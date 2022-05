Die beiden Premiumautohersteller BMW und Mercedes-Benz wollen ihre Carsharing-Tochter Share Now an den Autokonzern Stellantis verkaufen. Eine entsprechende Vereinbarung haben die Unternehmen laut Mitteilung vor kurzem unterzeichnet. Über die Details der Transaktion sei Stillschweigen vereinbart worden. BMW und Mercedes-Benz wollen sich künftig auf die digitale Multimobilität (Free Now) und auf digitale Dienstleistungen rund um das Laden von Elektrofahrzeugen (Charge Now) konzentrieren. S

DEUTSCHE POST

hat das Geschäft in Russland derzeit ausgesetzt, bis auf den Transport humanitärer Güter, wie CFO Melane Kreis in der Telefonkonferenz sagte. Im ersten Quartal wurden den Angaben zufolge wegen des Russland-Ukraine-Krieges 30 Millionen Euro Wertminderungen auf russische Vermögenswerte fällig. Davon fielen 24 Millionen Euro im Segment Express an und 6 Millionen Euro im Segment Global Forwarding, Freight. Der Umsatz in Ukraine, Russland und Belarus zusammen machte laut Kreis 2021 weniger als 1 Prozent am Gesamtumsatz aus. In die Ukraine transportiert der Konzern CEO Frank Appel zufolge Waren nur bis zur Grenze, diese würden dann von Partnern übernommen. Die Situation sei "insgesamt sehr schwierig".

COVESTRO

Mit der Senkung seiner Ergebnisprognose hat Covestro vornehmlich auf die Lockdown-Beschränkungen der chinesischen Regierung in Schanghai reagiert, wo der Werkstoffhersteller einen großen Standort hat. Zwar sei es gelungen, die Produktion aufrecht zu erhalten, indem die Belegschaft in einer Bubble gearbeitet habe, sagte Finanzvorstand Thomas Toepfer im Interview mit Dow Jones Newswires. Doch hätten sich inzwischen auch die Logistikprobleme und die von Lieferanten so erheblich verschärft, dass "der Absatz im zweiten Quartal recht stark sinkt".

BASLER

will sein Direktgeschäft in Europa ausbauen und sich an dem Distributionsgeschäft mit Bildverarbeitungskomponenten seines Vertriebspartner i2S beteiligen. Ziel sei die Gründung eines Joint Ventures. Man spreche über eine Basler Beteiligung von 25,1 Prozent am i2S Vertriebsgeschäft und das Gemeinschaftsunternehmen könnte als Basler France firmieren. Die geplante Transaktion könnte Anfang Juli wirksam werden. Im weiteren Verlauf ist beabsichtigt, dass Basler zum 1. Juli 2024 die restlichen 74,9 Prozent der Anteile übernehmen wird.

CLIQ DIGITAL

hat im ersten Quartal Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Wie der Streaming-Entertainment-Anbieter mitteilte, stiegen die Umsatzerlöse um 75 Prozent auf 52,6 Millionen Euro, gestützt von Performance-Marketing-Kampagnen. Zu dem Umsatzanstieg trugen laut Mitteilung alle Regionen bei, wobei der Umsatz in Europa um 71 Prozent zulegte und in Nordamerika um 89 Prozent.

FUCHS PETROLUB

verliert die langjährige Finanzvorständin Dagmar Steinert Ende 2022. Die Managerin verlässt das Unternehmen laut Mitteilung auf eigenen Wunsch, um eine neue Aufgabe als Finanzvorstand in einem anderen Unternehmen zu übernehmen. Zur Nachfolgerin hat der Schmierstoffhersteller Isabelle Adelt ernannt. Sie arbeite derzeit "in leitender Position" bei Schenck Process Holding in Darmstadt.

PFEIFFER VACUUM

hat den Umsatz im ersten Quartal um 12,7 Prozent auf 216,0 Millionen Euro gesteigert. Das EBIT kletterte um 38,6 Prozent auf 31,3 Millionen Euro, was einer EBIT-Marge von 14,5 (Vorjahr 11,8) Prozent entspricht, wie der Pumpenhersteller mitteilte. Das Nettoergebnis wuchs um knapp 40 Prozent auf 22,2 Millionen Euro. Der Auftragseingang erreichte 286,2 (233,9) Millionen Euro.

RHEINMETALL

Die von Fuchs Petrolub kommende Dagmar Steinert ist mit Wirkung ab 1. Januar 2023 zum Vorstandsmitglied der Rheinmetall AG bestellt worden. Steinert, die zurzeit im Vorstand von Fuchs Petrolub SE die kaufmännischen Bereiche sowie die Bereiche Recht, Compliance und Digitalisierung verantwortet, tritt bei Rheinmetall die Nachfolge von Finanzvorstand Helmut P. Merch an, der zum Jahresende 2022 in den Ruhestand geht.

SCOUT24

hat im ersten Quartal die Erwartungen der Analysten leicht übertroffen. Zudem will der Interntekonzern das obere Ende der Spanne für die Ergebnisziele 2022 erreichen. Die Scout24-Gruppe steigerte den Umsatz im ersten Quartal um 15,1 Prozent auf 107,9 Millionen Euro.

BNP PARIBAS

hat im ersten Quartal dank eines Wachstums bei den Handelserträgen einen Gewinnsprung verzeichnet. An den mittelfristigen Zielen hält die französische Großbank fest. Der Nettogewinn stieg auf 2,11 (1,77) Milliarden Euro. Die Erträge erhöhten sich auf 12,58 Milliarden im Vergleich zu angepassten 11,19 Milliarden Euro im Zusammenhang mit der Anwendung des Rechnungslegungsstandards IFRS 5. Hier wurden die Auswirkungen des Bancwest-Geschäfts von BNP Paribas herausrechnet, dessen Verkauf im Dezember vereinbart wurde und voraussichtlich im Laufe dieses Jahres abgeschlossen wird.

DSM

Der Chemiekonzern hat in den ersten drei Monaten 2022 Umsatz und Gewinn auch dank Preiserhöhungen gesteigert. Den Ausblick auf das laufende Jahr bekräftigten die Niederländer. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 18 Prozent auf 2,59 Milliarden Euro, der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte um 10 Prozent auf 487 Millionen Euro zu. "DSM hatte einen guten Start ins Jahr mit einer robusten Nachfrage in allen unseren Geschäftsbereichen und effektiven Preismaßnahmen, um der Inflation in der gesamten Wertschöpfungskette entgegenzuwirken", sagten die Co-Chief Executives Geraldine Matchett und Dimitri de Vreeze.

FORTUM

Der Energieversorger wird im Zusammenhang mit seinen Aktivitäten in Russland im ersten Quartal Wertminderungen vor Steuern in Höhe von rund 2,1 Milliarden Euro vornehmen. Der Mutterkonzern des deutschen Energieversorgers Uniper hatte Anfang März angekündigt, alle neuen Investitionsprojekte in Russland zu stoppen und das Geschäft mit thermischer Energieerzeugung in dem Land weiter zu reduzieren.

DUPONT

hat im ersten Quartal mehr verdient als erwartet. Der Ausblick des US-Spezialchemiekonzerns auf das laufende zweite Quartal verfehlte allerdings die Erwartungen deutlich. Im zweiten Quartal rechnet Dupont mit einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 70 bis 80 Cent und einem Umsatz von 3,2 bis 3,3 Milliarden Dollar. Analysten hatten bisher einen Gewinn je Aktie von 84 Cent bei einem Umsatz von 3,33 Milliarden Dollar erwartet.

