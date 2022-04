Quartalszahlen legten Daiwa Securities um 3,1 Prozent zu und Shin-Etsu Chemical um 3,0 Prozent. Die Aktie des Autoteile-Herstellers Denso machte einen Satz um 9,7 Prozent, während East Japan Railway um 0,9 Prozent nachgaben. Fuji Electric stiegen um 5,5 Prozent.

+++++ CREDIT +++++

Nach dem deutlichen Anstieg am Vortag kommen die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen am Donnerstag leicht zurück. Die gut verlaufende Berichtssaison sorgt nach Aussage von Teilnehmern für leichte Unterstützung. Dagegen sei es am Primärmarkt weiter vergleichsweise ruhig, so dass von dieser Seite kein Druck komme.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

BEIERSDORF

ist nach dem ersten Quartal leicht pessimistischer für das Gesamtjahr bei Tesa, hat aber die Prognose auf Konzernebene und im Segment Consumer beibehalten. Im Klebstoff-Segment Tesa rechnet der Konzern nun mit Umsatzwachstum im unteren bis mittleren einstelligen Bereich anstatt im mittleren einstelligen Bereich.

ADVA OPTICAL

hat trotz Rekordumsätzen im ersten Quartal weniger verdient. Während die Einnahmen im ersten Quartal um 18 Prozent auf 170,5 Millionen Euro stiegen, ging das proforma EBIT um knapp 40 Prozent auf 7,8 Millionen Euro zurück. Die entsprechende Marge rutschte um 4,3 Prozentpunkte auf 4,6 Prozent ab.

DELIVERY HERO

hat im ersten Quartal Umsatz und Bruttowarenwert (GMV) gesteigert. Der Lieferdienst ist aber deutlich langsamer gewachsen als ein Jahr zuvor, als coronabedingte Lockdowns für einen Boom bei Online-Lieferdiensten für Essen, Kochboxen, Lebensmittel und andere Artikel sorgten.

DEUTZ

hat trotz einer weiterhin angespannten Versorgungssituation und ersten Auswirkungen des Ukraine-Kriegs ein gutes erstes Quartal erzielt. Bei steigenden Umsätzen erzielte die Kölner Deutz AG auch einen spürbaren Anstieg der Profitabilität. Zudem erhöhte sich der Ordereingang deutlich.

DRÄGERWERK

hat im ersten Quartal unter dem Strich einen Verlust geschrieben. Der Ausblick auf das laufende Jahr wurde bestätigt. Der Verlust nach Steuern und Dritten lag bei 26,9 Millionen Euro, gegenüber einem Gewinn von 82,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

FIELMANN

hat im ersten Quartal trotz Covid-19-Pandemie und Kriegsausbruch in der Ukraine die Gewinne zweistellig und überproportional zum Umsatz gesteigert. Die Prognose für das Gesamtjahr klingt bei Deutschlands nach Umsatz größter Optik-Einzelhandelskette nun etwas verhaltener als im Februar.

HELLOFRESH

hat im ersten Quartal unter dem Strich deutlich weniger verdient. Der Gewinn nach Anteilen Dritter lag bei 27 Millionen Euro, gegenüber einem Gewinn von 102 Millionen Euro im Vorjahr. Je Aktie betrug er 0,16 Euro, nach zuvor 0,59 Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 5,2 Prozent, gegenüber 11,0 Prozent im Vorjahr.

LPKF

hat im ersten Quartal dank eines deutlichen Umsatzzuwachses wieder einen Gewinn erzielt. Zudem erhielt das im SDAX notierte Unternehmen mehr Aufträge. Im zweiten Quartal sollen sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis besser als im Vorjahr ausfallen. Am Jahresausblick hält die LPKF Laser & Electronics AG fest.

STO

hat den Umsatz und das Ergebnis vergangenes Jahr trotz Lieferproblemen auf den Beschaffungsmärkten gesteigert. Die Dividende will das Unternehmen stabil halten und zusätzlich erneut einen Sonderbonus von jeweils 4,69 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten.

TAKKT

hat im ersten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert. Dazu trugen alle drei Konzernsparten bei. Die Jahresprognose bestätigte der Stuttgarter Händler für Geschäftsausstattung, warnte aber, dass die anhaltenden Unsicherheiten durch den Ukraine-Krieg und die Schwierigkeiten in den Lieferketten das Wachstum in den kommenden Monaten beeinflussen könnten.

VOSSLOH

hat im ersten Quartal bei höheren Umsätzen weniger verdient, wertete den Jahresauftakt aber als erfolgreich und bestätigte die Jahresprognose. Im zweiten Halbjahr werde ein deutlicher Anstieg der Profitabilität erwartet.

WINTERSHALL

Abschreibungen auf die Gaspipeline Nord Stream 2 und weitere Vermögenswerte in Russland im Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro haben Winterhall Dea im ersten Quartal tief in die roten Zahlen gedrückt. Der Öl- und Gasförderer verbuchte einen Nettoverlust von 1 Milliarde Euro.

BARCLAYS

hat im ersten Quartal ihre Einnahmen gesteigert, aber einen Gewinnrückgang verbucht. Dies sei auf einen missglückten Anleihenverkauf und eine geringere Anzahl von Geschäftsabschlüssen zurückzuführen.

CAPGEMINI

hat im ersten Quartal den Umsatz dank einen besseren Entwicklung in allen Regionen überraschend deutlich gesteigert. Gute Geschäfte in den beiden Segmenten Data und Cloud unterstützen das Wachstum des französischen Beratungs- und Technologiekonzerns. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen.

CARLSBERG

hat im ersten Quartal von einer starken Nachfrage in den meisten seiner Märkte profitiert und den Umsatz deutlicher gesteigert als von Analysten erwartet. Der in Kopenhagen ansässige Braukonzern verzeichnete mit Ausnahme der Ukraine auch in Mittel- und Osteuropa gutes Mengenwachstum.

GLENCORE

hat nach dem ersten Quartal seine Produktionsprognose für Kupfer, Kobalt und Zink gesenkt und die Prognose für Nickel und Ferrochrom angehoben.

HITACHI TRANSPORT

Die US-Private-Equity-Gesellschaft KKR will die japanische Hitachi Transport System Ltd. übernehmen. Die KKR & Co. kündigte ein Übernahmeangebot über 8.913 Yen (ca. 64,7 Euro) pro Aktie an, das Ende September starten soll. Die Hitachi Ltd. gab derweil bekannt, dass sie einen Anteil von 39,9 Prozent an Hitachi Transport im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Tochtergesellschaft verkaufen wird.

LINDE

hat im ersten Quartal seine Gewinnprognose übertroffen. Die Prognosespanne für den bereinigten Jahresgewinn hob der amerikanisch-deutsche Industriegasekonzern an. "Mit Blick auf die Zukunft ist das geopolitische und makroökonomische Umfeld unsicherer geworden, aber ich bin zuversichtlich, dass das Unternehmen seine Verpflichtungen gegenüber den Aktionären weiterhin erfüllen wird", sagte CEO Sanjiv Lamba.

LG ELECTRONICS

hat steigende Rohmaterial- und Frachtkosten im ersten Quartal mit der anhaltend hohen Nachfrage nach Unterhaltungselektronik ausgleichen können. Der südkoreanische Konzern steigerte Umsatz und Gewinn. Unter dem Strich sorgte ein Sondereffekt für einen überproportionalen und überraschenden Anstieg.

NOKIA

profitiert von der andauernd starken Nachfrage nach technischer Ausrüstung für Mobilfunknetze. Der finnische Telekomausrüster berichtete bei Vorlage der Erstquartalzahlen jedoch auch von Engpässen in der Lieferkette, die den Umsatz schmälerten. Die Angebotssituation sei nach wie vor angespannt, erklärte Nokia, man rechne aber damit, dass der Umsatz im Bereich der Mobilfunknetze in diesem Jahr aufgrund der verbesserten Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens steigen wird.

REPSOL

hat seinen Gewinn im ersten Quartal mehr als verdoppelt, dank des Anstiegs von Öl- und Gaspreisen nach der russischen Invasion in der Ukraine. Repsol steigerte den bereinigten Nettogewinn von 471 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 1,06 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg von 1,84 Milliarden auf 3,38 Milliarden Euro, während der Umsatz auf 18,22 Milliarden Euro zulegte.

PERNOD RICARD

rechnet ungeachtet aller politischen Turbulenzen mit einem zweistelligen Wachstum des Betriebsgewinns für das laufende Geschäftsjahr. Der französische Spirituosenkonzern verbuchte im abgelaufenen dritten Quartal ein beschleunigtes Wachstum und strebt eine Steigerung des Gewinns aus dem wiederkehrenden Geschäft um rund 17 Prozent bei konstanten Wechselkursen und einer höheren operativen Marge an.

SANOFI

hat zum Jahresauftakt Umsatz und Ergebnis gesteigert. Der französische Pharmakonzern profitierte besonders von Wachstum bei seinem Blockbuster Dupixent und im Geschäft mit frei verkäuflichen Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten. Sanofi verzeichnete einen Nettogewinn von 2 Milliarden Euro für das erste Quartal, gegenüber 1,57 Milliarden Euro im Vorjahr. Der Umsatz lag bei 9,67 Milliarden Euro, gegenüber 8,59 Milliarden Euro im Vorjahr.

THALES

hat seinen Umsatz im ersten Quartal gesteigert. Der Auftragseingang ging leicht zurück. Die Prognosen für das Gesamtjahr bestätigte die Thales SA.

TOTALENERGIES

hat im ersten Quartal dank des starken Anstiegs der Öl- und Gaspreise mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Allerdings schlug eine Teilabschreibung auf ein milliardenschweres Gas-Projekt in Nordrussland ins Kontor.

UNILEVER

hat im ersten Quartal auch dank Preiserhöhungen bessere Umsätze als erwartet erzielt. Den Margenausblick für das laufende Gesamtjahr dampfte die Unilever plc wegen immer weiter steigender Kosten allerdings ein.

VOLVO CAR

rechnet im laufenden Quartal mit Ergebnisbelastungen durch den Ukraine-Krieg auf der einen Seite und Lieferengpässen als Folge der Maßnahmen zur Eindämmung des Covid-19-Ausbruchs in China auf der anderen Seite. Der schwedische Automobilhersteller meldete für das erste Quartal angesichts höherer Kosten einen Rückgang des Nettogewinns, übertraf aber dennoch die Marktprognosen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2022 07:21 ET (11:21 GMT)