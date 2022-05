Niedrigere Restrukturierungsaufwendungen als im Vorjahr und ein kräftiges Ertragswachstum in beiden Kundensegmenten haben zum deutlich höheren Gewinn der Commerzbank im ersten Quartal beigetragen. Das Nettoergebnis fiel sogar noch etwas höher aus als vorläufig Ende April gemeldet. Die übrigen Kennzahlen wurden bestätigt, ebenso wie der Ausblick für das Gesamtjahr. Die Bank steigerte das operative Ergebnis auf 544 Millionen Euro von 538 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn nach Steuern und Dritten betrug 298 Millionen nach 133 Millionen Euro.

Volkswagen-CEO: Elektro-Autogeschäft schneller profitabel

Volkswagen wird im Geschäft mit der Elektromobilität schneller als geplant eine ähnlich hohe Profitabilität erzielen wie im traditionellen Geschäft mit Verbrennungsmotoren. "Wir gehen davon aus, dass das Geschäft mit der E-Mobilität schon früher als geplant so profitabel sein wird wie unser Verbrennergeschäft", sagte Volkswagen-Vorstandschef Herbert Diess während der Hauptversammlung. "Weil wir unseren Baukasten für die E-Mobilität breit ausrollen, immer mehr Werke umrüsten und unsere Technologie auch an Wettbewerber wie Ford verkaufen", erklärte der Manager.

Siemens sieht bis zu 2,3 Mrd Euro Gewinn aus Firmenverkäufen

Siemens rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit einer Gewinnverbesserung um 2,1 bis 2,3 Milliarden Euro durch den Verkauf von vier Tochterfirmen und Beteiligungen. Der voraussichtliche Gewinn aus dem Verkauf von Yunex Traffic allein dürfte ausreichen, die auf rund 600 Millionen Euro bezifferten zusätzlichen Belastungen im Zusammenhang mit den Russland-Sanktionen auszugleichen, sagte Finanzvorstand Ralf Thomas in einer Telefonpressekonferenz.

Thyssenkrupp prüft im Autogeschäft Joint Venture mit japanischer NSK

Die Thyssenkrupp AG will im Automobilgeschäft künftig eng mit der japanischen NSK Steering zusammenarbeiten. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, haben sich die beiden Unternehmen mit der Unterzeichnung einer Absichtserklärung darauf verständigt, die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens zu prüfen. Thysssenkrupp und die Lenkungssparte des NSK-Konzerns wollen zunächst ihre Produktbereiche im automobilen Zuliefergeschäft technologisch und strategisch abgleichen, um daraus einen Partnerschaftsansatz für ein gemeinsames Automobilgeschäft zu entwickeln.

Prosieben wächst dank höherer Werbeerlöse - Ausblick bestätigt

Die Prosiebensat1 Media SE hat im ersten Quartal bei höheren Erlösen etwas weniger verdient. Der MDAX-Konzern profitierte von einem kräftigen Wachstum der TV-Werbeerlöse, während das operative Ergebnis wie angekündigt durch Investitionen geschmälert wurde. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern trotz Ukraine-Kriegs, Pandemie und der Eintrübung des Konsumklimas.

Mobilfunkanbieter 1&1 bekräftigt Ausblick

Der Mobilfunkanbieter 1&1 hat im ersten Quartal operativ mehr verdient als erwartet. Bei der Umsatzentwicklung trat der Konzern aber fast auf der Stelle und musste eine Abnahme der Zahl der Breitband-Anschlüsse um 30.000 auf 4,21 Millionen verbuchen.

Bauer profitiert von Maschinennachfrage und bekräftigt Ausblick

Der Bau- und Baumaschinenkonzern Bauer ist dank einer guten Entwicklung im Segment Maschinen mit einem Umsatz- und Gewinnsprung ins Jahr gestartet. Preissteigerungen bei Rohstoffen und Vorprodukten konnte das Unternehmen durch Preiserhöhungen bei den Endprodukten entgegenwirken. Zudem sah Bauer noch keine größeren Auswirkungen von Materialengpässen auf die Produktion. Den Ausblick hat die Gesellschaft bekräftigt.

BayernLB-Ergebnis von Bankenabgabe und Risikovorsorge gedrückt

Die BayernLB hat im ersten Quartal trotz weitgehend stabiler Erträge einen Gewinneinbruch erlitten. Das Ergebnis vor Steuern rutschte auf 29 Millionen Euro von 164 Millionen Euro ab. Die Landesbank verwies zur Begründung auf den Aufwand aus Bankenabgabe und Einlagensicherung von insgesamt 118 Millionen Euro sowie eine Erhöhung der Risikovorsorge zur Abdeckung potenzieller Risiken aus dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Zudem sei das Ergebnis im Vorjahresquartal unter anderem von Zinsvergünstigungen aus der Teilnahme am EZB-Tender sowie einem positiven Beitrag aus der Risikovorsorge geprägt gewesen.

Bechtle bekräftigt Prognose nach starkem 1. Quartal

Der IT-Dienstleister Bechtle hat den Ausblick für das laufende Gesamtjahr nach einem starken ersten Quartal bekräftigt. Sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis sollen 2022 deutlich steigen, teilte das im TecDAX notierte Unternehmen anlässlich der Vorlage ausführlicher Quartalszahlen mit. Die EBT-Marge will die Bechtle AG stabil halten.

Cancom verdient auch unter dem Strich mehr

Der IT-Dienstleister Cancom hat im ersten Quartal trotz rückläufigem Umsatz sowohl operativ als auch unter dem Strich mehr verdient als im Vorjahresquartal. Der Nettogewinn kletterte auf 11,3 Millionen von 10,1 Millionen Euro. Der Gewinn je Aktie stieg auf 0,30 von 0,26 Euro. Das EBITDA kletterte, wie bereits seit vergangener Woche bekannt, auf 27,2 Millionen von 25,6 Millionen Euro. Der Umsatz sank dagegen wegen eines schwächeren Projektgeschäfts infolge von Engpässen in der Lieferkette um ein Zehntel auf 301 Millionen Euro.

Dürr erhält zwei Großaufträge in der Automatisierungstechnik

Der Autozulieferer und Maschinenbauer hat im neuen Geschäftsfeld Automatisierungstechnik zwei strategisch wichtige Großaufträge im Gesamtwert von über 30 Millionen Euro erhalten. Die Aufträge gingen im April an die im Vorjahr übernommenen Automatisierungsspezialisten Teamtechnik und Hekuma, wie die Dürr AG mitteilte.

Eckert & Ziegler wächst stark bei Isotope Products

Die Eckert & Ziegler hat im ersten Quartal dieses Jahres besonders von ihrer Sparte Isotope Products profitiert. Den Ausblick für 2022 hat die Gesellschaft bei Vorlage der endgültigen Zahlen bekräftigt. Das im TecDAX-notierte Unternehmen erhöhte den Umsatz um 13 Prozent auf 49,9 Millionen Euro. Der Nettogewinn lag mit 6,7 (Vorjahr 13,8) Millionen Euro unter dem Vorjahresquartal. Grund für die Ergebnislücke zum Vorjahr war ein Einmaleffekt von rund 6,8 Millionen Euro ersten Quartal 2021, in dem der Konzern seine Tumorbestrahlungssparte gewinnbringend verkaufte.

Encavis erhöht Stromproduktion deutlich und bekräftigt Ausblick

Der Wind- und Solarparkbetreiber Encavis hat im ersten Quartal seine Stromproduktion aus Erneuerbarer Energie um ein Drittel erhöht. Den Ausblick für das laufende Jahr bekräftigte die Gesellschaft bei Vorlage der ausführlichen Zahlen.

GFT hebt Prognose an - Gewinn steigt überproportional in 1Q

GFT Technologies hat nach überproportionalen Gewinnsteigerungen im Auftaktquartal die Umsatz- und Gewinnprognosen für das Gesamtjahr erhöht. Wie der im SDAX notierte Konzern mitteilte, hat sich die Nachfrage nach umfangreichen und komplexen Digitalisierungsprojekten im ersten Quartal beschleunigt.

Grenke verdoppelt Nettogewinn - Prognose bestätigt

Grenke hat im ersten Quartal operativ und unter dem Strich deutlich mehr verdient. Die Prognose für das Gesamtjahr bekräftigte der Leasing-Anbieter, der im SDAX notiert ist. 2024 sollen sich Leasing-Neugeschäft und Nachsteuergewinn verglichen mit 2021 verdoppeln.

Jost Werke wächst weiter und bestätigt Ausblick

Die Jost Werke AG ist dank einer starken Nachfrage im Bereich Transport sowie in der Landwirtschaft mit einem Umsatz- und Gewinnsprung ins Jahr gestartet. Das stärkste regionale Wachstum berichtete Jost Werke in Nordamerika. Den Ausblick auf das Gesamtjahr bekräftigte das Unternehmen mit Sitz in Neu-Isenburg. Der weltweite Konzernumsatz stieg um 21,2 Prozent auf 311,8 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis nach Steuern lag bei 23 (20,1) Millionen Euro und das bereinigte Ergebnis je Aktie verbesserte sich um 14,3 Prozent auf 1,54 Euro.

KWS hebt Wachstumsziel wieder an - Gewinn stabi

Der Saatgutkonzern KWS hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres trotz deutlich höherer Umsätze unter dem Strich nur einen Gewinn in etwa auf Vorjahresniveau erzielt. Neben deutlichen Kostensteigerungen und Auswirkungen des Ukraine-Kriegs führte die starke Abwertung der türkischen Lira zu einer Belastung des Betriebsergebnisses, wie die im SDAX notierte KWS Saat SE & Co. KGaA mitteilte. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr hob das Unternehmen jedoch wieder an.

Metro-CFO: Dividendenvorschlag wird aktuelle Lage berücksichtigen

Metro-CFO Christian Baier hat die generelle Dividendenpolitik des Düsseldorfer Großhandelskonzerns zum Geschäftshalbjahr bestätigt. Der Konzern werde aber zum Geschäftsjahresende per 30. September die dann aktuelle Situation im Zusammenhang mit einem Dividendenvorschlag an die Aktionäre bewerten. Allgemein schüttet der SDAX-Konzern 45 bis 55 Prozent des Gewinns je Aktie an die Aktionäre aus.

Mister Spex mit operativem Verlust - hohe Kontaktlinsen-Nachfrage

Der Onlineoptiker Mister Spex hat im ersten Quartal von einer höheren Nachfrage nach Kontaktlinsen und Sonnenbrillen profitiert. Wegen eines schwächeren Wachstums bei Korrektionsbrillen sowie höherer operativer Kosten schrieb die Gesellschaft allerdings beim bereinigten operativen Ergebnis (EBITDA) einen Verlust. Für das laufende Jahr rechnet Mister Spex auch dank der Erweiterung des Filialnetzes um rund 20 Stores mit weiterem Wachstum, will aber auch das bereinigte EBITDA steigern.

MLP wächst zum Jahresauftakt und bestätigt Ausblick

