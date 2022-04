Der IT-Dienstleister Adesso baut über eine Akquisition seine Präsenz in Nordeuropa aus. Wie die Adesso SE mitteilte, kommen über die Übernahme des schwedisch-dänischen IT-Unternehmens Purple Scout nun zwei weitere Landesgesellschaften in Schweden und Dänemark hinzu. Die vollständige Übernahme von Purple Scout sei nun "vertraglich fixiert" worden. Als Gesamtkaufpreis wurde laut Mitteilung ein "mittlerer einstelliger Millionen-Euro-Betrag" vereinbart, der einem EBIT-Multiple von circa 8 entspreche.

IPO/Engel & Völkers Digital Invest plant Börsengang in 2Q

Engel & Völkers Digital Invest will noch im zweiten Quartal an die Börse. Geplant seien ein Börsengang in Deutschland, Privatplatzierungen außerhalb Deutschlands sowie die Notierung der Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale, wie der Betreiber der Online-Immobilieninvestmentplattform Engel & Völkers Digital Invest mit Sitz in Berlin mitteilte.

OHB erwartet Aufträge dank Amazons Satelliten-Initiative

Das Bremer Raumfahrtunternehmen OHB erhofft sich dank der Pläne von Amazon, eine Flotte von Internetsatelliten in die Umlaufbahn zu bringen, gute Auftragsaussichten für die Ariane-6-Rakete. Wie das Unternehmen mitteilte, hat sich Project Kuiper von Amazon für Starts mit der neuen Großrakete Ariane 6 entschieden, für die die OHB-Tochter MT Aerospace einer der größten Komponentenlieferanten ist.

Ikea kauft Solarparks in Deutschland, Spanien für 340 Mio EUR

Die Ingka-Gruppe, Eigentümerin und Betreiberin der meisten Ikea-Einrichtungshäuser, hat neun Solarparks in Deutschland und Spanien für 340 Millionen Euro erworben. Damit will der Konzern mehr erneuerbare Energie erzeugen als die gesamte Wertschöpfungskette verbraucht.

Alstom erhält Bahn-Auftrag über 650 Mio Euro aus Schweden

Der Bahnkonzern Alstom hat einen Großauftrag der schwedischen Staatsbahn SJ an Land gezogen. Wie das französische Unternehmen mitteilte, soll es 25 Hochgeschwindigkeitszüge liefern, mit einer Option auf 15 weitere. Das Auftragsvolumen liegt bei rund 650 Millionen Euro. Der erste der Züge "Zefiro Express" soll 2026 geliefert werden.

Imperial Brands sieht operatives Gewinnplus bei 2 Prozent in 1H

Imperial Brands rechnet für das erste Geschäftshalbjahr mit einem leichten Anstieg beim bereinigten operativen Gewinn und bestätigt die jüngst veröffentlichte Prognose für das Gesamtjahr. Wie der Tabakkonzern mitteilte, dürfte der bereinigte operative Gewinn in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres per Ende März währungsbereinigt voraussichtlich um etwa 2 Prozent gestiegen sein.

HSBC erhöht Beteiligung an China Wertpapier-JV auf 90 Prozent

HSBC hat die Beteiligung an dem chinesischen Wertpapier-Joint-Venture auf 90 Prozent aufgestockt von 51 Prozent. Sie reiht sich damit ein in Aufstockungen globaler Banken, die eine größere Beteiligung an Investment-Banking-Aktivitäten in China anstreben.

Twitter testet Korrektur-Button für die Tweets

Twitter testet einen Button zur nachträglichen Korrektur der Beiträge. Wie das US-Unternehmen mitteilte, soll es den Redigier-Knopf in den kommenden Monaten zunächst jedoch nur für die zahlenden Twitter-Blue-Mitglieder geben. Der Test solle zeigen, "was funktioniert und was nicht funktioniert".

