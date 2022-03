Weiter auf Einengungskurs sind auch am Donnerstag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Anleihen. Der Itraxx-Crossover-Index fällt auf 336 Basispunkte zurück, vor etwas über einer Woche hatte er noch bei 420 Basispunkten gelegen. Der fundamentale Rahmen spricht für weiter sinkende Prämien. Unter anderem sorge der Wille der US-Notenbank zur Inflationsbekämpfung für Zuversicht, weil ein zu spätes Handeln eher in die Rezession führen würde. Dazu kämen eine rationalere Betrachtung der Gefahren des Ukrainekrieges und damit auch sinkende Volatilitäten, heißt es.

rechnet nach dem Umsatz- und Gewinnanstieg vergangenes Jahr weiterhin mit guten Geschäften, gibt aber einen vorsichtigen Ausblick auf das laufende Jahr. Das Unternehmen rechnet mit einer operativen Umsatzrendite im Zielkorridor von 9 bis 11 Prozent. Den Umsatz sieht Audi in der Gruppe zwischen 62 Milliarden und 65 Milliarden Euro.

Die Beteiligungsgesellschaft hat ihren operativen Gewinn im vergangenen Jahr gesteigert. Der Start ins neue Jahr sei gut verlaufen.

hat sein Gewinnziel im vergangenen Jahr erreicht und will die Dividende fast verdoppeln. Nach dem von der Corona-Pandemie und globalen Lieferengpässen geprägten Jahr 2021 stellt das im SDAX notierte Unternehmen Wachstum in Aussicht und will den Gewinn nach Steuern ohne Sondereffekte sowie das Leasingneugeschäft bis 2024 gegenüber dem Geschäftsjahr 2021 verdoppeln.

rechnet für das laufende Jahr aufgrund höherer geplanter Aufwendungen für Instandhaltungen im Immobilienportfolio mit einem operativen Gewinn unter Vorjahr.

hat im vergangenen Jahr Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert. Die Aktionäre des im SDAX notierten Immobilienkonzerns sollen eine Dividende von 62 Cent je Aktie erhalten nach 26 Cent für das Vorjahr.

rechnet für das laufende Jahr angesichts der sprunghaft gestiegenen Nachfrage nach Wehrtechnik mit weiterem Wachstum und einer Verbesserung der Profitabilität. Die Erlöse sollen organisch um 15 bis 20 Prozent steigen, kündigte der Konzern an.

könnte das bestehende Geschäft in Italien auch angesichts großer Rüstungsaufträge in dem Land mit einer Beteiligung an einem Partner ausbauen. "Es gibt in Italien ein großes Programm, an dem wir Interesse gezeigt haben", sagte Rheinmetall-CEO Armin Papperger. Grundsätzlich sei der Konzern auch an einer "minoritären Beteiligung" an der italienischen Industrie interessiert. "Es gibt aber noch keine Verhandlungen".

will nach einem erfolgreichen Jahr die Aktionäre mit einer Dividende von 35 Cent je Aktie am Ergebnis beteiligen. Für das Vorjahr war keine Dividende gezahlt worden.

Der Stahlkonzern passt seine Konzernstruktur mit Wirkung zum 1. April 2022 an. Die bestehende Geschäftsstruktur wird im Zuge der Strategie "Salzgitter AG 2030" weiter gestrafft und zukünftig in vier statt fünf Segmente gegliedert. In den neuen Geschäftsbereichen "Stahlerzeugung" und "Stahlverarbeitung" werden die Stahlaktivitäten des Konzerns entsprechend der Wertschöpfung und der Kundenbedürfnisse neu gebündelt.

hat trotz eines kräftigen Umsatzanstiegs und eines bereinigten Gewinns im vergangenen Jahr unter dem Strich rote Zahlen geschrieben. Verantwortlich dafür waren Sonderbelastungen. Die Mitte Februar veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse für 2021 und den Ausblick auf das laufende Jahr bestätigte der Hersteller von Brennstoffzellen.

hat im ersten Geschäftsquartal den Umsatz leicht gesteigert und dabei von Mehrjahresverträgen und wiederkehrenden Umsätzen sowie dem Trend zu Cloud-Lösungen profitiert. Der bereinigte Gewinn sank allerdings. Der Anbieter von Open-Source-Software bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr sowie die Mittelfristziele.

hat seine Umsatzrendite im vergangenen Jahr bei deutlichem Wachstum gesteigert. Trotz steigender Preise für Material, Logistik und Energie legte der operative Gewinn (operatives EBIT) von 57,5 auf 72,3 Millionen Euro zu. Bei einem Umsatzwachstum von 8 Prozent auf 942,8 Millionen Euro entspricht das einer operativen EBIT-Marge von 7,7 Prozent.

Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen hat trotz des teils widrigen Umfelds in der Branche vergangenes Jahr die eigenen Ziele erreicht und auch nach Steuern wieder einen Gewinn erzielt. Im vergangenen Jahr verbuchte ZF einen Nachsteuergewinn von 783 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr wegen den Belastungen aus der Corona-Pandemie noch ein Verlust von 741 Millionen Euro angefallen war.

Je länger der Russland-Ukraine-Krieg dauert, desto unwahrscheinlicher wird es CEO Wolf-Henning Scheider zufolge für den Autozulieferer ZF Friedrichshafen, das bestehende Joint Venture mit dem russischen LKW-Hersteller Kamaz weiter betreiben zu können. Das Joint Venture kann derzeit nicht produzieren, da ZF unmittelbar nach Beginn der Invasion alle Lieferungen nach Russland eingestellt hat, sagte Scheider.

Der Mobilfunkanbieter hat bei einer wachsenden Zahl an Kundenverträgen den Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Der Umsatz kletterte 2021 um 3,2 Prozent auf 3,91 Milliarden Euro, das vergleichbare operative EBITDA um 5,3 Prozent auf 672 Millionen Euro. Damit wurde das selbstgesteckte Ziel von rund 670 Millionen Euro operativem Gewinn erfüllt..

Der Personaldienstleister will den Ingenieurdienstleister Akka Technologies vollständig übernehmen und hat ein bereits angekündigtes Übernahmeangebot für die restlichen Anteile gestartet. Das Angebot für die Aktien sowie Wandelanleihen werde über die Tochtergesellschaft Modis International AG unterbreitet, teilte die Adecco Group AG mit.

Der Stahlkonzern will mehr als 300 Millionen Euro in Frankreich investieren, um mit staatlicher Hilfe eine neue Produktionsanlage für Elektrostahl zu bauen. Die neue Produktionseinheit am Arcelormittal-Standort in Mardyck, im Norden des Landes, wird sich auf die Herstellung von Elektrostahl für die Motoren von Elektrofahrzeugen spezialisieren.

Der Pharmakonzern hat einen Patenrechtsstreit in Bezug auf sein Medikament Ultomiris zur Behandlung einer seltenen Autoimmunerkrankung beigelegt. Die Alexion habe sich mit der Chugai Pharmaceutical Co. auf einen Vergleich geeinigt und werde im zweiten Quartal eine Zahlung von 775 Millionen US-Dollar leisten, teilte Astrazeneca mit.

hat seinen Verlust im vergangenen Jahr trotz eines deutlichen Umsatzanstiegs ausgeweitet. Das britische Unternehmen warnte zudem wegen der Unsicherheiten am Markt vor einem nachlassenden Wachstum in diesem Jahr. Gleichzeitig stellte Deliveroo für 2023 oder 2024 das Erreichen der operativen Gewinnschwelle in Aussicht.

kann die Übernahme der norwegischen Online-Bank Sbanken ASA abschließen. Ein Gericht hob die Entscheidung der Wettbewerbsbehörde, die Transaktion zu blockieren, auf.

verkauft seine CSA-Kupfermine in Australien für 1,05 Milliarden US-Dollar in bar an die Metals Acquisition Corp. Das Geschäft beinhalte eine Beteiligung an MAC im Wert von 50 Millionen Dollar und eine Lizenzgebühr von 1,5 Prozent für den Ertrag der Schmelzhütte.

Der Streamingdienst testet die Einführung eines Gebührensystems für die geteilte Nutzung von Nutzerkonten. Es werde an Möglichkeiten für Abonnenten gearbeitet, ihr Abo "außerhalb ihres Haushalts zu teilen (...) und dabei auch ein bisschen mehr zu bezahlen", erklärte die Produktleiterin des US-Unternehmens, Chengyi Long.

Der Batteriehersteller baut seine Zellfertigung in den nächsten Jahren massiv aus und hat gerade den Bau einer Gigafabrik in Schleswig-Holstein angekündigt. Auch ein Werk in den USA sei denkbar, sagte Vorstandschef Peter Carlsson dem Manager Magazins und bestätigte damit Informationen des Mediums. Um das Wachstum zu finanzieren, ist ein Börsengang geplant.

hat im vergangenen Jahr im operativen Geschäft von einer starken Erholung der TV-Werbeerlöse profitiert. Der Nettogewinn stieg dank Verkäufen und Bewertungseffekten überproportional, weshalb sich die Aktionäre über eine deutlich höhere Dividende freuen können. Im laufenden Jahr soll der Umsatz weiter deutlich zulegen, der operative Gewinn wegen Investitionen ins Streaming stabil bleiben. Die Bertelsmann-Tochter steigerte den Umsatz 2021 um gut 10 Prozent auf 6,64 Milliarden Euro.

wird im April wegen der Halbleiterknappheit und der Pandemie weniger produzieren als ursprünglich geplant. Wie der Autokonzern mitteilte, will er im kommenden Monat nun knapp 750.000 Einheiten fertigen, 150.000 weniger als bisher vorgesehen. Die durchschnittliche monatliche Produktion soll im Zeitraum von April bis Juni bei 800.000 Einheiten liegen.

trennen sich von ihrem gemeinsam betriebenen Immobilen-Vermögensverwalter in Japan. Käufer ist der Finanzinvestor KKR, der nach eigenen Angaben 2 Milliarden US-Dollar zahlt.

Der Versorger hat im vergangenen Jahr seine Gewinnprognose übertroffen und beteiligt seine Aktionäre mit einer um 40 Prozent höheren Dividende von 1,05 Euro je Aktie an der guten Geschäftsentwicklung. Diese sei von einem enormen Anstieg der europäischen Großhandelspreise für Strom getrieben worden.

