälfte wirksam wurde.

GB/EU nehmen Jedi-Blue-Abkommen von Google und Facebook ins Visier

Die Europäische Union und Großbritannien verschärfen den Druck auf die großen Technologiekonzerne und leiten parallel kartellrechtliche Untersuchungen eines Deals zwischen Google und Facebook (Meta Platforms) ein. Konkret geht es darum, ob die Gesellschaften die Preise für digitale Werbung widerrechtlich festgelegt haben. Die Behörde prüft eine ehemals geheime Vereinbarung aus dem Jahr 2018, die unter dem Namen Jedi Blue bekannt ist und die im Rahmen einer US-Klage aufgedeckt wurde.

