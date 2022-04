Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt bilden sich am Donnerstag zurück. Stützend wirkt der gute Start in die Berichtssaison. Nicht nur fallen die Geschäftszahlen ordentlich aus, zumindest bislang haben sich die Gewinnwarnungen der Unternehmen trotz hoher Inflation und Krieg in Grenzen gehalten. Die Möglichkeit, dass die EZB möglicherweise im Juli die Zinsen erhöhen könnte, stellt keinen Belastungsfaktor dar. Laut einem Bericht von Bloomberg hält in der Zwischenzeit sogar der Vize-Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, eine Zinserhöhung im Juli für möglich, sofern es die Datenlage zulasse. Auch sehe er keinen Grund, warum das Kaufprogramm der EZB nicht im Juli enden solle.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

CONTINENTAL

wird trotz steigender Umsätze dieses Jahr seine Margenziel wegen hoher Kostensteigerungen wohl nicht erreichen. Die bereinigte EBIT-Marge sieht der DAX-Konzern 2022 laut Mitteilung nur noch bei rund 4,7 bis 5,7 Prozent. Bisher waren rund 5,5 bis 6,5 Prozent erwartet worden.

CONTINENTAL

hat im ersten Quartal wegen gestiegener Kosten trotz höherer Umsätze deutlich weniger verdient. Der Umsatz kletterte den überraschend vorgelegten Eckzahlen zufolge auf 9,3 Milliarden von 8,6 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Die bereinigte EBIT-Marge sank dagegen spürbar auf 4,7 Prozent von 8,5 Prozent.

VOLKSWAGEN

Wer vor Bekanntwerden des Dieselskandals ein Auto von Volkswagen geleast hat, bekommt die Leasingbeiträge nicht zurück. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verneinte entsprechende Ansprüche von Kunden. Damit bestätigte er seine bisherige Rechtsprechung. (Az. VII ZR 247/21 u.a.)

EDEKA

Die genossenschaftlich organisierten Edeka-Märkte in Deutschland haben im vergangenen Jahr insgesamt 34,7 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet. Dies entsprach einem Plus von 4,7 Prozent im Vorjahresvergleich.

GESCO

ist nach eigenen Angaben gut in das neue Geschäftsjahr gestartet und will im Gesamtjahr sowohl bei Umsatz als auch Gewinn weiter zulegen. Wie die Gesco AG mitteilte, konnte sie im ersten Quartal den Nettogewinn auf 8,8 Millionen Euro von 4,0 Millionen im Vorjahr mehr als verdoppeln.

HAWESKO

will für 2021 das dritte Jahr in Folge eine Sonderdividende zahlen und insgesamt die Dividende um 50 Cent auf 2,50 Euro je Aktie erhöhen. Grund ist das "pandemiebedingt außergewöhnliche Ergebniswachstum", wie die Hamburger Weinhandelsgruppe mitteilte, die nach den endgültigen Zahlen auch unter dem Strich deutlich mehr verdiente als ein Jahr zuvor.

MANZ

hat einen Folgeauftrag für Maschinen zur Herstellung von Li-Ion-Batteriezellen von Britishvolt erhalten. Der Auftrag mit einem Volumen von rund 20 Millionen Euro schließt sich der bereits erfolgten Beauftragung durch Britishvolt für die erste Ausbaustufe einer Produktionslinie für Batteriezellen an, die mehr als 70 Millionen Euro umfasste.

ABB

hat im ersten Quartal den Gewinn deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert. Zudem verzeichnete die ABB Ltd laut Mitteilung einen kräftigen Zuwachs bei den Auftragseingängen von 28 Prozent auf 9,37 Milliarden US-Dollar.

AKZO NOBEL

hat im ersten Quartal infolge höherer Kosten deutlich rückläufige Gewinne verzeichnet. Die Ergebnisse übertrafen allerdings die Analystenschätzungen in einem vom Unternehmen bereitgestellten Konsens. Der Konzern teilte weiter mit, er strebe im Einklang mit der "Grow & Deliver"-Strategie ein Wachstum auf oder über seinen relevanten Märkten an.

ALSTOM

hat einen Auftrag im Wert von rund 700 Millionen Euro für die Lieferung von Straßenbahnen an die australische Stadt Melbourne erhalten. Wie der französische Zughersteller mitteilte, sollen innerhalb des Rahmenvertrags mit dem Verkehrsministerium des Bundesstaates Victoria 100 Flexity-2-Straßenbahnen der nächsten Generation an die Stadt Melbourne gehen.

ANGLO AMERICAN

hat für 2022 seine Kostenprognose um 9 Prozent angehoben. Die neue Kostenschätzung soll den stärkeren Währungen in den rohstoffproduzierenden Ländern, dem Inflationsdruck und den geringeren erwarteten Produktionsmengen Rechnung tragen, wie die Anglo American plc mitteilte.

NESTLE

hat im ersten Quartal höhere Kosten an Verbraucher weitergegeben und den Umsatz gesteigert. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte die Nestle SA.

RELX

hat nach eigenen Angaben zu Jahresbeginn in allen relevanten Unternehmenskennzahlen Wachstum verzeichnet. Das britische Informations- und Analyseunternehmen bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr.

AT&T

hat im dritten Quartal weniger verdient. Im letzten Quartal vor Abspaltung des Mediengeschäfts Warnermedia übertraf das Unternehmen aber die Erwartungen der Analysten bei Gewinn und Neukunden im Mobilfunkgeschäft.

DOW

hat im ersten Quartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Ein höherer Absatz, Preiserhöhungen und eine Steigerung der Margen trugen dazu bei, die höheren Energiekosten auszugleichen. Die Aktie stieg im vorbörslichen US-Handel um 1,9 Prozent und legte damit den neunten Tag in Folge zu.

===

