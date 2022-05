Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt treten auch am Donnerstag auf der Stelle. Während Risiko-Assets wie Aktien die Anhebung der Leitzinsen um 50 Basispunkte und das langsame Starten des Quantitative Tightening mit einer Risk-On-Rally feiern, versetzt die Entscheidung der Fed die Credits nicht in Bewegung. Als auffällig stufen die Zinsstrategen der Commerzbank derweil die Beschleunigung der Spreadausweitung zwischen den deutschen und italienischen Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren ein. Nach neun aufeinanderfolgenden Tagen mit höheren Spreads schlossen 10-jährigen BTPs 198 Basispunkte über Bundesanleihen und damit so weit wie seit zwei Jahren nicht mehr. Die Märkte stellten damit die lockere Haltung der EZB zu den Spreads weiter auf die Probe, denn die Eindämmung der Inflationsrisiken dürfte weiterhin ganz oben auf der Aufgabenliste von EZB-Präsidentin Christine Lagarde stehen.

AUDI

hält nach einem guten ersten Quartal trotz steigender Belastungen aus höheren Energiekosten und Rohstoffpreisen am Ausblick für das laufende Jahr fest. Die Premiumtochter des Volkswagen-Konzerns rechnet für die Markengruppe, zu der neben Audi auch Ducati, Bentley und Lamborghini gehören, mit einer operativen Marge von 9 bis 11 Prozent. Der Umsatz soll zwischen 62 Milliarden und 65 Milliarden Euro liegen, der Absatz bei 1,8 bis 1,9 Millionen Autos.

BMW

hat im ersten Quartal trotz deutlich geringerer Autoverkäufe sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert und den Ausblick trotz höherer Risiken bestätigt. Für das Gesamtjahr rechnet der Münchener Konzern trotz immer weiter steigender Energiekosten und Preise für Vormaterialen weiterhin damit, im Autogeschäft eine Rendite von 7 bis 9 Prozent zu erreichen. Ohne die Belastung aus dem Ukraine-Konflikt hatte BMW 8 bis 10 Prozent angepeilt.

HENKEL

will mit dem Zusammenlegen der Consumer-Bereiche mittelfristig 500 Millionen Euro pro Jahr einsparen. Der Konzern hat ein weiteres Portfolio mit einem Umsatz von insgesamt 1 Milliarde Euro im Zusammenhang mit dem Verkauf oder der Einstellung der Geschäfte auf den Prüfstand gestellt.

TALANX

Der Versicherungskonzern hat im ersten Quartal trotz eines höheren Schadensaufkommens aus Naturkatastrophen ein solides Ergebnis erzielt. Bei einem kräftigen Prämienwachstum steigerte das MDAX-Unternehmen den operativen Gewinn leicht, wobei unter dem Strich wegen einer höheren Steuerlast etwas weniger übrig blieb. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte die Talanx AG.

VONOVIA

Vonovia-CEO Rolf Buch hat bekräftigt, dass der 20,5-prozentige Anteil an der Adler Group, den Vonovia jüngst über eine Pfandverwertung erhalten hat, ein reines Finanzinvestment sei, das der Konzern jederzeit verkaufen könne. Vonovia kenne das Portfolio von Adler und dessen Grundstücke, der Wirtschaftsprüfer KPMG sei in seiner Einschätzung des Wertes "sogar etwas weniger pessimistisch als wir" gewesen, sagte Buch in der Medien-Telefonkonferenz nach Veröffentlichung des Quartalsberichts. Die Vorwürfe gegen Adler, das mit Vorwürfen der Bilanzfälschung kämpft, beziehen sich Buch zufolge "auf schlechtes Management in der Vergangenheit".

BAYWA

Mit einem Gewinnsprung ist der Agrarkonzern in das neue Jahr gestartet. Während der Umsatz um 54 Prozent auf rund 6,3 Milliarden Euro zulegte, verdreifachte sich das operative Ergebnis (EBIT) von gut 45 Millionen auf knapp 145 Millionen Euro. Besonders profitierte das SDAX-Unternehmen von seinem Geschäft mit Regenerativen Energien, wo drei Projekte im Bereich Solar- und Windenergie verkauft wurden und das Geschäft mit Solarmodulen weiter boomte.

BERTELSMANN

übernimmt mit einem weiteren Anteilskauf die Stimmrechtsmehrheit an dem Bildungsunternehmen Afya. Wie der Gütersloher Medien- und Dienstleistungskonzern mitteilte, übernimmt er von der Gründerfamilie für 161 Millionen US-Dollar weitere 6 Millionen Aktien und hält damit 57 Prozent der Stimmrechte. Zudem sei geplant, den Anteil an dem Anbieter für medizinische Aus- und Weiterbildung sowie für digitale Lösungen für Ärzte in Brasilien mittelfristig über weitere Anteilskäufe an der Börse aufzustocken.

COMPUGROUP

hat zum Jahresauftakt bei zweistelligem Wachstum den operativen Gewinn leicht überproportional gesteigert. Der Medizinsoftware-Anbieter verbuchte im ersten Quartal 52 Millionen Euro bereinigtes EBITDA - 11 Prozent mehr als Vorjahreszeitraum. Zugleich stieg der Umsatz um 10 Prozent auf 252 Millionen Euro. Daraus ergibt sich eine leichte Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge um 20 Basispunkte auf 20,5 Prozent.

PROSIEBEN

hält trotz Unwägbarkeiten an der im März ausgegebenen Jahresprognose fest. Die wirtschaftliche Entwicklung in den Kernmärkten sei wegen Corona und des Ukraine-Kriegs nach wie vor unsicher, sagte Vorstandschef Rainer Beaujean bei der Hauptversammlung des Medienkonzerns. Er schaue aber "mit Selbstvertrauen" nach vorn. "Nicht zuletzt deshalb, weil wir ein sehr robustes und krisenfestes Geschäftsmodell haben und unsere Diversifizierungsstrategie der vergangenen Jahre uns bereits sehr gut durch die Covid-19-Krise gebracht hat", sagte Beaujean.

PORSCHE

Der Sportwagenhersteller hält nach einem guten Jahresstart mit Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn am Ausblick für das laufende Jahr fest. "Trotz aller globalen Herausforderungen sind wir voll auf Kurs", wird Finanzvorstand Lutz Meschke in der Mitteilung zitiert. Aufgrund vieler externer Herausforderungen sei ein Ausblick zwar schwierig. "Dennoch streben wir im Geschäftsjahr 2022 eine Umsatzrendite von mindestens 15 Prozent an", so der Manager.

PROSIEBEN

Der Vorstandschef der Prosiebensat1 Media SE hat die Eigenständigkeit des Konzerns und seine Skepsis gegenüber einer europäischen Konsolidierung des Unterhaltungsgeschäfts betont. Er wisse sehr gut, "das länderübergreifende Plattformen funktionieren können - aber eben selten im Mediengeschäft", sagte Rainer Beaujean bei der Hauptversammlung des Konzerns. Hintergrund sind Spekulationen über die Absichten des von der Familie Berlusconi kontrollierten Medienkonzerns MFE-Mediaforeurope, der mit Zugriff auf rund 25 Prozent der Stimmrechte größter Einzelaktionär von Prosieben ist.

SGL CARBON

hat zu Jahresbeginn von guten Geschäften mit seinen Kunden aus der Automobil- und Halbleiterindustrie sowie einer deutliche Erholung im Segment der industriellen Anwendungen profitiert. Der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) kletterte um 11,5 Prozent auf 36,8 Millionen Euro, wie der Graphitspezialist in Wiesbaden erklärte. Zugleich stieg der Umsatz um 12,2 Prozent auf 270,9 Millionen Euro.

SHOP APOTHEKE

hat das erste Quartal nach höheren Kosten für Marketing und Verwaltung mit einem Verlust abgeschlossen. Während der Umsatz wie schon bekannt um 7,3 Prozent auf 305 Millionen Euro stieg, ging das bereinigte EBITDA auf minus 4,3 (Vorjahr: plus 5,7) Millionen Euro zurück. Unter dem Strich stand ein Verlust von 22,9 Millionen Euro zu Buche nach einem Fehlbetrag von 5,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

STRATEC

Beim Laborzulieferer macht sich ein Rückgang der Nachfrage nach Covid-bezogenen Produkten bemerkbar. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) ging im ersten Quartal um 6,3 Prozent auf 15 Millionen Euro zurück. Damit liege es leicht oberhalb der ursprünglichen Planung. Wegen der Lieferkettenprobleme sei es zu erhöhten Kosten gekommen, die nur zeitverzögert an die Kunden weitergegeben werden könnten, erklärte Stratec. Entsprechend lag die Marge bezogen auf das bereinigte EBIT mit 19,9 Prozent deutlich unter dem Vorjahreswert (22,3 Prozent).

UNIPER

Der Energieversorger investiert rund 65 Millionen Euro in den Bau des ersten Flüssiggasterminal Deutschlands in Wilhelmshaven. Das teilte der Konzern anlässlich einer Pressekonferenz mit Bundesminister Robert Habeck und den niedersächsischen Ministern Olaf Lies und Bernd Althusmann mit. Uniper hatte bereits angekündigt, das LNG-Terminalprojekt in Wilhelmshaven wieder aufzunehmen, um seine Bezugsquellen zu diversifizieren. Mit einer Kapazität von bis zu 7,5 Milliarden Quadratmetern pro Jahr sollen künftig rund 8,5 Prozent des deutschen Erdgasbedarfs in Wilhelmshaven angelandet werden.

AIR FRANCE-KLM

hat nach einer Erholung des Geschäfts im März den Nettoverlust im ersten Quartal verringert. Verbucht wurde ein Nettoverlust von 552 Millionen Euro nach einem Fehlbetrag von 1,48 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Der Verlust aus dem laufenden Geschäft verringerte sich von 1,18 Milliarden auf 350 Millionen Euro. Zugleich konnte der Umsatz mit 4,45 (Vorjahr: 2,16) Milliarden Euro mehr als verdoppelt werden.

ANHEUSER-BUSCH

Der Brauereikonzern hat im ersten Quartal ein solides operatives Wachstum erreicht und seinen Gesamtabsatz erhöht. Der Nettogewinn des weltgrößten Bierbrauers, zu dem Marken wie Budweiser, Corona, Becks und Löwenbräu gehören, rutschte allerdings auf 95 Millionen US-Dollar von 595 Millionen Dollar ab. Der Rückgang ist nach Angaben des Konzerns auf eine nicht zahlungswirksame Wertminderung in Höhe von 1,14 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit der Entscheidung des Unternehmens zurückzuführen, sich aus dem Joint Venture AB Inbev Efes in Russland zurückzuziehen.

ARCELORMITTAL

