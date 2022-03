Die BörseGo AG (ISIN DE000A0S9QZ8) hat ein positives Börsendebüt hingelegt. Der erste Kurs im Freiverkehr an der Börse in München lag bei 254 Euro und damit 5,8 Prozent über dem Emissionspreis von 240 Euro. Bereits vor dem Gang aufs Parkett hatte sich die positive Kursentwicklung angedeutet, denn die Zeichnungsfrist war vorzeitig beendet worden. 3.000 Stammaktien aus einer Kapitalerhöhung waren zum Festpreis von 240,00 Euro angeboten und vollständig von Privatanlegern und institutionellen Investoren gezeichnet worden.

Compleo will bis 2025 Umsatz von über einer halben Milliarde Euro

Die Compleo Charging Solutions AG will mittelfristig auf einen Konzernumsatz von über einer halbe Milliarde Euro kommen. Für die kommenden Jahre plant Compleo mit weiterhin dynamischem Umsatzwachstum bei einer deutlichen Steigerung der Profitabilität. Bis 2025 erwartet der Vorstand im Segment Charging Stations eine Umsatzsteigerung auf etwa 400 Millionen Euro.

Freenet bekräftigt Ausblick

Der Mobilfunk-Service-Provider Freenet hat 2021 auch wegen seines Aktienrückkaufprogramms sowie etwas höherer Abschreibungen unter dem Strich weniger verdient. Zudem war im Vorjahr ein hoher Gewinn aus aufgegebenen Geschäftsbereiche enthalten. Den Ausblick auf das laufende Jahr hat die Gesellschaft bei Vorlage des Geschäftsberichts bekräftigt.

Cybersecurity-Anbieter Secunet bekräftigt Ausblick

Die Secunet Security Networks AG hat im vergangenen Jahr dank einer guten Entwicklung in beiden Konzernsegmenten und der pandemiebedingten Nachfrage auch unter dem Strich mehr verdient. Die Prognose für das laufende Jahr hat der Cybersecurity-Anbieter zwar bekräftigt, sieht allerdings herausfordernde Rahmenbedingungen unter anderem bedingt durch die Chipknappheit.

Vitesco: Erst Ende 2022 deutlich bessere Chip-Versorgung

Der Autozulieferer Vitesco rechnet erst zum Jahresende mit einer deutlich besseren Versorgung mit Chips. Das erste Halbjahr werde noch von Lieferengpässen mit Auswirkungen auf das Produktionsvolumen geprägt sein, kündigte das Unternehmen anlässlich der Jahrespressekonferenz an.

AMS-Osram AG verkauft Sparte AMLS an Plastic Omnium

Die AMS-Osram AG hat den Verkauf ihrer Geschäftseinheit AMLS (Automotive Lighting Systems GmbH) vereinbart. Die Käuferin Plastic Omnium zahle dafür 65 Millionen Euro, wie die Österreicher mitteilten.

BP investiert 1 Milliarde Pfund in britische Ladeinfrastruktur

Die BP plc will in den nächsten 10 Jahren 1 Milliarde Pfund Sterling (umgerechnet 1,2 Milliarden Euro) in den Ausbau von Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Großbritannien investieren. Der Energiekonzern kündigte an, dass BP Pulse die Anzahl der öffentlichen Ladepunkte in seinem britischen Netz mit 300-Kilowatt- und 150-Kilowatt-Ultra-Schnellladepunkten verdreifachen wird.

Generali-Kritiker versprechen mehr Wachstum und Gewinn

Die Kritiker des derzeitigen Vorstands von Generali SpA versprechen in einem alternativen Strategieplan ein höheres Wachstum und mehr Geld für Fusionen und Übernahmen durch umfassende Kostensenkungen. Auf der von Großaktionär Francesco Gaetano Caltagirone erstellten Liste mit Namen für einen alternativ zu besetzenden Verwaltungsrat steht der ehemalige Goldman-Sachs-Banker und derzeitige Vorsitzende des italienischen Versicherers Revo, Claudio Costamagna, der Vorsitzender des neuen Führungsgremiums werden soll.

Chinesischer Tech-Konzern Meituan wächst kräftig

Der chinesische Technologiekonzern Meituan ist im vierten Quartal dank eines erheblichen Neugeschäfts und einem stabilen Wachstum im Bereich Essenslieferungen kräftig gewachsen. Hohe Investitionen in dieses Wachstum sorgten gleichwohl für den fünften Quartalsverlust in Folge.

