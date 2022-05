verbündet sich mit dem afrikanischen Finanzdienstleister Sanlam. Wie beide Konzerne mitteilten, führen sie ihre Aktivitäten in Afrika zusammen, um den größten panafrikanischen Finanzkonzern außerhalb des Bankensektors zu schaffen. Die neue Einheit werde auf einen Eigenkapitalwert von über 33 Milliarden südafrikanische Rand kommen - umgerechnet etwa 2 Milliarden Euro.

VOLKSWAGEN

hält ungeachtet anhaltender Versorgungsengpässe bei Halbleitern und einem unsicheren Wirtschaftsumfeld an der Jahresprognose fest. Optimistisch stimmt den Wolfsburger DAX-Konzern ein starkes erstes Quartal, in dem der Umsatz trotz deutlich niedrigerer Fahrzeugverkäufe leicht gesteigert wurde. Die operative Marge verdoppelte sich annähernd, wie bereits bekannt, dank Sondereffekten.

BOSCH

positioniert sich für einen langfristig stärker wachsenden Markt bei der Nutzung von Wasserstoff und steigt in die Entwicklung von Komponenten für Elektrolyseure ein. Bis zum Ende des Jahreszehnts kündigte Bosch anlässlich der Jahrespressekonferenz Investitionen von bis zu 500 Millionen Euro in das Geschäft an. In den geplanten Anlagen soll Wasser mithilfe von Strom bevorzugt aus den erneuerbaren Quellen Windkraft oder Photovoltaik per Elektrolyse in sogenannten grünen Wasserstoff und Sauerstoff umgewandelt werden.

BOSCH

rechnet 2022 zwar mit einem relativ kräftigen Umsatzplus, dass Margenziel wird der Stiftungskonzern angesichts hoher Kosten für Vorprodukte und Energie aber nicht ganz erreichen. "Wir sind solide in das Jahr 2022 gestartet und gehen bislang davon aus, dass wir die im Geschäftsbericht prognostizierte Umsatzsteigerung von 6 Prozent übertreffen werden", sagte Finanzchef Markus Forschner anlässlich der Jahrespressekonferenz. Das Ziel einer EBIT-Rendite mindestens auf Vorjahresniveau werde Bosch aber nicht ganz erreichen - sie dürfte zwischen 3 drei bis 4 Prozent liegen. 2021 lag die Marge bei 4 Prozent.

COMPLEO CJARGING SOLUTIONS

verliert per Ende Mai seinen Finanzvorstand Peter Gabriel. Wie der Ladeinfrastrukturanbieter mitteilte, scheidet Gabriel aus persönlichen Gründen aus, um sich künftig beruflich wieder mehr im Frankfurter Raum zu engagieren.

HANNOVER RÜCK

hat im ersten Quartal wegen eines hohen Aufkommens an Naturkatastrophen und weiteren pandemiebedingten Belastungen weniger verdient. Der DAX-Aufsteiger bestätigte gleichzeitig die Gewinnerwartung für das laufende Jahr. Der Nettogewinn sank auf 264 Millionen Euro von 306 Millionen im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 274 Millionen Euro etwas mehr erwartet.

HEIDELBERGCEMENT

Im Rahmen seines Programms zur Portfolio-Optimierung erwirbt der Baustoffkonzern im Osten Tschechiens sechs Transportbetonwerke und eine Sandgrube. Die zugekauften Werke beliefern Kunden in und um die zweitgrößte Stadt Brünn, wie es in der Mitteilung heißt. Heidelbergcement betreibt künftig 80 Transportbetonwerke in Tschechien und zwei in der Slowakei.

HUGO BOSS

hat im ersten Quartal operativen Gewinn und Umsatz deutlich gesteigert und unter dem Strich wieder schwarze Zahlen geschrieben. Die Prognose für das Gesamtjahr inklusive geplanter Investitionen bestätigte der Modekonzern.

KLÖCKNER & CO

rechnet im laufenden zweiten Quartal mit einer stabilen bis leicht steigenden Absatzentwicklung und deutlichem Umsatzwachstum im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Jahres. Der Stahlhändler prognostiziert angesichts der dynamischen Preisentwicklung ein bereinigtes EBITDA in der Größenordnung von 180 bis 240 Millionen Euro, wie er in Duisburg mitteilte.

NORMA GROUP

hat im ersten Quartal den Umsatz gesteigert, aber operativ und unter dem Strich weniger verdient. Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine hätten Versorgungsengpässe bei Kunden vor allem im Automobilbereich deren Produktionszahlen verringert und sich bei Norma auf die Bestellungen ausgewirkt, teilte der SDAX-Konzern mit. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Hersteller von Verbindungselementen für Maschinen, Fahrzeuge, Motoren und Geräte.

PORSCHE AG

Der Sportwagenbauer beteiligt sich an dem US-Produzenten von Batteriematerial Group14 Technologies. Als Leadinvestor nimmt Porsche 100 Millionen US-Dollar in die Hand und führt eine Series-C-Finanzierungsrunde an, bei der mehrere Investoren insgesamt 400 Millionen US-Dollar investieren. Group14 Technologies mit Sitz im US-Bundesstaat Washington will mit der Kapitalerhöhung seine weltweite Produktion von Anodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien beschleunigen. An der Finanzierungsrunde beteiligten sich den Angaben zufolge auch globalen Finanzinvestoren und strategischen Investoren aus der Batterieindustrie.

RHEINMETALL

Der Rüstungskonzern liefert der Bundeswehr sogenannte Training Rigs und modernste Augmented-Reality (AR)-Systeme für die Wartung des Transportflugzeugs A400M. Die Ausschreibung für diesen Auftrag habe der Konzern bereits im vergangenen Dezember gewonnen, teilte die Rheinmetall AG mit. Der Auftragswert liegt im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

ELECTRICITE DE FRANCE

hat seinen Umsatz im ersten Quartal auf Basis hoher Strom- und Gaspreise organisch um 61 Prozent auf 35,58 Milliarden Euro gesteigert. Der französische Energiekonzern erklärte jedoch, dass das starke Wachstun nur in beschränktem Maße zu steigenden Gewinnen führen wird.

EQUINOR

hat im ersten Quartal Gewinn und Gasproduktion gesteigert und dabei die Erwartungen übertroffen. Der norwegische Energiekonzern profitierte dabei vom Anstieg der Öl- und Gaspreise nach Russlands Einmarsch in die Ukraine, der die Unsicherheit auf den ohnehin schon angespannten Märkten noch verstärkt hat.

META

Das Bundeskartellamt stellt den Facebook-Mutterkonzern Meta unter strengere Beobachtung: Die Behörde bescheinigte dem Internetriesen nach einer monatelangen Prüfung eine "überragende marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb". Diese Feststellung versetze die Behörde in die Lage, gegen etwaige Wettbewerbsverstöße deutlich effizienter vorzugehen, als sie es mit den bislang verfügbaren Instrumenten tun konnte, erklärte Kartellamtspräsident Andreas Mundt.

JUST EAT

verliert sowohl den Aufsichtsratschef als auch den Chief Operating Officer nach der Hauptversammlung. Wie der Amsterdamer Essenslieferdienst mitteilte, wird Aufsichtratschef Adriaan Nühn auf der Jahreshauptversammlung nicht zur Wiederwahl antreten und im Laufe des Tages nach dem Aktionärstreffen zurücktreten. Nach der Hauptversammlung werde Nühns Stellvertreterin Corinne Vigreux seine Aufgaben vorübergehend übernehmen und der Aufsichtsrat mit der Suche nach einem dauerhaften Nachfolger beginnen.

MOELLER-MAERSK

ist von den über China verhängten Lockdown-Einschränkungen im ersten Quartal nur in beschränktem Maße betroffen gewesen. Die weltgrößte Containerreederei warnte jedoch, die Engpässe in der Logistik könnten sich in den nächsten Quartalen verschärfen und verwies überdies auf die Lieferkettenprobleme nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine.

TRATON

Der Nutzfahrzeughersteller hat im ersten Quartal Umsatz und Auftragseingang deutlich gesteigert, wegen Lieferengpässen bei Halbleitern und den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine aber bereinigt einen Gewinneinbruch verzeichnet. Die entsprechende operative Rendite sank spürbar. Für das Gesamtjahr ist der Münchener Konzern bei der Profitabilität daher etwas pessimistischer.

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL

muss im ersten Quartal wegen der Rating-Herabstufungen in Russland, Ukraine und Belarus die risikogewichteten Aktiva in ihrer Bilanz deutlich erhöhen und setzt den Mittelfristausblick teilweise aus. Zudem gehen die Österreicher für dieses Jahr nun von einem geringeren Kreditwachstum und höheren Risikokosten aus. Die RBI prüft wegen des Krieges in der Ukraine weiterhin alle Optionen für ihre russische Tochterbank bis hin zu einem Ausstieg.

VOLVO

hat infolge der anhaltenden Halbleiterengpässe im April knapp ein Viertel weniger Autos verkauft. Wie die Volvo Car AB mitteilte, sackten die globalen Fahrzeugverkäufe im vergangenen Monat um 24,8 Prozent auf 47.150 Einheiten ab. Neben den Lieferengpässen bei bestimmten Halbleitern, die laut Volvo im Laufe des zweiten Halbjahrs jedoch nachlassen sollten, schränkten zudem die Teillockdowns in China die Produktion und damit auch die Auslieferungen ein. In China brach der Absatz um 47,8 Prozent auf 8.579 Fahrzeuge ein.

