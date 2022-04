Beschäftigte eines Apple-Stores in New York wollen eine Gewerkschaft gründen. Sie hätten damit begonnen, Unterschriften zu sammeln, teilten sie am Montag mit. Ziel sei die Zustimmung von mindestens 30 Prozent der Beschäftigten, das ist die Mindestquote für die Gründung einer Gewerkschaft. Es wäre die erste in dem US-Technologiekonzern.

Delta testet Starlink-Internet von SpaceX in Flugzeugen

Mindestens eine große Fluggesellschaft, Delta Air Lines, testet derzeit das Angebot von drahtlosem Internet in Flugzeugen durch Elon Musks Satelliten-Internet-Unternehmen. Starlink, die Breitbandsparte von Musks SpaceX, drängt in dieses Geschäft, das seit langem eine Quelle der Frustration unter Reisenden ist.

Johnson & Johnson senkt Jahresprognose

Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson wird nach enttäuschenden Umsatzzahlen pessimistischer. Das Unternehmen hat seine Prognose für das Gesamtjahr gesenkt.

Johnson & Johnson legt Opioid-Streit in West Virginia bei

Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson (J&J) wird 99 Millionen US-Dollar zahlen, um eine Klage in West Virginia beizulegen. Das Unternehmen war beschuldigt worden, die Opioid-Krise in dem US-Bundesstaat mit angeheizt zu haben, es kann sich mit dem Vergleich nun aus einem in diesem Monat begonnenen Prozess heraushalten.

