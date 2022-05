erwirbt im Bereich der Automatisierungstechnik die Held-Gruppe mit Sitz in Heusenstamm bei Offenbach. Der mittelständische Anbieter von Sondermaschinen für präzise Laserschneid- und Laserschweißtechnik beschäftigt 22 Mitarbeiter, ist profitabel und machte zuletzt 12 Millionen Euro Jahresumsatz. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

KNAUS TABBERT

Der Aufsichtsrat hat den Vertrag mit CEO Wolfgang Speck bis zum 31. Juli 2024 verlängert. Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat beschlossen, die CFO-Position mit einer Frau neu zu besetzen. CFO Marc Hundsdorf werde seine Position bis spätestens zum Jahreswechsel für eine Nachfolgerin zur Verfügung stellen.

WACKER CHEMIE

hat auf der Hauptversammlung die Ende März ausgegebenen Ziele für 2030 sowie die Ende April angehobene Prognose für das laufende Jahr bekräftigt. CEO Christian Hartel zufolge sieht sich der MDAX-Konzern auf Kurs, 2030 einen Umsatz von mehr als 10 Milliarden Euro sowie eine EBITDA-Marge von mehr als 20 Prozent zu generieren und die Kapitalkosten "zweimal zu verdienen", diese betrugen 2021 vor Steuern 10 Prozent.

RHEINMETALL

wird einem Nato-Kunden Schutzausrüstung im Wert von rund einer Viertelmilliarde Euro liefern. Der Konzern habe mehrere Großaufträge bekommen und diese kommen auf einen Wert von fast 250 Millionen Euro brutto. Die Auslieferung der Komponenten soll voraussichtlich ab dem Jahr 2023 starte und bis 2025 abgeschlossen sein.

AIR FRANCE-KLM

spricht exklusiv mit Apollo Global Management über eine Kapitalspritze in Höhe von 500 Millionen Euro für eine Tochtergesellschaft von Air France. Die Sparte ist Eigentümerin eines Pools von Ersatztriebwerken für die Fluggesellschaft. Die Kapitalspritze würde das Eigenkapital der Gruppe stärken und die Finanzierung künftiger Ersatztriebwerkskäufe im Rahmen des Flottenerneuerungsprogramms von Air France erleichtern. Die Erlöse würden es Air France-KLM und Air France außerdem ermöglichen, unbefristete französische Staatsanleihen in Übereinstimmung mit dem Covid-19-Programm der Europäischen Union teilweise zurückzuzahlen.

EDF

Die Inbetriebnahme des britischen Kernkraftwerks Hinkley Point C verzögert sich nach Informationen des Eigners Electricite de France um ein Jahr. Der französische Staatskonzern geht auch von deutlich erhöhten Kosten aus. Die Stromerzeugung in Block 1 des Reaktors wird jetzt für Juni 2027 angestrebt - bislang war EDF von Juni 2026 ausgegangen.

SONY CENTER

Norwegens Staatsfonds hat für 677 Millionen Euro einen 50-prozentigen Anteil am Sony Center, einer gemischt genutzten Immobilie in Berlin, erworben. Wie Norges Bank Investment Management mitteilte - der Arm der norwegischen Zentralbank, der den Fonds verwaltet -, umfasst die Immobilie 113.000 Quadratmeter Büro-, Einzelhandels- und Wohnflächen. Die Verkäufer sind Oxford Properties Group Inc. und Madison International Realty.

RICHEMONT

hat ungeachtet der jüngsten Turbulenzen ein glänzendes Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende März) hinter sich gebracht. Bei sehr starkem Wachstum stieg die Rentabilität deutlich. Der Umsatz kletterte im währungsbereinigt um 44 Prozent auf 19,18 Milliarden Euro, während sich der Betriebsgewinn auf 3,39 Milliarden Euro mehr als verdoppelte und zu einer deutlich höheren operativen Marge von 17,7 Prozent führte.

SPACEX / ELON MUSK

Der Technologie-Milliardär Elon Musk hat Belästigungsvorwürfe aus dem Jahr 2016 entschieden zurückgewiesen. "Diese wilden Anschuldigungen sind absolut unwahr", schrieb der reichste Mensch der Welt auf Twitter. Das US-Nachrichtenportal Insider hatte zuvor berichtet, dass Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX vor vier Jahren einer Flugbegleiterin, die ihm sexuelle Belästigung vorgeworfen habe, 250.000 Dollar gezahlt habe.

ZURICH INSURANCE

verkauft ihr Geschäft in Russland und steigt aus dem Markt aus. Wie die Schweizer mitteilten, sind die Käufer 11 Mitglieder der Geschäftseinheit. Unter den neuen Eigentümern soll das Unternehmen unabhängig unter einer anderen Marke tätig sein. Zurich Russland ist ein Schaden- und Unfallversicherer mit einem Anteil von rund 0,3 Prozent am russischen Nichtlebensversicherungsmarkt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2022 07:13 ET (11:13 GMT)