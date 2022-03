Das Wachstum des Online-Modehändlers hat in seinem vierten Geschäftsquartal wegen Corona-Restriktionen und Lieferengpässen etwas an Schwung verloren. Operativ schrieb das Unternehmen wieder einen Verlust. Das Ergebnis fiel jedoch besser aus als das SDAX Unternehmen selbst erwartet hatte.

ADESSO

rechnet für 2022 und die kommenden Jahre mit einem weiter steigenden Bedarf an Digitalisierungsinitiativen quer durch alle Branchen. Adesso werde dadurch mit einer zweistelligen Wachstumsrate wachsen, teilte das Unternehmen mit. Das Ergebniswachstum werde moderater ausfallen.

CANCOM

hat 2021 den Gewinn kräftig gesteigert. Das Unternehmen profitierte dabei von deutlichen Wachstumsraten beim Umsatz in den Bereichen IT Solutions und Cloud Solutions um 12,2 bzw. 10,6 Prozent. Wie das Unternehmen mitgeteilt hat, stieg der Nettogewinn deutlich auf 273 (Vorjahr: 62) Millionen Euro bzw. auf 7,10 (1,60) Euro je Aktie. An die Aktionäre soll eine Dividende von 1,00 (0,75) Euro ausgeschüttet werden.

DERMAPHARM

will im laufenden Jahr trotz der geopolitischen und weltwirtschaftlichen Entwicklungen weiter wachsen. Die Geschäftsführung des im SDAX gelisteten Unternehmens peilt einen Anstieg des Konzernumsatzes zwischen 10 und 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr an. Das bereinigte Konzern-EBITDA soll zwischen 3 und 7 Prozent zulegen.

ELRINGKLINGER

erzielte 2021 einen Nettogewinn von 55,7 Millionen Euro gegenüber einem Verlust von 40,8 Millionen zuvor. Bereits in der Vorwoche hatte Elringklinger angekündigt, dass die Aktionäre eine Dividende von 0,15 Euro je Aktie erhalten sollen. Im Vorjahr wurde keine Dividende ausgeschüttet.

JENOPTIK

peilt dieses Jahr bei erneut deutlich höheren Umsätzen eine weiterhin hohe Profitabilität an.

KUKA

hat vergangenes Jahr vor allem von einer starken Nachfrage in China profitiert und den Umsatz kräftig gesteigert. Operativ erzielte das Unternehmen nach dem Verlust im Vorjahr wieder einen Gewinn. 2021 kletterte der Auftragseingang laut Mitteilung um 28 Prozent auf rund 3,6 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg ebenfalls um 28 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro. Alleine in China kletterten die Erlöse um knapp die Hälfte.

LEIFHEIT

hat im vergangenen Jahr den Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Wie bereits bekannt, soll die Dividende stabil bei 1,05 Euro je Aktie bleiben.

MEDIOS

hat 2021 auch unter dem Strich deutlich mehr verdient. Auf Basis finaler Geschäftszahlen stieg der Konzerngewinn um 34 Prozent auf 7,4 Millionen Euro bzw. je Aktie 0,37 (Vj: 0,35) Euro. Zurückzuführen sei der Umsatz- und Ergebnisanstieg vor allem auf die Akquisition der Cranach Pharma GmbH sowie auf anhaltendes organisches Wachstum, so das Pharma-Unternehmen.

PFEIFFER VACUUM

will für 2021 eine Dividende von 4,08 (Vorjahr: 1,60) Euro auszahlen. Der Dividendenanstieg sei wegen der starken Geschäfts- und Liquiditätsentwicklung möglich, teilte der Pumpenhersteller mit.

WACKER CHEMIE

will bis 2030 den Umsatz deutlich steigern und die Ertragskraft hoch halten. Investiert werden soll in organisches Wachstum und Zukäufe, der Spezialchemiekonzern will auch verstärkt von der Nachfrage nach Produkten profitieren, die helfen, die Klimaziele zu erreichen.

WESTWING

hat im vergangenen Jahr trotz Umsatzsteigerungen unter dem Strich deutlich weniger verdient. Unter anderem machten höhere Kosten - für Fulfillment, Marketing und Verwaltung - sich hier negativ bemerkbar. Wie der Online-Möbelhändler in seinem Geschäftsbericht 2021 mitteilte, sank der auf Anteilseigener entfallende Nettogewinn um knapp 60 Prozent auf 12,0 Millionen Euro von 29,8 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

VA-Q-TEC

will im laufenden Jahr den Umsatz auf 115 bis 122 Millionen Euro steigern, nachdem das Unternehmen 2021 rund 104 Millionen Euro erlöst hat.

KONECRANES / CARGOTEC

haben ihre geplante Fusion abgesagt, nachdem die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMC) den Zusammenschluss beider Unternehmen blockiert hat.

A.P. MOELLER-MAERSK

fürchtet, dass die Abriegelung Schanghais zu höheren Transportpreisen führen kann. Die chinesischen Behörden hatten die Maßnahmen zur Eindämmung des sich ausbreitenden Covid-19-Ausbruchs in Chinas Finanzmetropole verschärft und eine zweistufige Abriegelung verfügt.

SIX GROUP

Der Schweizer Börsenbetreiber gibt sich eine neue Organisationsstruktur. Wie das Unternehmen mitteilte, werden die im Börsengeschäft tätigen Geschäftsbereiche bis Ende des Jahres in der neuen Einheit "Six Exchange Group" zusammengefasst. Sie sollen so flexibler werden, um Marktchancen besser nutzen und sich ein starkes internationales Profil aufbauen zu können.

UBER / BP

Die Uber Technologies Inc weitet die Partnerschaft mit dem Tankstellenbetreiber BP aus. So sollen Convenience-Produkte, einschließlich frischer und zubereiteter Lebensmittel, aus BP-Filialen in aller Welt geliefert werden, wie die Unternehmen mitteilten.

UNITEDHEALTH

verstärkt sich mit einem milliardenschweren Zukauf. Der Konzern übernimmt die LHC Group, einen Anbieter von Pflegediensten, für rund 5,4 Milliarden US-Dollar in bar.

