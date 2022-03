Der Energiekonzern will am Standort Brunsbüttel neben das bereits auf den Weg gebrachte LNG-Terminal auch ein Ammoniak-Terminal bauen. Erst Ende März hatte der DAX-Konzern als Projektpartner eine Grundsatzvereinbarung für den Bau eines Terminals zum Import von verflüssigtem Erdgas (LNG) in Brunsbüttel unterzeichnet.

BECHTLE

Der IT-Dienstleister hat 2021 unter dem Strich gut ein Fünftel mehr verdient und trotz der weltweiten Lieferengpässe nach eigenen Angaben ein weiteres Rekordjahr verzeichnet. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 0,55 Euro je Aktie erhalten, 10 Cent mehr als für das Jahr zuvor, wie das im MDAX notierte Unternehmen mitteilte.

DEUTSCHE WOHNEN

hat 2021 im letzten Jahr als eigenständiges Unternehmen das Ziel eines operativen Gewinns FFO I auf Vorjahresniveau leicht übertroffen.

JOST WERKE

Bei dem Nutzfahrzeug-Zulieferer steht ein Wechsel an der Aufsichtsratsspitze an. Wie das Unternehmen mitteilte, soll Stefan Sommer, ehemaliger Vorstandschef von ZF und früheres Vorstandsmitglied von Volkswagen, Nachfolger von Aufsichtsratschef Manfred Wennemer werden, der das Gremium nach der Hauptversammlung im Mai auf eignen Wunsch verlässt. Zudem kündigte die Jost Werke AG an, die Rechtsform in eine Europäische Aktiengesellschaft (SE) zu ändern.

PORSCHE

Angesichts des Kriegs in der Ukraine und steigender Preise für Energie und Rohstoffe lässt es der Sportwagenhersteller offen, ob er in diesem Jahr seine angestrebte operative Gewinnmarge von 15 Prozent oder besser schaffen wird. "Vor uns stehen wirtschaftlich und politisch herausfordernde Monate", sagte Finanzvorstand Lutz Meschke auf der Jahrespressekonferenz. "Dennoch halten wir an unserem seit Jahren fest verankerten strategischen Ziel fest, langfristig eine operative Umsatzrendite von mindestens 15 Prozent abzusichern."

TUI

Hinter Ondero Limited, in die der russische Tui-Großaktionär Alexej Mordaschow Anfang des Monats mehrheitlich seine Anteile an dem Reisekonzern verschoben hatte, steht seine dritte Ehefrau Marina Mordaschowa. Sie sei die kontrollierende Gesellschafterin der auf den britischen Jungferninselnden ansässigen Ondero, teilte die Tui AG mit. Mordaschowa sei dem Unternehmen allerdings nicht als nahestehende Person genannt worden. Die Transaktion wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geprüft.

VANTAGE TOWERS

Verschiedene Infrastrukturfonds haben nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters Interesse am Düsseldorfer Funkmastenunternehmen Vantage Towers. Die Bieter, darunter Brookfield Asset Management sowie Global Infrastructure Partners hätten dem Mehrheitsaktionär Vodafone unaufgefordert Gebote geschickt, berichtet Reuters aus informierten Kreisen.

EDF

Die Electricite de France SA (EDF) will mit einer Kapitalerhöhung mehr als 3,1 Milliarden Euro einsammeln. Damit will sich der staatliche kontrollierte französische Energieversorger mehr finanzielle Flexibilität verschaffen und seine Entwicklungsmaßnahmen in den kommenden Jahren finanzieren.

IAG

Der Luftfahrtkonzern International Consolidated Airlines Group gibt dem Eigner der spanischen Airline Air Europa ein Darlehen von 100 Millionen Euro. Der Kredit ist unbesichert, hat eine Laufzeit von sieben Jahren und kann in eine bis zu 20-prozentige Beteiligung an Air Europa gewandelt werden, wie der Mutterkonzern von British Airways, Iberia und Vueling mitteilte.

GAMESTOP

Der US-Einzelhändler für Computer- und Videospiele hat im Weihnachtsquartal trotz höherer Umsätze überraschend einen Verlust geschrieben. Die Gamestopp-Aktie gab im nachbörslichen US-Handel mehr als 7 Prozent ab.

FACEBOOK

Der Facebook-Mutterkonzern Meta ist wegen Werbung für Kryptowährungen ins Visier der australischen Behörden geraten. Die Australian Competition and Consumer Commission verklagte Meta, weil der Konzern nach Ansicht der Behörde nicht genug dafür getan hat, betrügerische Werbung für Kryptowährungen mit bekannten Persönlichkeiten von seinem Facebook-Netzwerk zu entfernen.

TESLA

Der US-Autobauer wird am Dienstag im brandenburgischen Werk in Grünheide die ersten Autos an die Käuferinnen und Käufer ausliefern. Zu dieser Eröffnungsfeier wird Tesla-Chef Elon Musk anreisen, auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird vor Ort sein, wie am Freitag eine Regierungssprecherin in Berlin sagte. Tesla hatte Anfang März die endgültige Genehmigung für das Werk erhalten - erste Autos wurden dort aber bereits hergestellt.

