Ein unbekannter Investor hat Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank im Gesamtwert von 1,75 Milliarden Euro verkauft. Die Kurse der beiden Kreditinstitute gaben daraufhin am Dienstag im frühen Handel stark nach und erholten sich im späteren Verlauf nur teilweise. Die US-Bank Morgan Stanley, die den Verkauf als Bookrunner begleitete, teilte mit, der Investor habe 116 Millionen Deutsche-Bank-Aktien zu je 10,98 Euro und 72,5 Millionen Commerzbank-Aktien zu je 6,55 Euro verkauft. Das entspricht einer Beteiligung von rund 5,6 Prozent bei der Deutschen Bank und von rund 5,8 Prozent bei der Commerzbank.

CECONOMY

CEO Karsten Wildberger wirbt auf der außerordentlichen Hauptversammlung für die Zusammenführung der Elektronikmarktkette MediaMarktSaturn mit der Ceconomy AG, der börsennotierten, übergeordneten Holding. Diese soll endlich den bereits Ende 2020 angekündigten Durchbruch bei der Vereinfachung der Aktionärsstruktur der Gruppe besiegeln, der durch Anfechtungsklagen der HV-Beschlüsse 2021 durch vier Vorzugsaktionäre noch einmal verzögert worden war.

BOSCH

übernimmt den britischen Software-Entwickler fürs autonome Fahren Five. Wie der Stuttgarter Autozulieferer mitteilte, soll damit die Entwicklungsgeschwindigkeit bei Software für automatisiertes Fahren im Konzern beschleunigt werden. Five mit Sitz in Cambridge ist laut Mitteilung ein in Europa führenden Startup für automatisiertes Fahren. Es soll Teil des Bosch-Geschäftsbereichs Cross-Domain Computing Solutions werden. Über die finanziellen Details wurde Stillschweigen vereinbart.

DERMAPHARM

Nach einem mehr als verdoppelten Jahresüberschuss 2021 will die Dermapharm Holding die Gewinnbeteiligung der Aktionäre massiv in die Höhe schrauben. Vorgeschlagen wird eine Dividende von 2,17 Euro je Aktie nach 0,88 Euro im Jahr zuvor, teilte das Unternehmen mit. Der Konzernjahresgewinn stieg von 85,9 Millionen auf 208,9 Millionen Euro, wie aus der Jahresbilanz zu entnehmen ist. Ausgeschüttet werden soll der komplette Bilanzgewinn von 116,8 Millionen Euro. DEUTSCHE BÖRSE

hat eine neue DAX-Marktkonsultation gestartet. Diese wird bis zum 19. Mai andauern. Dabei handelt sich laut einem Unternehmenssprecher um eine "kleine Konsultation" technischer Natur. An der Konsultation können alle Marktteilnehmer partizipieren, diese müsse nicht unbedingt Änderungen der gegenwärtigen Indexregeln zur Folge haben. Bei der Konsultation geht es um mögliche methodische Änderungen, etwa die Gewichtung und Kappung betreffend. Dadurch soll die Index-Berechnung internationalen Industriestandards angeglichen werden.

EVOTEC

Der Biotechkonzern hat im vergangenen Jahr wesentlich mehr umgesetzt als geplant, und peilt für dieses Jahr weiteres kräftiges Wachstum an. Wie die Evotec SE mitteilte, stieg der Konzernumsatz um 23 Prozent auf 618,0 Millionen Euro. Die unternehmenseigene Prognose hatte dagegen lediglich auf 550 bis 570 Millionen Euro gelautet bzw auf 565 bis 585 Millionen zu konstanten Wechselkursen.

INFINEON

Angesichts des steigenden Bedarfs an Halbleitern verdoppelt Infineon Technologies seine Produktionsfläche am indonesischen Standort Batam. Batam werde noch stärker auf Montage und Test von Chips für die Automobilindustrie ausgerichtet. Bis 2024 soll die zusätzliche Fertigung starten: Damit das so schnell möglich ist, wurde jetzt eine Fabrikgebäude des Auftragsfertigers Unisem erworben, das sich in der Nähe des bestehenden Infineon-Werks befindet.

GRAMMER

bekommt die anhaltenden Lieferengpässe, neuerliche Corona-Lockdowns in China sowie die stark steigenden Material-, Logistik- und Energiekosten zu spüren. Infolgedessen liege die Ergebnisentwicklung im ersten Quartal 2022 deutlich unter Vorjahresniveau, teilte das Unternehmen mit. Nach vorläufigen Berechnungen rutschte das EBIT in den ersten drei Monaten dieses Jahres in den roten Bereich und lag bei rund minus 1 Million Euro nach einem Plus von 22,6 Millionen im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Konzernumsatz bewegte sich dagegen leicht über dem Vorjahresniveau von 503,7 Millionen Euro.

MUTARES

Auf dem Weg zu einem angepeilten jährlichen Umsatzvolumen von mehr als 5 Milliarden Euro für das Jahr 2023 will die Mutares Holding im laufenden Jahr die Marke von 4 Milliarden Euro knacken. Das entspräche einem Wachstum um 60 Prozent oder rund 1,5 Milliarden Euro. Wesentlich dazu beitragen sollen Zukäufe: Die Beteiligungsgesellschaft sieht wesentliche Transaktionen mit einem Umsatzvolumen von annähernd 1 Milliarde Euro in einer weit fortgeschrittenen Phase, wie sie bei Vorlage der Bilanz für 2021 mitteilte. In der Pipeline insgesamt stehe ein Umsatzvolumen von rund 11 Milliarden Euro.

EASYJET

Der Billigflieger rechnet im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres mit einem Umsatzsprung und einem geringeren Vorsteuerverlust. Im am 31. März beendeten ersten Geschäftshalbjahr habe sich das Ergebnis vor Steuern voraussichtlich auf eine Spanne von minus 535 bis minus 565 Millionen Pfund verbessert gegenüber einem Verlust von 701 Millionen Pfund im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Zugleich dürfte der Umsatz kräftig auf 1,5 Milliarden Pfund von 240 Millionen vor einem Jahr gewachsen sein. Pro verkauftem Sitzplatz stieg der Umsatz auf 19,56 Pfund von 12,47 Pfund im Vorjahr.

GIVAUDAN

Der Aromen- und Dufthersteller hat im ersten Quartal 2022 nicht zuletzt dank Preiserhöhungen mehr umgesetzt. Auf vergleichbarer Basis legte der Umsatz im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 4,6 Prozent auf 1,78 Milliarden Schweizer Franken zu, getrieben von einem anhaltend starken Volumenwachstum im Luxusparfümerie-Bereich sowie einem prozentual zweistelligen Wachstum im Bereich der aktiven Schönheitspflege, wie die Givaudan SA mitteilte. Das Marktumfeld bezeichnete Givaudan dennoch als herausfordernd. Die Preiserhöhungen seien notwendig gewesen, um die gestiegenen Inputkosten zu kompensieren.

LUXOTTICA

Der Brillenhersteller will die Giorgio Fedon & Figli SpA übernehmen. Die Luxottica Group SpA legt nach eigenen Angaben für einen Anteil von 90,9 Prozent 29,4 Millionen Euro, entsprechend 17,03 Euro je Aktie, auf den Tisch. Im Anschluss daran will der zur Essilorluxottica SA gehörende Brillenhersteller den verbliebenen Aktionären von Giorgio Fedon & Figli ein Pflichtangebot in gleicher Höhe unterbreiten und das Unternehmen schlussendlich von der Mailänder Börse nehmen.

NOKIA

will sich wegen des Kriegs in der Ukraine aus dem russischen Markt zurückziehen. Im ersten Quartal 2022 werde deshalb eine Rückstellung in Höhe von 100 Millionen Euro gebildet, teilte der finnische Telekomausrüster mit.

NOVARTIS

hat bestätigt, dass im Zuge der angekündigten weitreichenden Umstrukturierung auch Stellen abgebaut werden sollen. Vergangene Woche hatte der Schweizer Pharmakonzern den Umbau zu einer neuen Konzernstruktur angekündigt, mit deren Hilfe bis 2024 Einsparungen in Höhe von 1 Milliarde Dollar erreicht werden sollen.

