die Branchenaktien in der Region unter Druck. So schlossen Woodside Petroleum in Sydney 2,9 Prozent tiefer, Sinopec verloren in Schanghai 7,2 Prozent. In Australien standen auch die Aktien von Rio Tinto, BHP und Fortescue mit den nachgebenden Rohstoffpreisen unter Druck. Hier ging es zwischen 3,9 und 4,9 Prozent abwärts.

Leicht ausgeweitet zeigen sich am Dienstag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Das Geschäft verlaufe überwiegend volatil und nervös, heißt es. Im Fokus stünden die diplomatischen Entwicklungen zwischen Russland, Ukraine, EU und USA. Dazu richte sich der Blick bereits auf die US-Notenbank und ihrer erwarteten Zinserhöhung.

RWE

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs prüft der Energiekonzern Maßnahmen, um die Versorgungssicherheit und Diversifizierung der Energiequellen zu erhöhen. So soll der Ausbau Erneuerbarer Energien vorangetrieben werden. Auch wird geprüft, bereits stillgelegte Kohlekraftwerksblöcke in die Reserve zu nehmen.

RWE

sieht für den Konzern durch den Fokus auf Erneuerbare Energien ein verbessertes Chancen-Risiko-Profil. Neue Unwägbarkeiten hätten sich aber durch den russischen Angriff auf die Ukraine ergeben, schreibt das DAX-Unternehmen im veröffentlichten Geschäftsbericht 2021. Derzeit gehe man davon aus, dass sich die Risiken für den Konzern beherrschen lassen.

VW

hat vergangenes Jahr insbesondere von guten Geschäften der beiden Premiummarken Audi und Porsche sowie der Kernmarke profitiert. Aber auch das Finanzservicegeschäft erzielte angesichts der hohen Nachfrage und enorm gestiegener Preise einen überraschend hohen Milliardengewinn. Insgesamt erzielte der Wolfsburger Zwölfmarkenkonzern, wie seit Freitag bekannt, eine Verdoppelung des operativen Gewinns.

VW

Der deutliche Gewinnzuwachs des Volkswagen Konzerns vergangenes Jahr zeigt sich auch auf dem Gehaltszettel von CEO Herbert Diess. Der Manager erhielt 2021 knapp 8,6 Millionen Euro ausgezahlt, wie aus dem Vergütungsbericht des Konzerns hervorgeht. Der Betrag ergibt sich aus dem Grundgehalt von 2,2 Millionen Euro, das um rund 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Der Jahresbonus kletterte um knapp 62 Prozent auf 5,3 Millionen Euro. Die Gesamtvergütung inklusive Rentenansprüche liegt 2021 bei 10,3 Millionen Euro. Vergangenes Jahr hatte der Volkswagen-Chef angesichts der Belastungen des Konzerns aus der Corona-Pandemie weniger verdient.

IPO/VW

Volkswagen hält trotz der Unsicherheit am Markt infolge des Kriegs in der Ukraine an den Plänen für einen Börsengang der Sportwagentochter Porsche fest. "Wir sind überzeugt, dass eine Börsennotiz der Porsche AG ein vorteilhafter Schritt ist", sagte VW-Finanzvorstand Arno Antlitz während der Jahrespressekonferenz. Man gehe aktuell weiter davon aus, das Zeitfenster im vierten Quartal 2022 nutzen zu können.

HAWESCO

will mit einem Rechtsformwechsel seiner zunehmend stärkeren internationalen Ausrichtung Rechnung tragen. Wie die Hawesko Holding AG mitteilte, will sie die Rechtsform in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE) ändern.

TRATON

blickt nach deutlichen Steigerungen bei Umsatz und Ergebnis sowie einem Rekordauftragsbestand vergangenes Jahr optimistisch auf 2022. "Die schwierige Versorgungslage mit Halbleitern und anderen Zulieferteilen hat das Jahr 2021 trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs zu einer echten Herausforderung gemacht, die wir gut gemeistert haben", wird CEO Christian Levin in der Mitteilung zitiert.

VITESCO TECHNOLOGIES

hat sich mit einem Schuldschein frisches Geld besorgt. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es seinen ersten Schuldschein im Gesamtvolumen von 200 Millionen Euro platziert.

ENCAVIS

hat seine eigenen Erwartungen im vergangenen Jahr übertroffen. Umsatz und Ergebnis legten teils deutlich zu.Der Umsatz stieg um 3 Prozent auf 330 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte um gut 6 Prozent auf 255 Millionen Euro zu. Das EBIT kletterte um gut 7 Prozent auf 148 Millionen Euro.

WACKER CHEMIE

will für das abgelaufene Geschäftsjahr eine deutlich höhere Dividende zahlen, nachdem der Münchener Chemiekonzern auch unter dem Strich den Gewinn mehr als vervierfacht hat. Wie die Wacker Chemie AG mitteilte, sollen die Aktionäre für 2021 eine Dividende von 8,00 Euro je Aktie bekommen, ein Jahr zuvor waren es 2,00 Euro.

GENERALI

hat Gewinn und Prämien im vergangenen Jahr dank des Wachstums in allen Geschäftsbereichen stärker als erwartet gesteigert. Mit Sorgen schaut der italienische Versicherungskonzern auf den Ukraine-Krieg. Die Krise habe zu einer erhöhten Unsicherheit und Volatilität geführt, was das Risiko einer Abwärtskorrektur der Wachstumsziele berge.

HOME24

Der Online-Möbelhändler will ab dem Sommer einen kuratierten Marktplatz für Dritthändler anbieten. Man öffne sich damit für ausgewählte Marken und Handelspartner, um das bestehende Sortiment zu erweitern, teilte die Home24 SE mit.

H&M

Die schwedische Textilkette ist mit einem deutlich Wachstum ins neue Geschäftsjahr gestartet. In den drei Monaten bis Ende Januar stieg der Umsatz erwartungsgemäß um 23 Prozent auf 49,2 Milliarden Kronen, umgerechnet 4,66 Milliarden Euro. In lokalen Währungen betrug der Anstieg 18 Prozent. Das Geschäft in Russland ruht unterdessen.

NIELSEN

Der Marktforscher steht offenbar vor dem Verkauf. Ein Konsortium aus Finanzinvestoren um Elliott Management befinde sich in fortgeschrittenen Verhandlungen für eine Übernahme, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Der Preis liege bei rund 15 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden.

NORTHVOLT

Der Chef des schwedischen Batterieherstellers Northvolt rechnet mit steigenden Preisen für Elektroautobatterien. "Der Krieg hat die Rohstoffpreise noch einmal massiv verteuert, so dass auch wir unsere Kosten anheben mussten", sagte Peter Carlsson dem Handelsblatt. Wie lange diese Phase dauere, könne er nicht sagen. Rohstoffe machen mit knapp 30 Prozent den größten Teil der Batteriekosten aus.

IMPERIAL BRANDS

Nach der Aussetzung der Produktion in Russland führt der Tabakkonzern Gespräche über einen Verkauf seiner Vermögenswerte und Aktivitäten in dem Land. Die Verhandlungen mit einem Unternehmen vor Ort hätten begonnen, teilte die Imperial Brands plc mit.

SOLVAY

erwägt die Trennung der Bereiche Chemie und Materials. Wie das Unternehmen mitteilte, prüft es eine Aufspaltung in zwei eigenständige börsennotierte Unternehmen.

TESLA

erhöht in den USA die Preise für Elektroautos wegen höherer Kosten für Rohstoffe und Logistikaufwendungen. Der Internetseite des Unternehmens zufolge kostet ein Model 3 aktuell 46.990 US-Dollar, am 10. März waren es noch 44.990 Dollar. Das Tesla Model Y Long Range wird am Dienstag für 62.990 Dollar angeboten, verglichen mit dem Basispreis von 59.990 Dollar am Montag. Der Preis für das Model Y Performance wurde ebenfalls um 3.000 Dollar auf 67.990 Dollar erhöht. Auch für andere Modelle würde die Preise erhöht.

